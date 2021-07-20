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Новини Убивство Шеремета
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Посольства США та Франції вшанували пам'ять Шеремета: сподіваємося, що справу буде розкрито, а винуватців злочину - покарано

Посольства США та Франції вшанували пам'ять Шеремета: сподіваємося, що справу буде розкрито, а винуватців злочину - покарано

Посольства США та Франції вшанували пам'ять Шеремета і закликали до справедливого розслідування його вбивства.

Посольство Франції висловило сподівання на те, що справа буде розкрита, а винуватці злочину покарані, передає Цензор.НЕТ.

"20 липня 2021 року - п'ять років із дня вбивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. Франція віддає данину пам'яті загиблим і сподівається, що справу буде розкрито, а винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним", - ідеться в повідомленні французького посольства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета, убитого 5 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посольство США в Україні закликало захищати права і свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять журналіста Павла Шеремета, убитого п'ять років тому в Києві. Ми всі повинні захищати права і свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили", - зазначило посольство в Twitter.

Посольства США та Франції вшанували память Шеремета: сподіваємося, що справу буде розкрито, а винуватців злочину - покарано 01
Посольства США та Франції вшанували память Шеремета: сподіваємося, що справу буде розкрито, а винуватців злочину - покарано 02

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

США (23375) Франція (3102) Шеремет Павло (520)


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Так раскрыли уже. Да, авакян?
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20.07.2021 15:08 Відповісти
А вава відповість за те ,що воно оббріхало людей, які не ховалися від повісток, від яких це чморидло ховалося в рашці в саунах?!
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20.07.2021 15:16 Відповісти
один из виновников в отставку свалил...
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20.07.2021 15:29 Відповісти
Если Зеля обвинит сейчас Семенченко в убийстве Шеремета, то Лукашенко будет ему весьма обязан.
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20.07.2021 17:54 Відповісти
Послы пождерживают оювинения зеленского ?
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20.07.2021 23:58 Відповісти
 
 