Реальна кількість померлих від пандемії COVID-19 в Індії може обчислюватися мільйонами, а не тисячами, - дослідження Центру глобального розвитку

Реальна кількість летальних випадків серед інфікованих COVID-19 в Індії в десятки разів перевищує офіційні дані й може становити близько 5 млн.

Про це свідчать дані дослідження Центру глобального розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Індії кількість випадків смерті внаслідок зараження COVID-19 станом на кінець червня 2021 року, згідно з офіційними даними, становить 400 тис. У реальності все, звичайно ж, катастрофічно гірше. (...) На жаль, очевидно, що (померли . - ред.) дуже багато людей, могли померти швидше мільйони, ніж сотні тисяч", - ідеться в доповіді центру.

Згідно з даними дослідників, перша хвиля коронавірусу "була більш летальною, ніж вважається", в ході неї могли померти 2 млн осіб. Цей показник у доповіді називають надмірною смертністю, він вказує на додаткові летальні випадки з моменту настання пандемії. У перший період другої хвилі заражень COVID-19 надлишкова смертність сягнула 1,4 млн випадків. Отже, реальний показник загальної надлишкової смертності може становити близько 3,5 млн. Про це, як говориться в доповіді, свідчать дані державної реєстрації актів цивільного стану.

У доповіді наголошується, що згідно з результатами обстеження домашніх господарств на основі піраміди споживання, за період із початку пандемії по червень 2021 року в Індії налічується ще більше додаткових смертей - 4,9 млн.

"Ми хочемо наголосити, що ми не оцінюємо смерті, спричинені захворюванням COVID. (...) Ми сфокусовані на смертності від усіх причин та оцінюємо додаткову смертність з настання пандемії порівняно з допандемічними показниками, враховуючи сезонні коригування", - пояснюють автори дослідження.

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Зазначають, що не всі додаткові смерті могли статися через коронавірус, однак велика ймовірність, що COVID-19 став причиною значної частки смертей.

Раніше в липні агентство Associated Press повідомляло, що більше половини офіційних випадків смерті внаслідок зараження COVID-19 відбулися в Індії за останні два місяці. Це більшою мірою пов'язано з поширенням більш заразного штаму "дельта", який підірвав у Індії функціонування всієї системи охорони здоров'я.