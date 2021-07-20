УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11367 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 022 22

Реальна кількість померлих від пандемії COVID-19 в Індії може обчислюватися мільйонами, а не тисячами, - дослідження Центру глобального розвитку

Реальна кількість померлих від пандемії COVID-19 в Індії може обчислюватися мільйонами, а не тисячами, - дослідження Центру глобального розвитку

Реальна кількість летальних випадків серед інфікованих COVID-19 в Індії в десятки разів перевищує офіційні дані й може становити близько 5 млн.

Про це свідчать дані дослідження Центру глобального розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Індії кількість випадків смерті внаслідок зараження COVID-19 станом на кінець червня 2021 року, згідно з офіційними даними, становить 400 тис. У реальності все, звичайно ж, катастрофічно гірше. (...) На жаль, очевидно, що (померли . - ред.) дуже багато людей, могли померти швидше мільйони, ніж сотні тисяч", - ідеться в доповіді центру.

Згідно з даними дослідників, перша хвиля коронавірусу "була більш летальною, ніж вважається", в ході неї могли померти 2 млн осіб. Цей показник у доповіді називають надмірною смертністю, він вказує на додаткові летальні випадки з моменту настання пандемії. У перший період другої хвилі заражень COVID-19 надлишкова смертність сягнула 1,4 млн випадків. Отже, реальний показник загальної надлишкової смертності може становити близько 3,5 млн. Про це, як говориться в доповіді, свідчать дані державної реєстрації актів цивільного стану.

У доповіді наголошується, що згідно з результатами обстеження домашніх господарств на основі піраміди споживання, за період із початку пандемії по червень 2021 року в Індії налічується ще більше додаткових смертей - 4,9 млн.

"Ми хочемо наголосити, що ми не оцінюємо смерті, спричинені захворюванням COVID. (...) Ми сфокусовані на смертності від усіх причин та оцінюємо додаткову смертність з настання пандемії порівняно з допандемічними показниками, враховуючи сезонні коригування", - пояснюють автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячам людей в Індії ввели замість вакцини проти COVID-19 фізрозчин

Зазначають, що не всі додаткові смерті могли статися через коронавірус, однак велика ймовірність, що COVID-19 став причиною значної частки смертей.

Раніше в липні агентство Associated Press повідомляло, що більше половини офіційних випадків смерті внаслідок зараження COVID-19 відбулися в Індії за останні два місяці. Це більшою мірою пов'язано з поширенням більш заразного штаму "дельта", який підірвав у Індії функціонування всієї системи охорони здоров'я.

Індія (689) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Как-то сдала квартиру студентам из Индии, будущим врачам. Так они не знали, что такое постельное белье, как пользоваться стиральной машинкой и что квартиру нужно убирать. Мыть полы - это вообще для них было за гранью понимания, в землянках что ли жили? Мусор выбрасывали из окна и долго не верили, когда я им объяснила, что так нельзя делать.
Недолго они у меня прожили, сами съехали - соседи "воспитательную работу провели". С тех пор ни за что не сдам квартиру индусам, это дикари. Даже якобы будущие врачи.
показати весь коментар
20.07.2021 15:26 Відповісти
+5
не расист, но белых, которые становятся на колени перед ниГГерами я бы бил палкой по спине
показати весь коментар
20.07.2021 15:27 Відповісти
+3
Да кто их считает тех индусов? Скинули тело в Ганг да и дело с концом. Крокодилы и комоды свое дело знают
показати весь коментар
20.07.2021 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да кто их считает тех индусов? Скинули тело в Ганг да и дело с концом. Крокодилы и комоды свое дело знают
показати весь коментар
20.07.2021 15:21 Відповісти
Навіщо ви так, расист чи що! Кожна людина має право на життя і на повагу до неї! ну звісно крім пі.дороССіян зебілів та сепарів!
показати весь коментар
20.07.2021 15:24 Відповісти
не расист, но белых, которые становятся на колени перед ниГГерами я бы бил палкой по спине
показати весь коментар
20.07.2021 15:27 Відповісти
вы это - им наверное нравиться - так шо не делайте им счастье))
показати весь коментар
20.07.2021 15:29 Відповісти
стремный народ (народы) религий куча....буддизм мусульманство и прочие культы разные касты по сути система людей живущих как в концлагере.. в своем бараке касте...
голодают воды не хватает лет 40 а плодятся как воши... стесняются целоваться на улице забросать могут камнями и забить палками до смерти нормалек в Индии антисанитария К ЖИЗНИ И СМЕРТИ ОТНОШЕНИЕ КАК К МУХЕ летала а тут бамц и уже валяется... голодают коровы бродят по всей Индии но СВЯТЫЕ... их низзя трогать..... а по вопросу новости таки да полтора миллиарда!!!!! населения высчитанных по усредненной статистике при том что в джунглях есть районы- где нет властей и какого либо учета родился умер а регистрации ноль.. так к тому что населения может уже все 2 млрд ЛЮДЕЙ...в Индии настругали..какие то пару сонет миллионов это вообще пар испарилось было или нет не важно кто там считать будет...
показати весь коментар
20.07.2021 15:41 Відповісти
ну різна ж є білі, то вони тільки візуально білі а в душі чернильники, у нас також є в Україні наче й Українець, а поспілкуєшся кац.ап - кац.апом
показати весь коментар
20.07.2021 15:35 Відповісти
Кацапы то отдельная история. Хоть они и не становятся перед неграми на колени, зато становятся на колени перед чеченцами
показати весь коментар
20.07.2021 15:40 Відповісти
Как-то сдала квартиру студентам из Индии, будущим врачам. Так они не знали, что такое постельное белье, как пользоваться стиральной машинкой и что квартиру нужно убирать. Мыть полы - это вообще для них было за гранью понимания, в землянках что ли жили? Мусор выбрасывали из окна и долго не верили, когда я им объяснила, что так нельзя делать.
Недолго они у меня прожили, сами съехали - соседи "воспитательную работу провели". С тех пор ни за что не сдам квартиру индусам, это дикари. Даже якобы будущие врачи.
показати весь коментар
20.07.2021 15:26 Відповісти
там разные касты есть. У вас жили низшие по ходу . А есть типа элита.

Хотя мое мнение совпадает с вашим - с ними что-то ненормально
показати весь коментар
20.07.2021 15:27 Відповісти
Вам еще повезло, а могло в квартире быть примерно так:
Реальное число умерших в результате пандемии COVID-19 в Индии может исчисляться миллионами, а не тысячами, - исследование Центра глобального развития - Цензор.НЕТ 6674
показати весь коментар
20.07.2021 15:28 Відповісти
индусы не носили масок и не соблюдали никаких дистанций. Результат налицо
показати весь коментар
20.07.2021 15:26 Відповісти
Дадада, трупы на улицах валяются и никто их не убирает.
показати весь коментар
20.07.2021 15:26 Відповісти
Вот с чем с чем а с трупами там полный порядок...
Пособирали...спалили...и все...
показати весь коментар
20.07.2021 15:30 Відповісти
низшие касты - вообще в статистику не считают - до сих пор люди другого сорта ,да и много их
показати весь коментар
20.07.2021 15:31 Відповісти
Придумали идиотам новую религию, они и бегают на каждом углу с рекомендациями воз (новое писание). Сейчас как в средневековье, если ты отрицаешь правильность написания писания (по сути - всю панику), то тебя нужно отлучить от святого престола (карантины, невозможность свободно *именно свободно* себя вести)...хорошо что на кострах еще не сжигают, но это пока...хотя за маску уже могут и убить .
показати весь коментар
20.07.2021 15:39 Відповісти
И ты предлагаешь отвергнуть средневековые рекомендации ВОЗ, а лечиться заговором и подорожником!
показати весь коментар
21.07.2021 07:35 Відповісти
Ты посмотри во что это все превратилось? Корпорации гребут бабло, страны закрыты, слабые экономики уничтожают, от вакцин пользы НОЛЬ, уничтожают все системы здравоохранения по другим направлениям, под этот "шумок" идет колосальный откат бабла по непонятным структурам, это же бабло берут у непонятных организаций под % - очередной лохотрон! На 200 000 город умерло 4 человека за год от непонятно чего...от грипа умирало 5-6 в год!
Та что вам там говорить?!
показати весь коментар
21.07.2021 19:28 Відповісти
Израиль и Британия с помощью вакцин смогла защитить население, даже когда проник туда дельта штамм и заболнваемость растет, смертность там непропорционально мала. А в Украине в 2021 за январь-апрель умерло на 57 тыс больше людей, чем в 2020. Это реальные размеры эпидемии.
показати весь коментар
22.07.2021 06:53 Відповісти
Ложь, наглая ложь, статистика и статистика от ВОЗ и ЦГР.
показати весь коментар
20.07.2021 15:45 Відповісти
По моему индусов от антисанитарии больше умирает, чем от Ковида. Они же в Ганге где трупный пепел в воду бросают тут же рядом рот полоскают и зубы чистят.
показати весь коментар
20.07.2021 16:08 Відповісти
триллионами
показати весь коментар
22.07.2021 15:17 Відповісти
 
 