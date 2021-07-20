Моніторингова місія ООН: Закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Шеремета

У Моніторинговій місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини закликали українську владу забезпечити відповідальність за смерть журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку місії.

"Цього дня п’ять років тому в результаті вибуху автомобіля був убитий відомий журналіст Павло Шеремет. Виконавці злочину встановили та активували вибуховий пристрій, коли Павло Шеремет їхав у центрі Києва.

Ймовірних виконавців було встановлено і їм було повідомлено про підозру у 2019 році, однак вирок досі не винесений. Один з них залишається під домашнім арештом, тоді як іншим арешт був знятий. Судові слухання часто супроводжувались протестами прихильників підозрюваних, які стверджували про недостатність доказів для доведення їх вини.

Насильство та вбивства журналістів повинні припинитися. Ми закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Павла Шеремета з дотриманням гарантій ефективного та неупередженого розслідування та судового розгляду для всіх сторін процесу", - йдеться в повідомленні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 30 квітня 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугар, перебуває під заставою.