27-річного підозрюваного в причетності до НЗФ затримано на одному з блокпостів Луганщини, - штаб ООС
На Луганщині затримали підозрюваного в причетності до незаконних збройних формувань.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"На одному з блокпостів Луганщини гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань. Під час обов'язкової перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянина 1993 року народження. Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена перевіркою за допомогою бази даних", - ідеться в повідомленні.
27-річного громадянина було затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
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