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Новини Агресія Росії проти України
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27-річного підозрюваного в причетності до НЗФ затримано на одному з блокпостів Луганщини, - штаб ООС

27-річного підозрюваного в причетності до НЗФ затримано на одному з блокпостів Луганщини, - штаб ООС

На Луганщині затримали підозрюваного в причетності до незаконних збройних формувань.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"На одному з блокпостів Луганщини гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань. Під час обов'язкової перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянина 1993 року народження. Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена перевіркою за допомогою бази даних", - ідеться в повідомленні.

27-річного громадянина було затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

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затримання (4355) Донбас (22357) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4892)


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Еще один кусок дерьма прибило в к хвашиздам в Украину! В лугандоне никак не живется?
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20.07.2021 16:29 Відповісти
Поехал в Украину пособие по безработице получать.
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20.07.2021 17:46 Відповісти
 
 