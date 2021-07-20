27-річного підозрюваного в причетності до НЗФ затримано на одному з блокпостів Луганщини, - штаб ООС

На Луганщині затримали підозрюваного в причетності до незаконних збройних формувань.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"На одному з блокпостів Луганщини гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань. Під час обов'язкової перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянина 1993 року народження. Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена перевіркою за допомогою бази даних", - ідеться в повідомленні.

27-річного громадянина було затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

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