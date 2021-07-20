Двом співробітникам СБУ, які напали на прикордонний наряд, повідомили про підозру

Двом співробітникам Служби безпеки України, які можуть бути причетні до нападу на українських прикордонників в Сумській області, оголосили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Гордон.

Співробітникам СБУ оголосили про підозру в заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою (ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України) і в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345).

Також у ДБР зазначили, що 20 липня співробітникам СБУ планують обрати запобіжний захід.

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Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

Пізніше в СБУ повідомили, що до нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримали.

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