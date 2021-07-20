328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і тероризм відкрито від початку року, - СБУ

За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичних груп або організацій від початку року СБУ відкрила 328 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У цих справах оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Серед цих підозр: колишньому "заступнику міністра інформації "ДНР" В.Пряхіну, проросійському блогеру А.Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.

За цей період було розкрито ще 3 спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих "Л/ДНР" поблизу лінії розмежування у районі проведення ООС. Однак наміри ДРГ було викрито, а вибухові пристрої знешкоджено. Таким чином вдалося запобігти загибелі військовослужбовців.

Щоб мінімізувати терористичні та екстремістські прояви, підрозділи СБУ разом з іншими правоохоронцями вилучили з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тис. боєприпасів і 191,6 кг вибухівки.

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Інший важливий напрям – протидія міжнародному тероризму. З цією метою СБУ заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ-учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".

Примусово повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів.

За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ.

Йдеться саме про злочини, спрямовані проти національної державності: посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

Наприклад, до позбавлення волі на 12 років засуджено українця, самопроголошеного "премʼєр-міністра" квазіутворення "Республіка Підкарпатська Русь". Він агітував за порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. А у 2014 році навіть шукав допомоги у проведенні підривної діяльності серед організацій РФ.

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