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Новини Агресія Росії проти України
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328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і тероризм відкрито від початку року, - СБУ

328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і тероризм відкрито від початку року, - СБУ

За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичних груп або організацій від початку року СБУ відкрила 328 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У цих справах оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Серед цих підозр: колишньому "заступнику міністра інформації "ДНР" В.Пряхіну, проросійському блогеру А.Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.

За цей період було розкрито ще 3 спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих "Л/ДНР" поблизу лінії розмежування у районі проведення ООС. Однак наміри ДРГ було викрито, а вибухові пристрої знешкоджено. Таким чином вдалося запобігти загибелі військовослужбовців.

328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і тероризм відкрито від початку року, - СБУ 01

Щоб мінімізувати терористичні та екстремістські прояви, підрозділи СБУ разом з іншими правоохоронцями вилучили з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тис. боєприпасів і 191,6 кг вибухівки.

Також читайте: Терористи продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперів, - розвідка

Інший важливий напрям – протидія міжнародному тероризму. З цією метою СБУ заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ-учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".

Примусово повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів.

За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ.

Йдеться саме про злочини, спрямовані проти національної державності: посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

Наприклад, до позбавлення волі на 12 років засуджено українця, самопроголошеного "премʼєр-міністра" квазіутворення "Республіка Підкарпатська Русь". Він агітував за порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. А у 2014 році навіть шукав допомоги у проведенні підривної діяльності серед організацій РФ.

Також читайте: Терористи активізували підготовку розвідувально-диверсійних груп, - ГУР Міноборони

Автор: 

СБУ (12964) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+4
Чи відкриють справу проти злочинної діяльності єрмака ?
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20.07.2021 16:02 Відповісти
+2
И все эти мацковские певцы - ЗАРОБИТЧАНЕ едут без карантина, без тестов, без прививок ИЗ СТРАНЫ КРАСНОЙ ЗОНЫ ????
Куда смотрит Ляшко ?!!
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20.07.2021 16:09 Відповісти
+2
При этом в Украине куча преподов, что постоянно втирают студентам антиукраинскую дичь и им пох.
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20.07.2021 16:10 Відповісти
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Чи відкриють справу проти злочинної діяльності єрмака ?
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20.07.2021 16:02 Відповісти
Ксения , посмотри куда они министра иностранных дел посадили ????

Зе вообще обалдел ? Министр иностранных дел должен сидеть рядом, а секретарка сзаду

328 уголовных производств о посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризм открыто с начала года, - СБУ - Цензор.НЕТ 9116
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20.07.2021 16:12 Відповісти
Це тому що уряд у нас фікція.
Країною керують люди, не уповноважені народом - джерелом влади.
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20.07.2021 22:13 Відповісти
Як легко демократія поступается узурпації ?
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20.07.2021 22:15 Відповісти
Народ не цікавить що відбувається. Отак себе і поводять владні персони, як ми їм дозволяємо.
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20.07.2021 22:19 Відповісти
Баканов наверное думает, что его читает только электорат ЗеЛошка. А по скольким делам, которые СБУ направила в суд есть приговоры с реальными сроками? Попривыкали Лоху недоразвитому докладывать, думают все на эту чепуху ведутся.
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20.07.2021 16:02 Відповісти
То, что подкарпатского русича десантировали под шконку , где он и будет "премьер-министром" - это замечательно, но вот по розыску и задержанию перебравшихся почему-то к бендеро-фошиздам кокочленцам слабовато. Да и по гавношарию может быть с испанцами работать? Кстати, страна НАТО и это всё, что надо знать о ну очень высокодуховных "русичах" , знают, где жить надо
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20.07.2021 16:04 Відповісти
В Одессе просто напасть от руцких исполнителей и украинских певцов - колаборантов
Мумий троль, группа Бандерос , анни Лорак, Йолка и т д
Все в ночных дорогих клубах выступают Ибица и Итака
Украинских почему то не приглашают
СБУ могло бы поинтересоваться деятельностью мацковских промоутеров в Украине , как они нал вывозят без налогов . И что интересно - билеты в Одессе продают в кинотеатрах Родина и Москва - базовых для организации сепаратиста Маркова . Марков за антиукраинскую деятельность был изгнан из Украины ещё при Янека . А теперь Баканов просто наблюдает очередное засилье сепаров и колабарантов в Одессе ????
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20.07.2021 16:07 Відповісти
И все эти мацковские певцы - ЗАРОБИТЧАНЕ едут без карантина, без тестов, без прививок ИЗ СТРАНЫ КРАСНОЙ ЗОНЫ ????
Куда смотрит Ляшко ?!!
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20.07.2021 16:09 Відповісти
При этом в Украине куча преподов, что постоянно втирают студентам антиукраинскую дичь и им пох.
показати весь коментар
20.07.2021 16:10 Відповісти
 
 