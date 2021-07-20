328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і тероризм відкрито від початку року, - СБУ
За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичних груп або організацій від початку року СБУ відкрила 328 кримінальних проваджень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У цих справах оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Серед цих підозр: колишньому "заступнику міністра інформації "ДНР" В.Пряхіну, проросійському блогеру А.Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.
За цей період було розкрито ще 3 спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих "Л/ДНР" поблизу лінії розмежування у районі проведення ООС. Однак наміри ДРГ було викрито, а вибухові пристрої знешкоджено. Таким чином вдалося запобігти загибелі військовослужбовців.
Щоб мінімізувати терористичні та екстремістські прояви, підрозділи СБУ разом з іншими правоохоронцями вилучили з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тис. боєприпасів і 191,6 кг вибухівки.
Інший важливий напрям – протидія міжнародному тероризму. З цією метою СБУ заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ-учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".
Примусово повернуто до країн походження 45 іноземців, зокрема, трьох громадян – до Шрі Ланки, по двоє – до РФ і Азербайджану. Всі вони були прихильниками чи учасниками міжнародних терористичних рухів.
За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ.
Йдеться саме про злочини, спрямовані проти національної державності: посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.
Наприклад, до позбавлення волі на 12 років засуджено українця, самопроголошеного "премʼєр-міністра" квазіутворення "Республіка Підкарпатська Русь". Він агітував за порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. А у 2014 році навіть шукав допомоги у проведенні підривної діяльності серед організацій РФ.
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Зе вообще обалдел ? Министр иностранных дел должен сидеть рядом, а секретарка сзаду
Країною керують люди, не уповноважені народом - джерелом влади.
Мумий троль, группа Бандерос , анни Лорак, Йолка и т д
Все в ночных дорогих клубах выступают Ибица и Итака
Украинских почему то не приглашают
СБУ могло бы поинтересоваться деятельностью мацковских промоутеров в Украине , как они нал вывозят без налогов . И что интересно - билеты в Одессе продают в кинотеатрах Родина и Москва - базовых для организации сепаратиста Маркова . Марков за антиукраинскую деятельность был изгнан из Украины ещё при Янека . А теперь Баканов просто наблюдает очередное засилье сепаров и колабарантов в Одессе ????
Куда смотрит Ляшко ?!!