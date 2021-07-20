УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11559 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада-2020
1 992 4

Організатори Олімпіади не виключають скасування Ігор в "останню хвилину" через коронавірус

Організатори Олімпіади не виключають скасування Ігор в

Глава організаційного комітету Токіо-2020 не виключив скасування Олімпійських ігор в останню хвилину. Оскільки все більше спортсменів отримують позитивні тести на COVID-19, а великі спонсори відмовляються від планів відвідати церемонію відкриття в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Тоширо Муто, відповідаючи на питання, чи може спортивне змагання бути скасовано, заявив, що він буде стежити за кількістю заражених і при необхідності підтримувати зв'язок з іншими організаторами.

"Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків захворювання на коронавірус. Тому ми продовжимо обговорення, якщо відбудеться сплеск захворюваності. Ми домовилися, що на підставі ситуації з коронавірусом ми знову наберемо п'ятисторонні переговори. На даний момент кількість випадків захворювання на коронавірус може збільшитися або зменшитися, тому ми подумаємо, що нам робити, коли виникне така ситуація", - сказав глава організаторів Олімпіади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший випадок COVID-19 виявлено в Олімпійському селищі в Токіо

Олімпіада (687) Токіо (61) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ладно вам, хуже ж не будет, стадион так стадион
показати весь коментар
20.07.2021 16:06 Відповісти
Хотя бы заразных спортсменов, мельдониевых наркоманов исключить. На россии сейчас с коронавирусом, как в Сомали со СПИДом. Каждый пятый.
показати весь коментар
20.07.2021 16:11 Відповісти
якщо усi мають вiрус i iм вiд того аж нiчого то хай змагаються
показати весь коментар
20.07.2021 16:37 Відповісти
бараны короновирусные
показати весь коментар
20.07.2021 19:22 Відповісти
 
 