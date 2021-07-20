"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв

"Батьківщина" звертатиметься до Конституційного Суду після підписання президентом законів про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП) та реформу "Укроборонпрому".

Про це розповів в інтерв'ю журналістам після позачергового засідання Верховної Ради заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як тільки ці законопроєкти будуть підписані президентом, тоді з'являється можливість подачі до Конституційного Суду. Безумовно, ми це зробимо", - сказав він і озвучив дві причини: порушення процедури ухвалення рішення та порушення Конституції.

Крім того, за словами Соболєва, під час розгляду законів був порушений і Регламент Верховної Ради.

Нардеп нагадав, що сьогоднішнє позачергове засідання скликала не опозиція, а президент Володимир Зеленський.

Він назвав сьогоднішнє позачергове засідання нікчемним, оскільки на ньому не була присутня необхідна кількість парламентаріїв, зокрема із фракції "Слуга народу".

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"Ми не скликали позачергове засідання, не ставили свої підписи. Це президент скликав позачергове засідання, а його депутати це засідання проігнорували. Більш того, зверніть увагу на порядок денний засідання. Хіба він був про наведення порядку, наприклад, у тарифній політиці?" - наголосив політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому сьогодні в сесійній залі не були присутні автори постанов від "Батьківщини", він заявив: "Тому що прийшли ті наші депутати, які доповідали, які працюють у профільних комітетах".