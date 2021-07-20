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Новини
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"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв

"Батьківщина" звертатиметься до Конституційного Суду після підписання президентом законів про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП) та реформу "Укроборонпрому".

Про це розповів в інтерв'ю журналістам після позачергового засідання Верховної Ради заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як тільки ці законопроєкти будуть підписані президентом, тоді з'являється можливість подачі до Конституційного Суду. Безумовно, ми це зробимо", - сказав він і озвучив дві причини: порушення процедури ухвалення рішення та порушення Конституції.

Крім того, за словами Соболєва, під час розгляду законів був порушений і Регламент Верховної Ради.

Нардеп нагадав, що сьогоднішнє позачергове засідання скликала не опозиція, а президент Володимир Зеленський.

Він назвав сьогоднішнє позачергове засідання нікчемним, оскільки на ньому не була присутня необхідна кількість парламентаріїв, зокрема із фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розблокувала підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя

"Ми не скликали позачергове засідання, не ставили свої підписи. Це президент скликав позачергове засідання, а його депутати це засідання проігнорували. Більш того, зверніть увагу на порядок денний засідання. Хіба він був про наведення порядку, наприклад, у тарифній політиці?" - наголосив політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому сьогодні в сесійній залі не були присутні автори постанов від "Батьківщини", він заявив: "Тому що прийшли ті наші депутати, які доповідали, які працюють у профільних комітетах".

Автор: 

ВР (15044) Зеленський Володимир (24332) КС (1427) Соболєв Сергій (101) Укроборонпром (1739) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+10
"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5343
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20.07.2021 16:23 Відповісти
+8
А еще баба Тюля обратится в КС, почему она еще не премьер-министр.
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20.07.2021 16:25 Відповісти
+8
Ну, от нарешті БЮТ скинули маски.
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20.07.2021 16:27 Відповісти
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20.07.2021 16:15 Відповісти
Зачем?)
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20.07.2021 16:22 Відповісти
"Батьківщина" оскаржить у КС проєкти законів про реформу ВККС, ВРП та "Укроборонпрому", - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5343
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20.07.2021 16:23 Відповісти
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Какаяразница!
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20.07.2021 16:24 Відповісти
А еще баба Тюля обратится в КС, почему она еще не премьер-министр.
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20.07.2021 16:25 Відповісти
Ну, от нарешті БЮТ скинули маски.
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20.07.2021 16:27 Відповісти
Серога бабке уже ничего не светит...тикай от нее...
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20.07.2021 16:33 Відповісти
цим горе політикам верховноЇ ради більше не бачити,довго вони прикидались!
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20.07.2021 16:35 Відповісти
Юлька спасает своих хорошо прикормленных судей-коррупционеров. Ворон ворону глаз не выклюет.
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20.07.2021 16:38 Відповісти
Батькивщина может влиться в ОПЖС и никто ничего не заметит. Будут ходить дружно голосовать за про-российские проекты.
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20.07.2021 16:47 Відповісти
скоро воне с жужей придется банки с огорода выкапывать на старости лет... живаго в розыске, директоров в оборонке выгонят, судей тоже... не такую старость вона себе представляла)
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20.07.2021 16:50 Відповісти
Недарма ж у Біблії написано : "Дерево пізнаєте за його плодами..." Маски вже давно були зняті, ці "панове" і ця косата "пані" вже давно себе викрили! Треба бути або геть сліпим, або "в долясі"(бути родичем, сватом, братом, акробатом когось із цієї БЮТ-і шобли), або геть зазомбованим популістичним лайном, або вибачте повним д@вбой@бом - щоб не бачити чиї інтереси відстоюють ці політичні гієни, в одній звязці з жопоригами(згадайте епічний провал джюліної "ширки" з янучарськими ригами, які "развєлі как катят" за словами покійного "диригента" ригів чечетова, і сакраментальне виття джюлі:"усьопрапало!")
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20.07.2021 17:00 Відповісти
В Печерском? Если да, то за результат я спокоен.
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20.07.2021 17:11 Відповісти
Фактически БЮТ сейчас является единственной народной партией Украины.
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20.07.2021 17:58 Відповісти
якого саме народа?
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20.07.2021 18:51 Відповісти
Избранного
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20.07.2021 20:33 Відповісти
Давай-давай, Батьківщина, топи себе!
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20.07.2021 18:23 Відповісти
Так і знав, що в коменти під цієї новини збіжиться бидло для колективного завивання "***********************************". Звичайно, під дахом цензорів "Цензора". А мене, швидше за все, визнають порушником правил і забанять
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20.07.2021 18:46 Відповісти
Деградация принципов. Ради чего вся эта возня, Соболев, если Запад поддержал изменения и перезапуск. Ради регламента или нагадить, если во власть не берут?
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20.07.2021 19:05 Відповісти
А шо ж такое?Такие "патироты",аж страшно,но ни за что не голосуют,не участвуют,не отвечают.Бесполезный баласт.
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20.07.2021 19:26 Відповісти
когда там уже объединится кодло ВОНы с кодлом мертвячука?
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20.07.2021 21:54 Відповісти
Баба Яга опять против.
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21.07.2021 00:19 Відповісти
А ЗаЖОПу тоже в доле, как всегда?
Жулька и ЗаЖОПу,- две стороны одной медали!
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21.07.2021 05:12 Відповісти
 
 