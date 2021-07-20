Майже мільйон українців стали громадянами РФ із 2016 по 2020 рік, - заступник голови адміністрації Путіна Козак
Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, скільки українців за останній час отримали російські паспорти. За його словами, з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".
"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню "Політик Інтернасьональ".
Топ коментарі
+30 Randall Flag #387882
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+28 Oljik
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+25 Шрек Баблокат
показати весь коментар20.07.2021 16:21 Відповісти Посилання
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Но это даже хорошо, там одни пенсы и едут получать Раша паспорт, быстрее экономику бензоколонки добьют
тётка развесив уши слушает эту потвору, упуская из виду тот факт, что эта тварь, почему-то, живёт в Украине, а не в своей горячёлюбимой расее
всё будет Украина!
А порівняно з населенням Криму та ОРДіЛО, яких примушують брати "паспорти" з куркою?
Схоже, що ані *****, ані його кізяку хвалитися нема чим. І знову йдуть пропагандистські накиди з видаванням бажаного за існуюче...
Только пусть уезжают в рашку насовсем.
Логічним тепер, при Зєлі, було б скасувати цим малоросам громадянство України посилаючись на набуття ними громадянстьва країни-агресора, а не обговорювати та приймати закон про подвійне громадянстьво...
думаю что Украина за ними и не заплачет...лишь бы они убрались на новуюродину, а не скиглили требуя к себе внимания здесь...призывая ***** сюда... наказать страну, которую они предали...
Вы хрюкаете что Сибирь не заселена, мы вам выдадим этот миллион!
Громадянами Московії стало виключно бидло і люмпени. Жертви фашистської радянської епохи. Гниди і непотріб.
А що варто робити з непотребом?
Правильно - позбавлятись.
Це в основному заробітчани які працюють в Росії. Виїжджає з України по українському паспорту, а в'їжджає в Росію по російському. І їм байдуже політика і пропаганда. Для них головне можливість заробляти та забезпечувати свої сім'ї. Багато з них будували Кримський міст.
"Нехіло" так ото виходить.