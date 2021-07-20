Майже мільйон українців стали громадянами РФ із 2016 по 2020 рік, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, скільки українців за останній час отримали російські паспорти. За його словами, з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню "Політик Інтернасьональ".

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