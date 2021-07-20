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Новини Агресія Росії проти України
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Майже мільйон українців стали громадянами РФ із 2016 по 2020 рік, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Майже мільйон українців стали громадянами РФ із 2016 по 2020 рік, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак розповів, скільки українців за останній час отримали російські паспорти. За його словами, з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню "Політик Інтернасьональ".

Також читайте: Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка

Автор: 

громадянство (1078) росія (66021) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+30
Возвращаются на историческую родину. В добрый путь. Чем больше из будет, тем лучше.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
+28
Не українців, а малоросів. Нехай щастить.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
+25
лучше избавиться от 3-5 млн ватников, чем потерять свою страну, идентичность и будущее..
всё будет Украина!
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20.07.2021 16:21 Відповісти
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Возвращаются на историческую родину. В добрый путь. Чем больше из будет, тем лучше.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
Так хуже всего они не уезжают, а получают рос паспорт и остаются здесь. У меня так соседка ездила в парашу и оформила рос гражданство, и вернулась обратно, теперь 2 пенсии получает
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20.07.2021 16:28 Відповісти
расстрелять пару сотень остальные сами через Хутор Михайловский рванут как комарики на болото...
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20.07.2021 16:29 Відповісти
на основании чего она получает рашен пенсию? она платила какие-то социальные взносы в рашен пенсион фонд?
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20.07.2021 16:36 Відповісти
Закон какой-то ещё 4 года назад хйл подписал, что если есть родственники в РФ, жители Украины могут податься по упрощенке на гражданство, а т.к. она пенсионного возраста и у нее теперь паспорт РФ, то получает Раша пенсию минимальную)
Но это даже хорошо, там одни пенсы и едут получать Раша паспорт, быстрее экономику бензоколонки добьют
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20.07.2021 16:41 Відповісти
Чуть не так---есть деталька по пенсам. На Донбассе много по 1 и 2 списку пенсов, пенсии по сравнению как у нас тут запросто в три раза больше. Сосед в октябре 20г забрапл отца 85лет ему к себе в РФ, там находится с 1989г после службы срочной остался. У деда 5850гр пенсии. Там подали на гражданство и насчитали пенсии в рублях 15100р. Что переводится туда с Украины. Если пенсия в руб не превышает вроде 14200, нужен как бы социальный гарант, можно родственник или кто захочет, тогда ставят на соц-обслуживание. Если выше---то автоматом это. Но гражданство не ранее как через 3 года. А так как на Донбассе много с большими пенсиями---та пусть прут рядами и колонами, нашему пенс-фонду только легче.
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20.07.2021 20:41 Відповісти
Вот это действительно хреново. Но у нас двойное гражданство, вроде как, запрещено. Можете настучать на соседку
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20.07.2021 16:36 Відповісти
Та пусть добивает экономику параши, хоть какая-то польза от неё))
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20.07.2021 16:43 Відповісти
та ж сама хня з "матєрінскім капіталом"
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20.07.2021 18:33 Відповісти
Писать научись
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20.07.2021 16:47 Відповісти
Лишити українського громадянства, з майном повестися дзеркально так. як РФ з майном українців в Криму!Око за око, зуб за зуб...!
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Так заберите этих казлов к себе в паРашу...и млейте от счастья...
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20.07.2021 16:20 Відповісти
такое опудало живёт рядом с тёткой жены! втирает каждый день как это прекрасно жить с расейской пенсией!
тётка развесив уши слушает эту потвору, упуская из виду тот факт, что эта тварь, почему-то, живёт в Украине, а не в своей горячёлюбимой расее
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20.07.2021 16:42 Відповісти
Не українців, а малоросів. Нехай щастить.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
Тут не в малороссах дело.. это всеобщая тенденция ввиду отсутствия перспектив https://censor.net/ru/news/3278095/chislennost_ukrainskih_migrantov_v_portugalii_s_godami_suschestvenno_sokraschaetsya_eto_svyazano_ne
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20.07.2021 16:23 Відповісти
да в кацапстані перспектива хоч в рай потрапити , бо всі інші просто здохнуть ! ти вже отримав паспорт з куркою чи ще в перспективі ?
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20.07.2021 16:40 Відповісти
зараз не 2018 рік і Клімкін приводить дані за 2017 , сьогодні на заробітки в кацапстан їздять тільки ватні малороси ! так як ти за 30 років не здатний вивчити мову ,тобі краще буде за поребриком !
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20.07.2021 17:00 Відповісти
Не 2018й. Ну за три года под руководством мудрого президента В. Зеленского дай ему Бог здоровья и его блестящей команды Украина совершила супер мега экономический прорыв так что таки да.. и даже более того скоро тут уже у нас будут кацапские, польские и чешские заробитчане бетон на стройках месить
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20.07.2021 17:05 Відповісти
не відхиляйся від відповіді .тобі краще за поребриком бо тут постійно принижують узкоговорящих ?
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20.07.2021 17:16 Відповісти
в Польщі теж спеціалісти потрібні ! а з ким доводиться працювати тут ,це просто жах!
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20.07.2021 17:33 Відповісти
Да и среди украинцев так же как и среди людей других наций есть люди талантливые которых уважают потому что в них острая нужда но основная масса народу то обычные заурядные трудяги которым кроме как тяжелый физический труд за скромную оплату только светит что тут что там.. ну там не много больше платят.
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20.07.2021 17:39 Відповісти
простих трудяг теж вже не вистачає
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20.07.2021 17:44 Відповісти
тож коли дійде до українців , що голосувати треба за патріотів та професіоналів , а не за какая разница ? бо скоро і голосувати буде нікому !
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20.07.2021 18:03 Відповісти
послушай, свино-собака, оставь свои манипуляции и финты ушами для твоих "саатечественникав" за паребриком, которые миллионами едут в Китай, меняют там паспорта на китайские, готовы пресмыкаться перед китайцами за плошку риса, абы только не жить в твоей ********* ввиду отсутствия перспектив... Твоя убогая расея раздает свои паспорта только на оккупированных территориях, через оккупационные администрации ибо в свободном мире твоим двухголовым паспортом можно только подтереться, не нужен он и даром никому ... А украинцы, поехавшие на заработки в другие страны свои паспорта не меняют на иностранные и остаются гражданами своей страны - Украины...
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20.07.2021 16:44 Відповісти
Главное чтобы эти новоиспечённые граждане РФ свалили в рашку и никогда в Украину не возвращались.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
Предал раз,предаст и второй.
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20.07.2021 16:21 Відповісти
лучше избавиться от 3-5 млн ватников, чем потерять свою страну, идентичность и будущее..
всё будет Украина!
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20.07.2021 16:21 Відповісти
их 73% от 63% пришедших на выборы по приколу
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20.07.2021 16:38 Відповісти
Как ты от них избавишься? Они ведь не уезжают. Это все от того что Рада не приняла запрет на двойное гражданство.
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20.07.2021 16:53 Відповісти
Шото этот чел совсем не похож на козака, похож на кусок какойто ******
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20.07.2021 16:22 Відповісти
казак і є кусок якоїсь ******)
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20.07.2021 16:23 Відповісти
які ж це у сраку українці? це звичайне лайно)
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20.07.2021 16:22 Відповісти
Хтось скаже, що багато...
А порівняно з населенням Криму та ОРДіЛО, яких примушують брати "паспорти" з куркою?
Схоже, що ані *****, ані його кізяку хвалитися нема чим. І знову йдуть пропагандистські накиди з видаванням бажаного за існуюче...
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20.07.2021 16:22 Відповісти
Це ж прекрасно просто, стільки гівна відвалилось...)
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20.07.2021 16:24 Відповісти
Мало, треба б ще 2-3 млн "граждан" на рашу, особливо руськоязичних.
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20.07.2021 17:22 Відповісти
Так супер! Пусть ещё миллион возьмут себе российские паспорта и едут нах с Украины. Чем меньше ваты останется - тем лучше.
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20.07.2021 16:24 Відповісти
А сколько ребят погибло!!! Россияне - козак он, преступник!!!! ОНО ВАМ НАДО?
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20.07.2021 16:25 Відповісти
Какое счастье!
Только пусть уезжают в рашку насовсем.
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20.07.2021 16:28 Відповісти
І хто русофашистам повірить, що українці виїхали в рашу. Бистріше за все то рашисти тікають із України.
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20.07.2021 16:28 Відповісти
Здається, при Пороху московія були визнана країною-агресором.
Логічним тепер, при Зєлі, було б скасувати цим малоросам громадянство України посилаючись на набуття ними громадянстьва країни-агресора, а не обговорювати та приймати закон про подвійне громадянстьво...
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20.07.2021 16:33 Відповісти
природний відбір украЇнців та селекція,бо багато по національності росіян,стали настоящими украЇнцями! Це дуже добре!!!
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20.07.2021 16:38 Відповісти
Не українців,а нащадків кацапської завезенки до України,це велика різниця.
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20.07.2021 16:38 Відповісти
украинцев? они украинцами никогда и не были... разве шо хахлы...но не украинцы...
думаю что Украина за ними и не заплачет...лишь бы они убрались на новуюродину, а не скиглили требуя к себе внимания здесь...призывая ***** сюда... наказать страну, которую они предали...
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20.07.2021 16:38 Відповісти
Не жирно. Це переважно ті кого параша змусила прийняти громадянство. На 2013 рік в Криму проживало 1,963 млн чоловік, В ОРДЛО зараз проживає 1,6 млн, разом 3,5 млн. За п'ять років окупантам вдалось під примусом, тиском і погрозами змусити прийняти громадянство параші тільки 978 тисячам. Звісно є якийсь відсоток і тих хто добровільно прийняв громадянство параші, але він мізерний.
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20.07.2021 16:40 Відповісти
Ті, що добровільно отримали його до 14-15 роках. Після 16-го - одиниці на кшталт цемаха
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20.07.2021 18:33 Відповісти
Для очистки повітря в Україні потрібно випхати бульдозерами 20% населення за поребрик.
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20.07.2021 16:42 Відповісти
Туда им и дорога...самое основное и главное чтобы эти животные не оставили себе украинские паспорта и не смогли здесь гадить мокшанским миром..
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20.07.2021 16:45 Відповісти
Точніше буде пошті мільйон кацапів вєрнулі собі історічєскоє гражданство. Це нащадки тих кацапів яких заселили після голодомору, щоб було кому на шахтах горбатитись, а тих кацапів які добровільно залишились після совка в Києві, Харкові, Одесі, Севастополі тих нічим не викуриш. Навіть бандєровская хунта їх нє пугаИть, млять...
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20.07.2021 16:47 Відповісти
тепер не будуть кричати про 17% "хуских"
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20.07.2021 16:59 Відповісти
Это были не украинцы, а русифицированные хохлы! Чем больше таких слиняет в Мокшандию, тем лучше
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20.07.2021 16:55 Відповісти
Це називається очищення нації. ***** все таки приложився до очищення нації українців від всякого безрідного фуфла. Стати безрідним "русским" це скрепно.
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20.07.2021 16:58 Відповісти
кизяк, нам нужны списки этого миллиона!
Вы хрюкаете что Сибирь не заселена, мы вам выдадим этот миллион!
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20.07.2021 17:00 Відповісти
Там вже китайці.
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20.07.2021 17:27 Відповісти
они вам половину Сибири вырубили и Байкал у вас свиноцабак отобрали...)))
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20.07.2021 18:27 Відповісти
верю тебе кацап - верю...(с)
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20.07.2021 20:56 Відповісти
Тепер тільки візовий режим. І видавати "карту українця" з екзаменами на знання історії України-Русі. Коли параша буде розвалюватись, потрібні люди які візьмуться за управлінням цих територій
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Это как раз тот случай, когда абсолютно не жалко 1 млн биомусора, который теперь нам не будет портить жизнь избирая клоунов или зеков президентом.
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20.07.2021 17:02 Відповісти
А вони ніде не ділись. Вони просто працюють в Росії. А сім'ї їхні живуть на Україні. І як будуть голосувати вони та їхні сім' - не важко здогадатись.
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20.07.2021 19:03 Відповісти
А иностранные граждане могут принимать участие в украинских выборах по формуле Штанмаера?
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20.07.2021 17:45 Відповісти
Жоден. Наголошую, жоден з українців не став громадянином Московії.
Громадянами Московії стало виключно бидло і люмпени. Жертви фашистської радянської епохи. Гниди і непотріб.
А що варто робити з непотребом?
Правильно - позбавлятись.
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20.07.2021 17:52 Відповісти
Заспокойся - таких безліч.
Це в основному заробітчани які працюють в Росії. Виїжджає з України по українському паспорту, а в'їжджає в Росію по російському. І їм байдуже політика і пропаганда. Для них головне можливість заробляти та забезпечувати свої сім'ї. Багато з них будували Кримський міст.
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20.07.2021 19:02 Відповісти
Тобто - 600 тис. жителів ЛДНР і 400 тис. жителів України.......
"Нехіло" так ото виходить.
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20.07.2021 18:50 Відповісти
Цифра большая---но дешёвая. Пусть столько. Но вот сколько из этих окончательно выехали в РФ и получили регистрацию где либо? Хотелось бы уточнить.
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20.07.2021 20:29 Відповісти
Посмотрим, что этот кизяк запоёт, когда этот миллион начнёт подавать в ЕСПЧ иски о насильственной их паспортизации россией и отсуживать за моральный ущерб немалое бабло. Выдавайте побольше своих аусвайсов. Придёт время за каждый заплатите.
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20.07.2021 20:30 Відповісти
Какая отвратительная, тошнотворная у него рожа, ну чисто гоблин
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20.07.2021 20:51 Відповісти
Ну та бо громадянство росія роздавала , як гімно з лопати . "Якість" цього громадянства , як і цих "громадян" всім відома .
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20.07.2021 21:43 Відповісти
і коли ті землі повернуться в склад України - всі власники паспорта з мутантом-пєтухом будуть ДЕПОРТОВАНІ на історичну уРодіну!
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21.07.2021 00:17 Відповісти
Флаг їм у руки та барабан на шию! Але ці гниди не виходять із громадянства України, ось у чому проблема.
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21.07.2021 08:33 Відповісти
Как то не очень много. Или эта мразь считает без крымчан?
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21.07.2021 09:01 Відповісти
 
 