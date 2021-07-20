За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ, за кордоном працює від трьох до п'яти мільйонів українців.

Про це під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси" сказала директорка інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як мінімум 3 млн, як максимум 5 млн осіб", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що головним чинником міграції є нерівність між країнами. Люди, які вирішують виїхати, впевнені, що там їм буде краще і це стосується не тільки заробітної плати.

"Якби все вимірювалось тільки грошима, то можна було б цю проблему вирішити", - зауважила Лібанова.

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