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За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова

За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ, за кордоном працює від трьох до п'яти мільйонів українців.

Про це під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси" сказала директорка інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як мінімум 3 млн, як максимум 5 млн осіб", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що головним чинником міграції є нерівність між країнами. Люди, які вирішують виїхати, впевнені, що там їм буде краще і це стосується не тільки заробітної плати.

"Якби все вимірювалось тільки грошима, то можна було б цю проблему вирішити", - зауважила Лібанова.

Також читайте: Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися"

Автор: 

Лібанова Елла (32) трудова міграція (453) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+6
Чтобы победить комуналку нужно просто перестать платить!!!
За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 16:40 Відповісти
+4
И по этому они должны заплатить налог на заробитки, когда вернуться в Украину. Зеленский в вас верит, ребята. Не подведите Владимира Александровича!!!
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20.07.2021 16:34 Відповісти
+4
После грядущего повышения комуналки их станет еще больше.
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20.07.2021 16:39 Відповісти
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И по этому они должны заплатить налог на заробитки, когда вернуться в Украину. Зеленский в вас верит, ребята. Не подведите Владимира Александровича!!!
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20.07.2021 16:34 Відповісти
Чому менеджер на фірмі Рошен, яка продає продукцію за світовими цінами, отримує зарплатню, як польська бабця-прибиральниця, яка тут в Польщі власним автомобілем приїздить на роботу мити підлогу?
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20.07.2021 16:41 Відповісти
бабця прибиральніца на власном автомобілє, Міко, а ти юмаріст, аднака
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20.07.2021 16:44 Відповісти
Прибиральниця за місяць заробляє більше, ніж вартість цього автомобіля.
https://m.olx.pl/d/oferta/fiat-stilo-1-6-dynamic-CID5-IDKDqwd.html
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20.07.2021 16:54 Відповісти
Шото тачки там больно дешевые, пусть уборщица у нас купит тачилу, даже за те же злотые)))
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20.07.2021 16:56 Відповісти
Бо вона голосувала за Зєльонського. А бабка-прибиральниця ні... 😁
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20.07.2021 16:45 Відповісти
Менеджер з Рошену проголосувала за зільонского? Да тай ей, курвє, і нада!!!! Прідатєльніца 😡😡😡.
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20.07.2021 16:47 Відповісти
Потому, что только так зарабатываются состояния в Украине - цены капиталистические , рабсила социалистическая и жопу свою прикрыл, орудуя в нашей недолугой политике. Поэтому народ и продолжит сваливать, вне зависимости от президента и недореформ, как это и делают последние 29 лет
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20.07.2021 16:46 Відповісти
якщо нeмає з краiною договору по "подвiйному оподаткуванню"
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20.07.2021 16:53 Відповісти
С Польшей есть такой договор, но если ты только работаешь официально, и в налоговой получил пессель
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21.07.2021 08:53 Відповісти
Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - отметила Либанова.Источник: https://censor.net/ru/n3278194 - 😁 Так вже рішили-поставили нарідного призедента, закінчили епоху злиднів, зменшили тарифи... Чого ще не хватає мудрому нарідові, окрім грошей!??))
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20.07.2021 16:39 Відповісти
После грядущего повышения комуналки их станет еще больше.
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20.07.2021 16:39 Відповісти
Чтобы победить комуналку нужно просто перестать платить!!!
За кордоном працюють від 3 до 5 мільйонів українців, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 16:40 Відповісти
А чтобы вода стала горячей, ее надо нагреть.
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20.07.2021 16:42 Відповісти
"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек"

Если бы этот директор института не гадала а обратилась в погранслужбу, то поняла всю недостоверность и бесполезность своих исследований....
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20.07.2021 16:42 Відповісти
Рошен, вакансии.
Мерчендайзер
10 000 - 12 000 грн
Рошен-Харьков · Харьков
Полная занятость, готовы взять студента. Высшее образование.
______
⬆️Ось розгадка.
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20.07.2021 16:45 Відповісти
Гордый электорат никогда не возьмет деньги, заработанные на крови!!!!
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20.07.2021 16:46 Відповісти
И даже не купит билет на концерт 95 квартала ? )))
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20.07.2021 16:54 Відповісти
Откуда у электората деньги на такие концерты?
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20.07.2021 16:56 Відповісти
Не знаю, но залы забиты, не под стволом же их голосовать и на концерт водят
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20.07.2021 16:57 Відповісти
Хотя кому то и Баста оперный певец
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20.07.2021 16:58 Відповісти
З точки зору кар'єри посаду мерчендайзера розцінюють як стартову позицію.
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20.07.2021 17:01 Відповісти
В венгрии, болгарии, рошен стоит дешевле местной продукции. Где ты польский парашемой взял мировые цены?!
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20.07.2021 17:25 Відповісти
Торговельний представник з власним авто, мерчендайзер
23 000 грн · Офіційне працевлаштування, соц. пакет
https://www.work.ua/jobs/by-company/471701/ Рошен-Полісся, ТОВ Докладніше" data-toggle="popover" data-original-title="" title="">
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20.07.2021 17:08 Відповісти
Менше народу, більше кіслороду.
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20.07.2021 16:49 Відповісти
Надышался уже ? )
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20.07.2021 16:54 Відповісти
Ні. Ще багато залишилося.
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20.07.2021 18:39 Відповісти
Терпи
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21.07.2021 08:54 Відповісти
2 мильйона похибка. Шо ж це за інститут? Я теж можу такий підрахунок сказати. І ніяких інститутів не треба...
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Ни элиты, ни простой народ ментально еще готовы для жизни в цивилизованной европейской стране, и еще не скоро это случится. Кто это понял, тот уезжает из страны
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20.07.2021 17:03 Відповісти
Умные уезжают из страны, потому что дураки не создали им комфортную страну?
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20.07.2021 17:30 Відповісти
Умные уезжают потому что дураки не хотят ничего менять.
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21.07.2021 08:29 Відповісти
быдлылита потому и быдлоылита, шо делает наймытов со своих граждан
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20.07.2021 17:11 Відповісти
3-5 млн работают, 4 млн уже граждане других стран. 3,5 млн под оккупацией.
Такими темпами скоро перепись будем проводить перекличкой.
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20.07.2021 17:11 Відповісти
От трёх до пяти миллионов? 😀 Это и я так считать у умею.
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20.07.2021 17:22 Відповісти
За кордоном біля дванадцяти мільйонів українців,і це тільки остання еміграція...Можна робити ще одну Україну,набагато кращу від існуючої,де не буде зелених ідіотів,наркоманів,**********,активістів і націоналістів...
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Деньги - это инструмент решения большинства проблем.
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20.07.2021 19:40 Відповісти
В совке придумали для рабов веселый стишок : Не имей сто рублей, а имей сто друзей, на самом деле, жизнь не такая разноцветная.
На сегодня без денег ты ни кто, не поесть, не попить, не одетая и не вылечится. А если ты без денег, не любой друг свои кровные дарить не будет, если не уверен что ты заработаешь, и все таки будешь иметь возможность вернуть долг
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21.07.2021 08:59 Відповісти
По розбазарюванню людського ресурсу , Україна завжди була чемпіоном світу . Ще з часів освоєння Канади.
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20.07.2021 21:56 Відповісти
 
 