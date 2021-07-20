Жінка, яку вбили разом з дочкою в Луцьку, раніше неодноразово скаржилася на колишнього чоловіка через домашнє насильство

Чоловік, затриманий сьогодні в Луцьку за вбивство колишньої дружини і дочки, неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців у зв'язку з випадками домашнього насильства.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив Юрій Горбач, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє криваве подвійне вбивство дружини та дочки в Луцьку - це яскравий приклад безпорадності держави в боротьбі з домашнім насиллям", - написав Горбач.

За його інформацією, подружжя Пилипюків у стані розлучення було десять років (а одружилися в 1987-му). Вперше суд ухвалив заочне рішення про розлучення у 2011 році. Але потім в апеляції його скасували. У 2015 році Луцький міськрайонний суд Волинської області вдруге розлучив подружжя, але вони продовжували жити разом через матеріальні проблеми, відсутність іншого житла.

Ще у 2011-2015 роках жінка наголошувала, що її чоловік "чинить постійне фізичне та психічне насилля у сім'ї, його неодноразові протиправні дії мають тяжкі наслідки для її здоров'я", "найбільше від таких дій відповідача страждає психіка їхньої дитини, яка постійно спостерігає насилля у сім'ї, котре чиниться зі сторони батька".

"Ще 6-7 років тому державі було відомо про це!!! Але вона нічого не зробила, аби відвернути непоправне", - наголошує автор.

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Потім були справи про аліменти для навчання дочки і неодноразово – справи про вчинення домашнього насильства. Останній вирок чоловіку винесли 14 травня цього року.

"В ході словесного конфлікту із колишньою дружиною, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, тримаючи в правій руці металевий предмет, умисно кинув ним в обличчя потерпілій, внаслідок чого спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді синців з поверхневими ранами в ділянці спинки носа та на лобній ділянці голови зліва, які згідно з висновком судово-медичного експерта за №349 від 13.05.2020 за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень".

За це його оштрафували на 850 гривень! "За конфлікт з колишньою дружиною, який відбувся ще більше року тому).

"Це дуже сумно, що держава безсила в таких ситуаціях", - резюмує Горбач.

Нагадуємо, сьогодні в Луцьку затримали 62-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 56-річної дружини та 22-річної дочки.