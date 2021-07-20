Жінка, яку вбили разом з дочкою в Луцьку, раніше неодноразово скаржилася на колишнього чоловіка через домашнє насильство
Чоловік, затриманий сьогодні в Луцьку за вбивство колишньої дружини і дочки, неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців у зв'язку з випадками домашнього насильства.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив Юрій Горбач, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє криваве подвійне вбивство дружини та дочки в Луцьку - це яскравий приклад безпорадності держави в боротьбі з домашнім насиллям", - написав Горбач.
За його інформацією, подружжя Пилипюків у стані розлучення було десять років (а одружилися в 1987-му). Вперше суд ухвалив заочне рішення про розлучення у 2011 році. Але потім в апеляції його скасували. У 2015 році Луцький міськрайонний суд Волинської області вдруге розлучив подружжя, але вони продовжували жити разом через матеріальні проблеми, відсутність іншого житла.
Ще у 2011-2015 роках жінка наголошувала, що її чоловік "чинить постійне фізичне та психічне насилля у сім'ї, його неодноразові протиправні дії мають тяжкі наслідки для її здоров'я", "найбільше від таких дій відповідача страждає психіка їхньої дитини, яка постійно спостерігає насилля у сім'ї, котре чиниться зі сторони батька".
"Ще 6-7 років тому державі було відомо про це!!! Але вона нічого не зробила, аби відвернути непоправне", - наголошує автор.
Потім були справи про аліменти для навчання дочки і неодноразово – справи про вчинення домашнього насильства. Останній вирок чоловіку винесли 14 травня цього року.
"В ході словесного конфлікту із колишньою дружиною, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, тримаючи в правій руці металевий предмет, умисно кинув ним в обличчя потерпілій, внаслідок чого спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді синців з поверхневими ранами в ділянці спинки носа та на лобній ділянці голови зліва, які згідно з висновком судово-медичного експерта за №349 від 13.05.2020 за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень".
За це його оштрафували на 850 гривень! "За конфлікт з колишньою дружиною, який відбувся ще більше року тому).
"Це дуже сумно, що держава безсила в таких ситуаціях", - резюмує Горбач.
Нагадуємо, сьогодні в Луцьку затримали 62-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 56-річної дружини та 22-річної дочки.
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А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
Эй вы там наверху - вы КТО??????? Я не знаю кто вы!!!!
Не тільки там. Холопи мають встигнути до наміченої сцарьом масової дати здачі об'єктів.
А діти то такоє ..., не сцаря ж діти ...
или ты спамишь "душераздирающие крики" в КАЖДОЙ новости?
И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
то был сарказм...
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainka-ubila-muzha-zashchishchaya-sebya-1622132994.html
"уб'ют, тогда приходітє"
Источник насилия - Сатана Дьявол, главный враг Бога и людей. Иисус Христос назвал его убийцей (Иоанна 8:44). А поскольку «весь мир лежит во власти Злого», насилие пропитало умы людей и стало излюбленной темой медиаиндустрии (1 Иоанна 5:19). Чтобы радовать Бога, нам нужно развивать ненависть к насилию и любовь к тому, что любит Бог.
«Всякого, любящего насилие, ненавидит Его [Иеговы] душа» (Псалом 11:5).
«Еще немного, и уже не будет нечестивого... А кроткие наследуют землю и насладятся обилием мира» (Псалом 37:10, 11). Чтобы спасти кротких и миролюбивых людей, Бог поступит с любящими насилие так же, как поступил с жителями древней Ниневии. Это навсегда положит конец насилию (Псалом 72:7).
жить надо раздельно и не бухать.