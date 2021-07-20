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Новини Силовики
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Жінка, яку вбили разом з дочкою в Луцьку, раніше неодноразово скаржилася на колишнього чоловіка через домашнє насильство

Жінка, яку вбили разом з дочкою в Луцьку, раніше неодноразово скаржилася на колишнього чоловіка через домашнє насильство

Чоловік, затриманий сьогодні в Луцьку за вбивство колишньої дружини і дочки, неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців у зв'язку з випадками домашнього насильства.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив Юрій Горбач, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє криваве подвійне вбивство дружини та дочки в Луцьку - це яскравий приклад безпорадності держави в боротьбі з домашнім насиллям", - написав Горбач.

За його інформацією, подружжя Пилипюків у стані розлучення було десять років (а одружилися в 1987-му). Вперше суд ухвалив заочне рішення про розлучення у 2011 році. Але потім в апеляції його скасували. У 2015 році Луцький міськрайонний суд Волинської області вдруге розлучив подружжя, але вони продовжували жити разом через матеріальні проблеми, відсутність іншого житла.

Ще у 2011-2015 роках жінка наголошувала, що її чоловік "чинить постійне фізичне та психічне насилля у сім'ї, його неодноразові протиправні дії мають тяжкі наслідки для її здоров'я", "найбільше від таких дій відповідача страждає психіка їхньої дитини, яка постійно спостерігає насилля у сім'ї, котре чиниться зі сторони батька".

"Ще 6-7 років тому державі було відомо про це!!! Але вона нічого не зробила, аби відвернути непоправне", - наголошує автор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Потім були справи про аліменти для навчання дочки і неодноразово – справи про вчинення домашнього насильства. Останній вирок чоловіку винесли 14 травня цього року.

"В ході словесного конфлікту із колишньою дружиною, який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, тримаючи в правій руці металевий предмет, умисно кинув ним в обличчя потерпілій, внаслідок чого спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді синців з поверхневими ранами в ділянці спинки носа та на лобній ділянці голови зліва, які згідно з висновком судово-медичного експерта за №349 від 13.05.2020 за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень".

За це його оштрафували на 850 гривень! "За конфлікт з колишньою дружиною, який відбувся ще більше року тому).

"Це дуже сумно, що держава безсила в таких ситуаціях", - резюмує Горбач.

Нагадуємо, сьогодні в Луцьку затримали 62-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 56-річної дружини та 22-річної дочки.

Автор: 

Луцьк (420) насилля (297) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+7
Полицейские при жолалобах в таких случаях говорят - нету тела нету дела!!! Будет труп будем разбираться!!!
А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
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20.07.2021 16:50 Відповісти
+5
Наша судебная система очень... ГИБКАЯ!
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
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20.07.2021 16:57 Відповісти
+3
Нужно создавать ещё одно министерство по борьбе с домашним насилием с обязательными филисалами в каждом населённом пункте. Из-за недостатка финансирования борьбы с домашним насилием и происходит домашнее насилие.

И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
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20.07.2021 16:55 Відповісти
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Полицейские при жолалобах в таких случаях говорят - нету тела нету дела!!! Будет труп будем разбираться!!!
А службы - нахрена рожала такому придурку!!!
Проверенно лично!!!! Вообще в этом вопросе БЕСПРЕДЕЛ!!!!
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20.07.2021 16:50 Відповісти
А перекрыть строительной техникой дорогу в Кириловку , когда на улице 38 градусов жары !!! И тысячи людей с детьми стоят в пробке ,которую я еще в жизни не видел!!!
Эй вы там наверху - вы КТО??????? Я не знаю кто вы!!!!
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20.07.2021 16:53 Відповісти
"А перекрыть строительной техникой дорогу в Кириловку , когда на улице 38 градусов жары !!!"

Не тільки там. Холопи мають встигнути до наміченої сцарьом масової дати здачі об'єктів.
А діти то такоє ..., не сцаря ж діти ...
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20.07.2021 16:58 Відповісти
это как-то относится к убийству этой семьи?
или ты спамишь "душераздирающие крики" в КАЖДОЙ новости?
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20.07.2021 16:59 Відповісти
Быдлу - стойло. Голосовали - пусть жрут.
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20.07.2021 17:27 Відповісти
Нужно создавать ещё одно министерство по борьбе с домашним насилием с обязательными филисалами в каждом населённом пункте. Из-за недостатка финансирования борьбы с домашним насилием и происходит домашнее насилие.

И, как всегда, упускается защита прав животных и борьба с Солнечными пятнами. Сегодня жалеют на финансирование - а завтра может быть уже поздно.
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20.07.2021 16:55 Відповісти
оно уже создано - МВД называется и есть в каждой норе!!! Этим должны заниматься участковые, они за это получают зарплаты! Единственное чего недостает - уголовной ответственности для тех кто игнорировал подобные жалобы! твари конченые
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20.07.2021 20:52 Відповісти
я об этом же...
то был сарказм...
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20.07.2021 22:09 Відповісти
Наша судебная система очень... ГИБКАЯ!
За пост против Бубочки, за брошенную пустую пластиковую бутылку, и тд и тп могут засудить как за "угроза убийства".
А за броски железными топорами в голову - "мелкое хулиганство"...
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20.07.2021 16:57 Відповісти
У жінок в Україні в таких випадках два виходи: або цвинтар, або тюрма.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainka-ubila-muzha-zashchishchaya-sebya-1622132994.html
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20.07.2021 17:14 Відповісти
Украина уверенно превращается в московию-жаль
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20.07.2021 17:18 Відповісти
полиция деньги на покупку вертолетов и ремонт приусов сбивает, им некогда.
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20.07.2021 17:18 Відповісти
У меня сейчас такое же происходит с сестрой, у нее на руках двое детей один из которых инвалид (дцп). Сначала было все нормально ,потом стал бить и морально издевался(при этом говорил что бы на развод не подавала потому что убьет ее, детей и ее маму) ,но нервы сдали подала на развод и алименты ,пошли угрозы и слежка за каждым ее шагом .И при этом ни кто не может защитить, полиция и участковый говорят, угрозы по телефону это просто слова ,а за нанесенные побои он заплатил всего 850грн. Что делать не знаем. Суд по разводу назначен на 12 августа 2021г.,но до него надо еще дожить .Как то в Украине с этим очень печально.
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20.07.2021 17:18 Відповісти
Потому,что это недоразвитая страна,отсутствие законов,продажность органов кривосудия,дебилизм ментов,когда куча психбольных на улицах,а не в больницах.А дальше будет еще хуже.
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20.07.2021 17:31 Відповісти
заройся в навоз.
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20.07.2021 20:54 Відповісти
Я что-то не догоняю. Они развелись, но продолжали жить по материальным причинам. Логика подсказывает, что если квартира женщины, то она могла привлечь полицию, чтобы выселить мужчину из квартиры, поскольку я не знаю ни единого случая, когда бы женщина жила с мужчиной - насильником в собственной квартире. Если жить продолжали вместе, то это квартира мужчины, и зная, как мужчина к ней относится, она продолжала с ним жить? И это с учетом того, что реакции от полиции не было, она в течении 6 лет, будучи в разводе, продолжала с ним жить? Полицейские, конечно, могут быть не правы из-за отсутствия реакции, как и мужчина, раз не выселил жену с которой не хочет жить, но женщина могла съехать? Ну а если при таких условиях она продолжала терпеть мужчину, то это и ее вина тоже, которая привела ко вполне логичному завершению событий.
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20.07.2021 17:44 Відповісти
Наші мусора:
"уб'ют, тогда приходітє"
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20.07.2021 18:36 Відповісти
Почали мусолити цю тему, напевно зараз пробуватимуть приймати дибільні закони на європейський зразок, де чоловік часто безправний кріпак, що мав необережність попасти в натуральне рабство через одруження. Любий звінок в поліцію з звинуваченням від жінки,навіть брехливий і чоловік опинюється на вулиці + зобов'язаний її утримувати
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20.07.2021 18:42 Відповісти
Проблему насилия с семье не в состоянии решить даже в США. В некоторых штатах действует закон, по которому при вызове полиции на домашнее насилие, виновника сажают в тюрьму. Таким образом удалось снизить статистику убийств. Но появился побочный эффект, при котором феминистки шантажируют мужчин, ложно обвиняя в насилии...

Источник насилия - Сатана Дьявол, главный враг Бога и людей. Иисус Христос назвал его убийцей (Иоанна 8:44). А поскольку «весь мир лежит во власти Злого», насилие пропитало умы людей и стало излюбленной темой медиаиндустрии (1 Иоанна 5:19). Чтобы радовать Бога, нам нужно развивать ненависть к насилию и любовь к тому, что любит Бог.
«Всякого, любящего насилие, ненавидит Его [Иеговы] душа» (Псалом 11:5).
«Еще немного, и уже не будет нечестивого... А кроткие наследуют землю и насладятся обилием мира» (Псалом 37:10, 11). Чтобы спасти кротких и миролюбивых людей, Бог поступит с любящими насилие так же, как поступил с жителями древней Ниневии. Это навсегда положит конец насилию (Псалом 72:7).
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20.07.2021 19:30 Відповісти
В бесдействии ментов наши бабы и виноваты! Сколько раз было уже случаев - муж бабу поколотит ,а она или заявление отказывается писать или потом забирает заяву !
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20.07.2021 20:19 Відповісти
Допи..лись гыгыгыгыгы
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20.07.2021 23:19 Відповісти
совместная жизнь после развода, алименты, нищета, алкоголь.
жить надо раздельно и не бухать.
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21.07.2021 06:50 Відповісти
 
 