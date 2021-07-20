Якщо націоналісти будуть "правити бал" і влаштують геноцид російськомовних жителів Донбасу - РФ не залишиться байдужою, - Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак знову заявив про можливість якихось радикальних націоналістів "влаштувати геноцид" російськомовних жителів України.

Про це Козак заявив в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Про який саме геноцид може йтися - Козак не уточнив.

За його словами, "на жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії, і, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп Україна сьогодні протистояти не може".

"У такому разі не виключено, що ми зіткнемося з ситуацією, що набуває ознак геноциду. (...) У разі, якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, а й уся світова спільнота. Саме в цьому контексті слід розуміти мої квітневі заяви", - сказав він.

При цьому він ні слова не сказав про те, що зараз Росія всіляко підтримує терористів, які окупували частину Донбасу.

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Як повідомлялося, 8 квітня заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України.