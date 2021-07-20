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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо націоналісти будуть "правити бал" і влаштують геноцид російськомовних жителів Донбасу - РФ не залишиться байдужою, - Козак

Якщо націоналісти будуть

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак знову заявив про можливість якихось радикальних націоналістів "влаштувати геноцид" російськомовних жителів України.

Про це Козак заявив в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Про який саме геноцид може йтися - Козак не уточнив.

За його словами, "на жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії, і, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп Україна сьогодні протистояти не може".

"У такому разі не виключено, що ми зіткнемося з ситуацією, що набуває ознак геноциду. (...) У разі, якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, а й уся світова спільнота. Саме в цьому контексті слід розуміти мої квітневі заяви", - сказав він.

При цьому він ні слова не сказав про те, що зараз Росія всіляко підтримує терористів, які окупували частину Донбасу.

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Як повідомлялося, 8 квітня заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України.

націоналісти (154) росія (66021) Донбас (22357) радикали (30) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+56
срати на тебе і твою *********, покидьок
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20.07.2021 16:47 Відповісти
+30
Твои слова да богу бы в уши, козак. Как было бы прекрасно, если бы националисты правили бал, но увы...
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20.07.2021 16:49 Відповісти
+30
Пока геноцид в Украине, только там, где рф оккупировала территории.
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20.07.2021 16:49 Відповісти
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Геноцид - нищення людей за національною ознакою.

Расіянє і украінци - адіннарот (*****)

Якщо ми знищуємо кацапів - то це геноцид чи ні?
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20.07.2021 19:13 Відповісти
все готово для провокации. Дальше запустят отряд , под видом националистов , и ...
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20.07.2021 20:07 Відповісти
Якщо націоналісти будуть "правити бал" і влаштують геноцид російськомовних жителів Донбасу - РФ не залишиться байдужою, - Козак - Цензор.НЕТ 9560..
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20.07.2021 20:09 Відповісти
Мне нравиться этот массовый этнический касапский бред! Выдают желаемое за реальность!
Анексировали Крым, вторглись в Донбасс, устроили там бойню, обрекли тысячи женщин на вдовство, детей на сиротство, родителей на одиночество, а во всем виноваты украинские националисты!
В психиатрии это называется ПСЕВДОЛОГИЕЙ-одна из форм паранойидальной шизофрении.
кОзачок пЫнин, почитай вместе со своим хазяином в Британской и Японской энциклопедиях, чем НАЦИОНАЛИЗМ отличается от ШОВИНИЗМА, в том числе и великорусского, а потом выставляй на показ свою дурь.
В 1932-33 годах на территорию Юго-Востока Украины, на места жительства, еще не остывших тел жертв Голодомора-ГЕНОЦИДА против УКРАИНЦЕВ, сухорукий ублюдок сТалин переселил 22000 семей из касапстана!
Забирай их потомков на родину и не надо будет бороться с воображаемым геноцидом против т.н. "русскоязычных".
И запомни:пЫнины кОзаки нам всегда до сраки!
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20.07.2021 20:20 Відповісти
Вы бы там у себя на расее заботились о своих (русских) которые прозябают на расейских окраинах,но вы считаете своим правом совать свой нос в соседние страны.
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20.07.2021 20:38 Відповісти
Пшел наксуй, мерзотна кацапська ****
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20.07.2021 20:43 Відповісти
Треба памятати , що навіть під час 2 Світової війни , сталінські виродки з нквд вбили більше рюзьких , ніж гітлерівці . В нас час , путінські виродки продовжують винищувати русскагаварящіх мирних ватних мешканців ОРДЛО . Це ніякий не захист , це вбивства і мародерства . Винищення рускагаварящіх путінськими терористами.
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20.07.2021 22:10 Відповісти
Кацапия пытается стать затычкой ко всем дыркам. Даже и особенно там, где ее нах посылают.
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21.07.2021 00:15 Відповісти
"При этом он ни слова не сказал о том, что в настоящее время Россия всячески поддерживает террористов, оккупировавших часть Донбасса." Опять Цензор перлы выдает про "гражданскую" войну?)Источник: https://censor.net/ru/n3278199
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21.07.2021 00:51 Відповісти
страшилки для тупых.
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21.07.2021 06:48 Відповісти
Де він побачив тих націоналістів? Турбувався би щоб мусульмани разом з китайцаями "повзучий геноцид" не влаштували.
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21.07.2021 09:32 Відповісти
Кремлівський фашизм -це все разом: і нацизм і великодержавний шовінізм.....це ще ті тварі-заставили корінні народи забути свою мову,коріння....
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21.07.2021 10:17 Відповісти
Прізвище повинно бути не Козак, а Кацап. Бо з нього такий козак, як орків Мордора ельфи.))
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21.07.2021 13:13 Відповісти
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