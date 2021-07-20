Якщо націоналісти будуть "правити бал" і влаштують геноцид російськомовних жителів Донбасу - РФ не залишиться байдужою, - Козак
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак знову заявив про можливість якихось радикальних націоналістів "влаштувати геноцид" російськомовних жителів України.
Про це Козак заявив в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Про який саме геноцид може йтися - Козак не уточнив.
За його словами, "на жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії, і, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп Україна сьогодні протистояти не може".
"У такому разі не виключено, що ми зіткнемося з ситуацією, що набуває ознак геноциду. (...) У разі, якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, а й уся світова спільнота. Саме в цьому контексті слід розуміти мої квітневі заяви", - сказав він.
При цьому він ні слова не сказав про те, що зараз Росія всіляко підтримує терористів, які окупували частину Донбасу.
Як повідомлялося, 8 квітня заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що активізація бойових дій на Донбасі може стати початком кінця України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Расіянє і украінци - адіннарот (*****)
Якщо ми знищуємо кацапів - то це геноцид чи ні?
Анексировали Крым, вторглись в Донбасс, устроили там бойню, обрекли тысячи женщин на вдовство, детей на сиротство, родителей на одиночество, а во всем виноваты украинские националисты!
В психиатрии это называется ПСЕВДОЛОГИЕЙ-одна из форм паранойидальной шизофрении.
кОзачок пЫнин, почитай вместе со своим хазяином в Британской и Японской энциклопедиях, чем НАЦИОНАЛИЗМ отличается от ШОВИНИЗМА, в том числе и великорусского, а потом выставляй на показ свою дурь.
В 1932-33 годах на территорию Юго-Востока Украины, на места жительства, еще не остывших тел жертв Голодомора-ГЕНОЦИДА против УКРАИНЦЕВ, сухорукий ублюдок сТалин переселил 22000 семей из касапстана!
Забирай их потомков на родину и не надо будет бороться с воображаемым геноцидом против т.н. "русскоязычных".
И запомни:пЫнины кОзаки нам всегда до сраки!