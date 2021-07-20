УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11529 відвідувачів онлайн
Новини
2 641 14

40% громадян в Україні працюють у державному секторі. Це не заслуга, а недолік, - Любченко

40% громадян в Україні працюють у державному секторі. Це не заслуга, а недолік, - Любченко

Державний сектор забезпечує 40% робочих місць на ринку праці в Україні, з них 20% - у бюджетній сфері та 20% - у державних корпораціях.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" сказав перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава в нас - активний гравець на ринку праці. 40% робочих місць - це держава. 20% - бюджетна сфера, 20% - державні корпорації і 60% - бізнес. Тобто на 40% (робочих місць. - ред.) держава несе відповідальність. Це занадто високий показник, але це не заслуга, а недолік, оскільки не розвивається приватний сектор економіки", - заявив Любченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться"

Він додав, що в Україні близько 10-11 млн робочих місць і також є вакансії, які треба заповнити.

"Ще є самозайнятість. Ми чітко це зрозуміємо, ми ж не будемо себе обманювати, що в нас 10 млн громадян не отримують доходів? Вони ж отримують доходи. І тут питання про тіньову економіку, про той фіскальний чек, про який ми всі говоримо", - зазначив Любченко.

Коментуючи політичні заяви, начебто "фіскальний чек - це зло, касовий апарат - це зло", чиновник сказав, що обсяг кінцевого споживання в Україні становить близько 3 трлн грн на рік, проте тільки 60% цього обсягу проходить через фіскальний чек, у тому числі близько 20% - це плата за комунальні послуги.

"40% фіскального споживання - рівно стільки ми ще не бачимо. І все це відтворюється дзеркально в зайнятості. 10 млн (робочих місць. - ред.) ми бачимо - 10 млн не бачимо", - наголосив Любченко.

За його словами, зараз чимало українців прагнуть повернутися в Україну і працювати вдома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

"Наприклад, така галузь як суднобудування. Ще залишилися в Україні потужності, на яких можна відновлювати флот. І ті працівники, які працюють на судноремонтних заводах у Польщі, в Німеччині, готові приїхати і за 1 тис. дол. працювати в Україні. Вони втомилися, і 1 тис. дол. або 1 тис. євро в Україні - це не 2 тис. євро в Німеччині або в Польщі. Це зовсім інший масштаб цін і зовсім інші підходи до цінностей, самооцінки всього іншого", - розповів Любченко.

Допомогти вирішити ці проблеми, на думку першого віце-прем'єра, може "чесний суспільний діалог держави і бізнесу".

робота (1246) держслужбовці (337) робітники (52) Любченко Олексій (114)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Дети, любовницы, памощники депутатов, и остальная сволочь. Пусть идут в поле картошку собирать!!!
показати весь коментар
20.07.2021 16:57 Відповісти
+5
40% не производят товаров или услуг + полиция + армия + дети + пенсионеры ...
Сколько человек кормит один производящий ВВП ?
показати весь коментар
20.07.2021 17:07 Відповісти
+3
А потім якийсь мудозвон прибере до свохх рук той заводик, розпилить на металобрухт і люди знову коло корита розбитого... Ню-ню, хто ж повернеться.
показати весь коментар
20.07.2021 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дети, любовницы, памощники депутатов, и остальная сволочь. Пусть идут в поле картошку собирать!!!
показати весь коментар
20.07.2021 16:57 Відповісти
А потім якийсь мудозвон прибере до свохх рук той заводик, розпилить на металобрухт і люди знову коло корита розбитого... Ню-ню, хто ж повернеться.
показати весь коментар
20.07.2021 17:00 Відповісти
Мудозвоны говорят одно, а делают другое. На словах за частный сектор экономики. А на деле работают не покладая рук уничтожая малый бизнес. А бульдозеры не глуша моторы сносят МАФы.
показати весь коментар
20.07.2021 17:05 Відповісти
Это совсем другой масштаб цен и совсем другие подходы к ценностям, самооценке и всему остальному _ каждый кусочек выражовыванья моно разобрать, шоб любя обо сцать любченка, НО лень
показати весь коментар
20.07.2021 17:06 Відповісти
Выражовывание)) в десятку! Пустомелит моралист фискальный
показати весь коментар
20.07.2021 18:30 Відповісти
40% не производят товаров или услуг + полиция + армия + дети + пенсионеры ...
Сколько человек кормит один производящий ВВП ?
показати весь коментар
20.07.2021 17:07 Відповісти
армия и полиция уже включены в те 40%. это тоже госслужба.
показати весь коментар
20.07.2021 21:50 Відповісти
Суды, прокуратура, исполнители включены. Армия и полиция не госслужашие!
Так же не включены (и я не добавил) частные структуры, которые обслуживают госслужащих.
показати весь коментар
21.07.2021 08:35 Відповісти
Эти 40 процентов не работают, они служат.
Менты, таможня, прокуроры, судьи, чиновники всех мастей, работники не гос корпораций. а гос учреждений с их зарплатами и пенсиями...
показати весь коментар
20.07.2021 17:10 Відповісти
В словах звучит явная горечь сожаления, что деньги проходят мимо своего карманаю
показати весь коментар
20.07.2021 17:26 Відповісти
В этой статье все красиво. Человек который за 2 года умудрился по признанию Шмыгаля и Гетьманцева развести в Украине самую большую контрабанду и уклонение от налогов, пошел на повышение. Стал первым Вице Премьером. Нашел фантастических 10-11 миллионов вакантных рабочих мест. При этом заявляет что 20% всех работающих людей в принципе ничем не занимаются, а 20% приносят сомнительную пользу. Но остальные это все чудо финансируют и тянут на своем горбу.
показати весь коментар
20.07.2021 18:04 Відповісти
Надо чтобы все работоспособное население выехало - и тогда чинуши будут бюджетникам морочить головы, строя светлое будущее
показати весь коментар
20.07.2021 18:19 Відповісти
И большая часть силовики?)
показати весь коментар
20.07.2021 18:32 Відповісти
Тому що спокійно можуть існувати, без перевірок, вимагательства, поборів, давання хабарів і при цьому без ризику щось утратити, але із преференціями - це тільки дармоїди із держсектору.
показати весь коментар
21.07.2021 09:41 Відповісти
 
 