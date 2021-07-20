40% громадян в Україні працюють у державному секторі. Це не заслуга, а недолік, - Любченко

Державний сектор забезпечує 40% робочих місць на ринку праці в Україні, з них 20% - у бюджетній сфері та 20% - у державних корпораціях.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" сказав перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава в нас - активний гравець на ринку праці. 40% робочих місць - це держава. 20% - бюджетна сфера, 20% - державні корпорації і 60% - бізнес. Тобто на 40% (робочих місць. - ред.) держава несе відповідальність. Це занадто високий показник, але це не заслуга, а недолік, оскільки не розвивається приватний сектор економіки", - заявив Любченко.

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Він додав, що в Україні близько 10-11 млн робочих місць і також є вакансії, які треба заповнити.

"Ще є самозайнятість. Ми чітко це зрозуміємо, ми ж не будемо себе обманювати, що в нас 10 млн громадян не отримують доходів? Вони ж отримують доходи. І тут питання про тіньову економіку, про той фіскальний чек, про який ми всі говоримо", - зазначив Любченко.

Коментуючи політичні заяви, начебто "фіскальний чек - це зло, касовий апарат - це зло", чиновник сказав, що обсяг кінцевого споживання в Україні становить близько 3 трлн грн на рік, проте тільки 60% цього обсягу проходить через фіскальний чек, у тому числі близько 20% - це плата за комунальні послуги.

"40% фіскального споживання - рівно стільки ми ще не бачимо. І все це відтворюється дзеркально в зайнятості. 10 млн (робочих місць. - ред.) ми бачимо - 10 млн не бачимо", - наголосив Любченко.

За його словами, зараз чимало українців прагнуть повернутися в Україну і працювати вдома.

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"Наприклад, така галузь як суднобудування. Ще залишилися в Україні потужності, на яких можна відновлювати флот. І ті працівники, які працюють на судноремонтних заводах у Польщі, в Німеччині, готові приїхати і за 1 тис. дол. працювати в Україні. Вони втомилися, і 1 тис. дол. або 1 тис. євро в Україні - це не 2 тис. євро в Німеччині або в Польщі. Це зовсім інший масштаб цін і зовсім інші підходи до цінностей, самооцінки всього іншого", - розповів Любченко.

Допомогти вирішити ці проблеми, на думку першого віце-прем'єра, може "чесний суспільний діалог держави і бізнесу".