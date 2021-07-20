За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов

Наступного тижня буде рік, як в Офісі Президента "злили" інформацію з грифом "цілком таємно" про операцію українських спецслужб із затримання російських терористів з ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час виступу у Верховній Раді заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"За цей рік Зеленський пройшов довгий шлях від брехні, ніби операція – вигадка, до явки з повинною, що операція не просто була, а це він особисто про щось там попередив Лукашенка. Але за рік ми так і не наблизились до головної відповіді – хто є російським кротом? Хоча для більшості свідомих українців – це "Секрет Полішинеля", – зазначив парламентар.

"І навіть коли опозиція вимагала створити ТСК у парламенті з розслідування цієї державної зради, слуги Зеленського спочатку тягнули час, а потім створили димову завісу разом з п’ятою колоною. Представників проукраїнської опозиції в складі цієї димової ТСК нема. Бо розслідування зриву вагнерівської спецоперації не відноситься до її сфери відання – воно не прописане офіційно", – додав Герасимов.

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Нардеп зазначив, що загалом за інформацією українських журналістів у липні – грудні 2020 року було зірвано сім операцій українських розвідників, внаслідок чого загинули громадяни України.

"І поки три десятки вбивць українців залишаються на волі, українська влада кинула за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського. Одного з ключових командувачів обороною Маріуполя. Так само влада тримає в заручниках Валерія Шандру – керівника єдиного в Україні оборонного підприємства, яке було здатне збудувати для ЗСУ сучасні бойові катери. Катери, які цілком влаштовували Зеленського, коли на їхньому фоні можна було піаритись. І які несподівано стали "бракованими", щойно знадобилось відволікти увагу українців від провалів в економіці, міжнародній політиці, від рекордних тарифів, відсутності субсидій, податкових лещат проти середнього класу та розгулу корупції", – переконаний Герасимов.

Парламентар зазначив, що використання Банковою українських розвідників для викрадення судді Чауса з території Молдови призвело не тільки до репутаційних втрат України, а й до "напруження відносин Зеленського і Санду, яка вимагає відповідей на неприємні запитання".

"На жаль, Зеленському не звикати порушувати Конституцію та усіма методами узурпувати владу. Свіжий приклад, коли Банкова нацькувала ручне ДБР проти Верховного Суду, бо там визнали, що Зеленський порушив закон. І замість того, щоб піти як обіцяв, він використовує правоохоронців для тиску на суддів, бо їхнє рішення йому не подобається. Зеленський зробив ще один крок до лукашенкізації України. Я так розумію, що його фракції, яка йому допомагає в цьому, дуже подобається сучасний режим в Білорусі", – підсумував Герасимов.

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