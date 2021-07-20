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Новини Агресія Росії проти України
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За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов

За рік після зриву спецоперації щодо

Наступного тижня буде рік, як в Офісі Президента "злили" інформацію з грифом "цілком таємно" про операцію українських спецслужб із затримання російських терористів з ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час виступу у Верховній Раді заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"За цей рік Зеленський пройшов довгий шлях від брехні, ніби операція – вигадка, до явки з повинною, що операція не просто була, а це він особисто про щось там попередив Лукашенка. Але за рік ми так і не наблизились до головної відповіді – хто є російським кротом? Хоча для більшості свідомих українців – це "Секрет Полішинеля", – зазначив парламентар.

"І навіть коли опозиція вимагала створити ТСК у парламенті з розслідування цієї державної зради, слуги Зеленського спочатку тягнули час, а потім створили димову завісу разом з п’ятою колоною. Представників проукраїнської опозиції в складі цієї димової ТСК нема. Бо розслідування зриву вагнерівської спецоперації не відноситься до її сфери відання – воно не прописане офіційно", – додав Герасимов.

Також читайте: Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов

Нардеп зазначив, що загалом за інформацією українських журналістів у липні – грудні 2020 року було зірвано сім операцій українських розвідників, внаслідок чого загинули громадяни України.

"І поки три десятки вбивць українців залишаються на волі, українська влада кинула за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського. Одного з ключових командувачів обороною Маріуполя. Так само влада тримає в заручниках Валерія Шандру – керівника єдиного в Україні оборонного підприємства, яке було здатне збудувати для ЗСУ сучасні бойові катери. Катери, які цілком влаштовували Зеленського, коли на їхньому фоні можна було піаритись. І які несподівано стали "бракованими", щойно знадобилось відволікти увагу українців від провалів в економіці, міжнародній політиці, від рекордних тарифів, відсутності субсидій, податкових лещат проти середнього класу та розгулу корупції", – переконаний Герасимов.

Парламентар зазначив, що використання Банковою українських розвідників для викрадення судді Чауса з території Молдови призвело не тільки до репутаційних втрат України, а й до "напруження відносин Зеленського і Санду, яка вимагає відповідей на неприємні запитання".

"На жаль, Зеленському не звикати порушувати Конституцію та усіма методами узурпувати владу. Свіжий приклад, коли Банкова нацькувала ручне ДБР проти Верховного Суду, бо там визнали, що Зеленський порушив закон. І замість того, щоб піти як обіцяв, він використовує правоохоронців для тиску на суддів, бо їхнє рішення йому не подобається. Зеленський зробив ще один крок до лукашенкізації України. Я так розумію, що його фракції, яка йому допомагає в цьому, дуже подобається сучасний режим в Білорусі", – підсумував Герасимов.

Також читайте: Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Герасимов Артур (298) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+20
Давно пора организовать Зеле импичмент с поддержкой с улицы пол-милииона людей на Майдане.
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20.07.2021 17:00 Відповісти
+19
За что и сядет на скамью подсудимых, если не убежит на тамбов, там малина у тамбовского волка!!!
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20.07.2021 17:00 Відповісти
+10
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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20.07.2021 17:48 Відповісти
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За что и сядет на скамью подсудимых, если не убежит на тамбов, там малина у тамбовского волка!!!
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20.07.2021 17:00 Відповісти
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6295
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Давно пора организовать Зеле импичмент с поддержкой с улицы пол-милииона людей на Майдане.
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20.07.2021 17:00 Відповісти
Что мешает?
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20.07.2021 17:01 Відповісти
Це повинні зробити снєсуни. Досить руху по колу, зелебобіки мають вмикнути мізки, якщо вони є.
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20.07.2021 17:21 Відповісти
так от, https://censor.net/ua/user/466489 та https://censor.net/ua/user/158258 - оце і оті самі "снесуни". Але вони на себе цієї місії не беруть, пропонують іншим...
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20.07.2021 17:28 Відповісти
Що ж, будемо чекати поки у снєсунів не почне бурчати в животику, по-іншому ніяк.
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20.07.2021 17:31 Відповісти
Я тоже за. Но сцать правды и брехать не приемлемо
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20.07.2021 17:27 Відповісти
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 230
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20.07.2021 17:16 Відповісти
ти Шварца с плесенью не ровняй даже в шутку!
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20.07.2021 20:34 Відповісти
А що ж на це Захід, мабуть і досі не відійшли від шоку.
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20.07.2021 17:30 Відповісти
"Долгій путь",який починається брехнею обов"язково закінчиться нарами,навіть якщо в проміжку була "явка з повінной"...
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20.07.2021 17:40 Відповісти
За рік після зриву спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський пройшов довгий шлях від брехні до "явки з повинною", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6021
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20.07.2021 17:49 Відповісти
ну в тамбов он не убежит,вова путин вернет его сразу
ему такие гавнюки не нужны,а тут зебилов ждет
намыленая веревочка.ГОТОВТЕСЬ ЗЕБИЛЫ
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20.07.2021 17:51 Відповісти
Вова, лишь исполнитель воли гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря, который и слил операцию.
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21.07.2021 05:06 Відповісти
 
 