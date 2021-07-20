У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко
Через тіньову зайнятість Україна щорічно втрачає колосальний ресурс, який могла б використовувати для підвищення соціальних стандартів.
Про це сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, відкриваючи Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тіньовий фонд оплати праці в Україні — майже пів трильйона гривень на рік. За рахунок яких країна могла б розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти", - зазначив Любченко.
Він зауважив, що багато людей приховують від держави наявність тієї чи іншої форми трудових відносин і, відповідно, існування доходу. Як наслідок — маємо невтішну статистику: один працюючий українець утримує двох непрацюючих.
"І такі диспропорції та системні суперечності на ринку праці особливо яскраво "висвітлила" коронакриза. Йдеться про дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, невідповідність якості освіти запитам роботодавців, диспропорції в оплаті праці. Україна, як і увесь світ понад рік живе в нових реаліях. Цифровізація і пандемія - основні фактори, що зараз формують нові правила на ринку праці", - констатував урядовець.
При цьому вплив цифровізації він вважає визначальним для майбутнього як ринку праці, так і національної економіки загалом.
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И бздят купить новый мерс, бо придет налоговый инспектор и спросит "откуда".
У меня пол-класса соучеников в Германии и я тебе за деньги прочитаю курс как обводить вокруг пальца сверхмощный налоговый аппарат Германии Если твой наркоманский мозг в состоянии будет воспринять такую сложную информацию
При выходе на пенсию у меня была пенсия почти пять минималок...прошло 9 лет и моя пенсия менее двух...
Пройдет еще год-два и моя пенсия сравняется с пенсией того кто ни дня официально не работал и нифига не платил..
Это урок молодым...когда им поют о том что надо получать зарплату в белую что бы пенсия была больше это все сказки про белого бычка...
Висновок - брешіть переконливіше.
Вы про кооперативы наверное? А потом расскажите как в один день сделали налоги для кооперативов что-то вроде 50% и кажется даже задним числом!
Люди тупо сжигали учредительные документы и прикидывались ветошью.
Обстеження домогосподарств цього не показують.
Я не витрачаю у два рази більше, ніж заробляю.
Ще раз - дані звідкиля про витрати у середньостатистичного громадянина України ?
Або пишіть, б.л., що усі витрати населення у нас у два рази більші, ніж усі доходи населення.
Але таких даних, нормально підтверджених, Ви не знайдете. Нема фіксації витрат.
Тільки у вибірковому обстеженні домогосподарств.
Ну може хтось-десь ще опитує 2000 респондентів.
Середня нарахована ЗП по Києву 16,5 тис грн.
Які середні витрати на одну особу у Києві ? Вкл. пенсів, вчителів ...
"Но цифра совершенно реальная"
Блін ! Ну так зазначте, напишіть цю реальну цифру !
Учителя твои несчастные лупят с родителей за доп. занятия и праздники, и учебники и ремонты (будут дети - узнаешь), нищие доктора - наверно и сам знаешь. Хватит прикидываться!
Я назвав офіційну нараховану середню ЗП по Києву - 16,5 тис грн.
Най пан назве приблизні середні витрати хоча б з якого небуть опитування.
2. Я нічого не здаю. Хабарів не беру. Живу на ЗП. Таких багато.
3. Пенсіонерка з прикладу має 9 000 грн.
Ты ЧИТАТЬ умеешь?
Никто не спорит, что есть процентов 30% лишенцев, которые живут на одну зарплату. Это не коим образом не опровергает то, что СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ украинец тратит больше, чем зарабатывает. Приезжай в Киев и посмотри на машины на улице. При зарплате 16,5 тыс грн. ты когда машину купишь?
Але мабуть так - кожен пише про своє.
Один к о б о л е в в месяц 30 000 000 млн . грн.
Фарисей .....