У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко

Через тіньову зайнятість Україна щорічно втрачає колосальний ресурс, який могла б використовувати для підвищення соціальних стандартів.

Про це сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, відкриваючи Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тіньовий фонд оплати праці в Україні — майже пів трильйона гривень на рік. За рахунок яких країна могла б розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти", - зазначив Любченко.

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Він зауважив, що багато людей приховують від держави наявність тієї чи іншої форми трудових відносин і, відповідно, існування доходу. Як наслідок — маємо невтішну статистику: один працюючий українець утримує двох непрацюючих.

"І такі диспропорції та системні суперечності на ринку праці особливо яскраво "висвітлила" коронакриза. Йдеться про дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, невідповідність якості освіти запитам роботодавців, диспропорції в оплаті праці. Україна, як і увесь світ понад рік живе в нових реаліях. Цифровізація і пандемія - основні фактори, що зараз формують нові правила на ринку праці", - констатував урядовець.

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При цьому вплив цифровізації він вважає визначальним для майбутнього як ринку праці, так і національної економіки загалом.