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Новини Тіньова економіка
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У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко

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Через тіньову зайнятість Україна щорічно втрачає колосальний ресурс, який могла б використовувати для підвищення соціальних стандартів.

Про це сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, відкриваючи Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тіньовий фонд оплати праці в Україні — майже пів трильйона гривень на рік. За рахунок яких країна могла б розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти", - зазначив Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% громадян в Україні працюють у державному секторі. Це не заслуга, а недолік, - Любченко

Він зауважив, що багато людей приховують від держави наявність тієї чи іншої форми трудових відносин і, відповідно, існування доходу. Як наслідок — маємо невтішну статистику: один працюючий українець утримує двох непрацюючих.

"І такі диспропорції та системні суперечності на ринку праці особливо яскраво "висвітлила" коронакриза. Йдеться про дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, невідповідність якості освіти запитам роботодавців, диспропорції в оплаті праці. Україна, як і увесь світ понад рік живе в нових реаліях. Цифровізація і пандемія - основні фактори, що зараз формують нові правила на ринку праці", - констатував урядовець.

Також читайте: Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися"

При цьому вплив цифровізації він вважає визначальним для майбутнього як ринку праці, так і національної економіки загалом.

Автор: 

зарплата (2257) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+28
Все правильно Украинцы делают. Так бы эти деньги пошли чинушам, плокулолам, судьям, депутатам и остальной сволочи. Респект согражданам!!!
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20.07.2021 17:03 Відповісти
+24
а що там з конвертиками у "зеслуг", подали вже декларації скільки конвертів отримали?
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20.07.2021 17:04 Відповісти
+14
Цікаво, а у цю цифру входять конверти зебілоїдів з ВР?
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20.07.2021 17:05 Відповісти
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Все правильно Украинцы делают. Так бы эти деньги пошли чинушам, плокулолам, судьям, депутатам и остальной сволочи. Респект согражданам!!!
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20.07.2021 17:03 Відповісти
а що там з конвертиками у "зеслуг", подали вже декларації скільки конвертів отримали?
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20.07.2021 17:04 Відповісти
Цікаво, а у цю цифру входять конверти зебілоїдів з ВР?
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20.07.2021 17:05 Відповісти
В "тени" украинцы получают зарплат на 500 млрд грн в год, - Любченко - Цензор.НЕТ 8499
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20.07.2021 17:10 Відповісти
потому что есть возможность не платить. поэтому и не платят. или вы думаете, что в других странах все такие сознательные? заблуждаетесь
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20.07.2021 17:21 Відповісти
В других странах точно также не платят, кроме самых дебилов. Немцы в том числе - ныкают свои доходы и любят черный нал!
И бздят купить новый мерс, бо придет налоговый инспектор и спросит "откуда".
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20.07.2021 17:32 Відповісти
Не кури так много анаши! Нигде и никто не хочет платить. Но, "ныкать" у немца, возможностей, как у тебя перестать нюхать траву. Работают системные институты. А если в ОПу заносят, по словам Лероса по 60-80млн. зеленых бумаг ежемесячно, кто же зазря будет строить эти "Системные институты"?
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20.07.2021 18:13 Відповісти
Я вижу что у тебя наркомания больная тема, и ты всех ровняешь по себе
У меня пол-класса соучеников в Германии и я тебе за деньги прочитаю курс как обводить вокруг пальца сверхмощный налоговый аппарат Германии Если твой наркоманский мозг в состоянии будет воспринять такую сложную информацию
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20.07.2021 19:16 Відповісти
А ты еще ширнись и "уедешь в Германию", ходячий синдром Даннинга-Крюгера.
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20.07.2021 19:22 Відповісти
не платит налоги в развитых странах невозможно. точка
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20.07.2021 18:24 Відповісти
для дебилов да. почитай про Трампа хотя бы, он хоть и кремлевский клоун - но даже был президентом США. количество налогов, которые он уплатил за жизнь, стремится к нулю
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20.07.2021 19:18 Відповісти
Держава, як інституція, суспільне утворення, організація ... може існувати без податків ??
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20.07.2021 19:45 Відповісти
враньё.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Про Трампа брехня. Може він майстер мінімізувати податки, але не так, щоб зовсім не платив.
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20.07.2021 19:52 Відповісти
И это правильно...платить ..что бы зеленый скот для своих внуков украл не имеет смысла...пенсия...если доживешь...все одно будет минимальной...
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20.07.2021 17:06 Відповісти
Поэтому давайте им залезем в карман и заберем их себе. Мы же по-другому не умеем бюджет наполнять...
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20.07.2021 17:06 Відповісти
Зеля и правительство сделали всё, чтобы в следующем году в тени люди получали триллион гривен в год. При таких налогах надо уходить только в тень.
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20.07.2021 17:08 Відповісти
нужно ввести налог на теневой доход! 500млрд это по 1000 грн в месяц на одного гражданина, обязать каждого платить в казну данную сумму. Исключение сделать тем, кто работает в зеко-правительстве, они точно честные и им платить не надо.
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20.07.2021 17:09 Відповісти
Ну слуг народа точно можно освободить от такого налога.
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20.07.2021 17:13 Відповісти
Мінуточку ... Що значить "на одного гражданина" ??
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20.07.2021 19:47 Відповісти
Не всем нравится то что деньги которые которые могли бы использоваться для повышения социальных стандартов тратятся на шлюх и кокаин...
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20.07.2021 17:10 Відповісти
А якщо прибиральниця погано прибирає, але отримує від бюджету ЗП за 8 годин робочого часу ??
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20.07.2021 19:49 Відповісти
Я жалею, что я всю жизнь получал оффициальную зарплату и ничего в конверте. Моя пенсия не стоит того. А получается , что ворам таким образом помогал создавать империи.
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20.07.2021 17:12 Відповісти
Аналогично...
При выходе на пенсию у меня была пенсия почти пять минималок...прошло 9 лет и моя пенсия менее двух...
Пройдет еще год-два и моя пенсия сравняется с пенсией того кто ни дня официально не работал и нифига не платил..
Это урок молодым...когда им поют о том что надо получать зарплату в белую что бы пенсия была больше это все сказки про белого бычка...
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20.07.2021 17:17 Відповісти
Ужос, одни пердуны старые в коментах
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20.07.2021 17:34 Відповісти
Тут такое дело...пердуном старым и ты когда то станешь...если доживешь конечно...😀
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20.07.2021 17:59 Відповісти
По угрожай мне еще, ага Ты из тех идиотов, которые считают количество прожитых лет большим достижением?
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20.07.2021 19:14 Відповісти
Я тебе угрожать?? Да с дуба рухнул?? Идиоты типа тебя мне мало интересны. Что до количества прожитых лет...то ты проживи для начала..
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20.07.2021 20:04 Відповісти
какой ты в пень пенсионер))))) чушь несешь только
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20.07.2021 19:47 Відповісти
Сучувствую тебе болезный...но помочь ничем не могу..я не доктор..
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20.07.2021 20:05 Відповісти
На днях опубликовали зарплаты за последние годы величайшего реформатора квартала95 - гетьманцева. Чувак на позиции владельца многомиллионного бизнеса получал 6500 грн зарплаты. А теперь зеленые долбоящеры предлагают нам платить налоги. Сами сначала заплатили бы.
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20.07.2021 17:13 Відповісти
Вовочка с кривога рога тоже типа мильйонер с недвижимостью и офшорами по всему миру - а налогов в Украине заплатил около нуля грн. со всех этих сумм за всю историю
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20.07.2021 17:35 Відповісти
Тут повтор про Трампа.
Висновок - брешіть переконливіше.
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20.07.2021 19:51 Відповісти
а сколько депутаты ВР получают в тени?...
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20.07.2021 17:17 Відповісти
У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко - Цензор.НЕТ 3
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20.07.2021 17:20 Відповісти
Око видит, да зуб неймёт. А так хотелось и тут в карман народу залезть, да?
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20.07.2021 17:17 Відповісти
При Горбачёве типа-НДС был 5% и типа-НДФЛ 13%. Это всё!!! Я тогда даже не задумывалась что-то мутить и скрывать
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20.07.2021 17:19 Відповісти
При Горбачеве была частная собственность на средства производства и свободная торговля?
Вы про кооперативы наверное? А потом расскажите как в один день сделали налоги для кооперативов что-то вроде 50% и кажется даже задним числом!
Люди тупо сжигали учредительные документы и прикидывались ветошью.
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20.07.2021 17:38 Відповісти
Пусть этот Любченко расскажет, как ему удалось вывести из "тени" 300 тыс.у.е. и записать на 18-ти летнего (тогда еще) сына квартиру и тачку !!!
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20.07.2021 17:36 Відповісти
Сухая статистика: в самой бедной стране Европы среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.
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20.07.2021 17:49 Відповісти
Особенности национальной экономики.
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20.07.2021 17:55 Відповісти
Звідкиля дані ? На чому засноване таке твердження ?
Обстеження домогосподарств цього не показують.
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20.07.2021 19:55 Відповісти
Откуда? На себя посмотри.
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21.07.2021 09:57 Відповісти
Блазень ? Добре подумав, що написав ?
Я не витрачаю у два рази більше, ніж заробляю.
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21.07.2021 19:06 Відповісти
в два раза больше, чем ОФИЦИАЛЬНЫЙ доход
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22.07.2021 09:10 Відповісти
Сухая статистика: в самой бедной стране Европы среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.

Ще раз - дані звідкиля про витрати у середньостатистичного громадянина України ?
Або пишіть, б.л., що усі витрати населення у нас у два рази більші, ніж усі доходи населення.
Але таких даних, нормально підтверджених, Ви не знайдете. Нема фіксації витрат.
Тільки у вибірковому обстеженні домогосподарств.
Ну може хтось-десь ще опитує 2000 респондентів.
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22.07.2021 11:00 Відповісти
ССылку дать не могу - не помню. Но цифра совершенно реальная. Поинтересуйся у родственников и знакомых насчёт зарплат в конвертах, сдачи жилья в аренду и мелкой торовли. Ничто из вышеупомятого НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ доходом.
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22.07.2021 13:01 Відповісти
Най буде. Але даних по витратах немає.
Середня нарахована ЗП по Києву 16,5 тис грн.
Які середні витрати на одну особу у Києві ? Вкл. пенсів, вчителів ...

"Но цифра совершенно реальная"
Блін ! Ну так зазначте, напишіть цю реальну цифру !
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22.07.2021 16:19 Відповісти
Ты не понял? Речь идёт не об абсолютном значении, а об относительном. Т.е пенсионерка с пенсией 3000 грн имеет 6000 грн (квартиру сдаёт), сотрудница "Дольче косметик" при з,п 7000 грн тратит 14 000 и т.д.
Учителя твои несчастные лупят с родителей за доп. занятия и праздники, и учебники и ремонты (будут дети - узнаешь), нищие доктора - наверно и сам знаешь. Хватит прикидываться!
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Ты, млять, мне ещё расскажи про цыфири идиотов из ООН про 8 миллионов украинцев не доедают. Это практически каждый четвёртый. Вокруг посмотри!
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22.07.2021 16:50 Відповісти
1. І чого пан так нервується ?
Я назвав офіційну нараховану середню ЗП по Києву - 16,5 тис грн.
Най пан назве приблизні середні витрати хоча б з якого небуть опитування.
2. Я нічого не здаю. Хабарів не беру. Живу на ЗП. Таких багато.
3. Пенсіонерка з прикладу має 9 000 грн.
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22.07.2021 18:38 Відповісти
Ты знаешь, Макс, чем дальше - тем больше сомнений в осмысленности общения с тобой...
Ты ЧИТАТЬ умеешь?
Никто не спорит, что есть процентов 30% лишенцев, которые живут на одну зарплату. Это не коим образом не опровергает то, что СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ украинец тратит больше, чем зарабатывает. Приезжай в Киев и посмотри на машины на улице. При зарплате 16,5 тыс грн. ты когда машину купишь?
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22.07.2021 19:02 Відповісти
Блін ... Я тут живу. І розумію, що автівки за 1,5 лями вчитель не купить.
Але мабуть так - кожен пише про своє.
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22.07.2021 20:37 Відповісти
Соль в том, что это не 10 роллс-ройсов олигархов на пустых улицах....
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23.07.2021 10:16 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3278155/ministr_ekonomiki_otsenil_obem_tenevyh_zarplat_v_500_milliardov
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22.07.2021 09:51 Відповісти
500 лярдів кругла цифра. Най би пояснив, як рахував.
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22.07.2021 10:54 Відповісти
Шош вы им пенсии каждые пол-года повышаете? Потому и готовы получать в конверте .
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20.07.2021 17:58 Відповісти
Надеюсь учли и ТОВ "Квартал 95"?
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20.07.2021 18:56 Відповісти
А який сенс заробляти легально коли половину забере державна фіскальна машина?28% податка та ще 20% у вигляді ПДВ.Сільки би легально не заробляв хоч по міліону пенсії простий робітник більше як 3500 гр.не дістане.Так чому роботяга має платити на утримання чиновників, хай радіють що роботяги тратять гроші в Україні а не як чиновники вивозять в закордонні банки.
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20.07.2021 19:13 Відповісти
Спочатку заберіть у казну держави $30 млрд., що розкрадаються чинушами щорічно і про які говорив Саакашвілі. А потім вже будете торгувати повітрям.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Держава, як інституція, суспільне утворення, організація ... може існувати без податків ??
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20.07.2021 19:53 Відповісти
Отсюда и коррупция и вопиющая слабость государства. Если бы всё вывести из тени, то ВВП Украины взлетел бы в 2-3 раза. Подняли бы зарплаты ключевым людям в управлении страной, чтобы они получали деньги от страны на которую работают, а не от России/олигархов/криминала.
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20.07.2021 21:20 Відповісти
Корупція нє оттуда - це слабкість політичної ситеми держави звідтіль, від корупції. Адже та, корупція, про яку йде мова, є політичною і означає не що інше, як ушкодження (corruption) офіційної системи влади шляхом створення паралельної. Ну, або тіньової, якщо комусь так більше подобається. Тільки не плутайте з британським "тіньовим кабміном" - це зовсім різні речі...
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20.07.2021 23:17 Відповісти
То українці там у себе такі зарплати самоотримують, чи хтось їм виплачує? При чому абсолютно незатіненими чисто випраними і випрасуваними банківськими документами, а не якимись "криптообіцяцянками"... На шо жалуємсо: на "тайну вкладов", чи на "священність вкраденого"?
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20.07.2021 23:09 Відповісти
Конечно 500 млд .
Один к о б о л е в в месяц 30 000 000 млн . грн.
Фарисей .....У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко - Цензор.НЕТ 3079
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20.07.2021 23:27 Відповісти
 
 