Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, - Козак
Право України на вступ до НАТО або Європейський союз є винятково її суверенним правом. Але в Кремлі сумніваються, що це станеться в найближчому майбутньому.
Про це заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України м'яч на стороні ЄС і НАТО.
"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в доступному для огляду майбутньому. В будь-які альянси вступати - це виняткове суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - запевняє Козак.
Він додав, що єдине, що Росія може зробити в цих умовах - це роз'яснити наслідки для політичних та економічних відносин.
"Для того, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=============
Ясен пень! Зеленский дает гарантию!
но нет!.. они все там в Кремле ошиблись.. и в этот раз так же ошибаются..
А когда закон про колаборантов примут наконец ?
На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство? Дід трохи поміркував, відповідає:
- Мабуть що з гранатомета.
Козак озабочен натовскими перспективами Украины ...
У себя под носом пусть сначала вытрет.
-Куме, я чув ваш син у москві працює.
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
Апріорі зрозуміло що вони ніколи нічого розумного не скажуть.
Пукин думал и Порошенко купить своими долярами, но он сам богатый и ему этих денег не надо было, поэтому хорошо,что тогда проголосовали за Порошенко - он не сдал Украину за деньги, как Козак!!!
Тим не менш, існує один поважний клюб, куди Україна може (і повинна б) вступити, самостійно та незалежно повернувши собі "добудапештський статус".
Правильно ватоцефальное, учи! Киевская Русь была, а на мацкве жабы квакали)
И да, пусть я буду шоколад есть, а ты продлолжай жрать говно!
Путин *****!
Украина обязательно будет в НАТО!
Ну недоимперия моджт спать спокойно, пока писюнист оманский со своими предателями находятся в администрации президента Украины, ну это ненадолго!
Украина будет осознанно и в НАТО и в ЕС .