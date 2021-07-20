Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, - Козак

Право України на вступ до НАТО або Європейський союз є винятково її суверенним правом. Але в Кремлі сумніваються, що це станеться в найближчому майбутньому.

Про це заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України м'яч на стороні ЄС і НАТО.

"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в доступному для огляду майбутньому. В будь-які альянси вступати - це виняткове суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - запевняє Козак.

Він додав, що єдине, що Росія може зробити в цих умовах - це роз'яснити наслідки для політичних та економічних відносин.

"Для того, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Козак вирішив, що ЄС "створює умови для заморожування конфлікту" на Донбасі