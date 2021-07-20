У 2022 році в рамках "Великого будівництва" реконструюють усі 18 спортивних інтернатів, - координатор програми Голик

У рамках програми "Велике будівництво" вже наступного року буде реконструйовано 18 спортивних інтернатів та 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" розповів координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, цього разу на Олімпіаду поїхала найменша кількість спортсменів за весь час незалежності України. І ми впевнені, що це сталося через те, що в нас немає відповідної європейської інфраструктури, де можна готувати цих спортсменів", - зазначив він.

Щоб вирішити цю проблему, вже наступного року будуть реконструйовані всі спортивні інтернати, що розташовані на території України. Йдеться про 18 навчальних закладах.

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Також, за словами Голика, реконструюють першу сотню дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де діти будуть отримувати базове спортивне навчання.