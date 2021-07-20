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У 2022 році в рамках "Великого будівництва" реконструюють усі 18 спортивних інтернатів, - координатор програми Голик

У 2022 році в рамках

У рамках програми "Велике будівництво" вже наступного року буде реконструйовано 18 спортивних інтернатів та 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" розповів координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, цього разу на Олімпіаду поїхала найменша кількість спортсменів за весь час незалежності України. І ми впевнені, що це сталося через те, що в нас немає відповідної європейської інфраструктури, де можна готувати цих спортсменів", - зазначив він.

Щоб вирішити цю проблему, вже наступного року будуть реконструйовані всі спортивні інтернати, що розташовані на території України. Йдеться про 18 навчальних закладах.

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Також, за словами Голика, реконструюють першу сотню дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де діти будуть отримувати базове спортивне навчання.

спорт (1631) інтернат (65) Голик Юрій (133) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+1
Зачем постить про Голика, который по факту является смотрящим за откатами !?
Проведите журналистское расследование и Голик засверкает в другом цвете !!!
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20.07.2021 17:43 Відповісти
+1
еще??? еще 18? а сколько до "еще" ??? ))) и 100 детско-юношеских спортивных школ....
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))
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20.07.2021 17:58 Відповісти
+1
Коли Голік будував при Порошенко, то ним були задоволені, а коли будує при Зеленському, то вже не дуже. Ви ж вирішіть критики, Голик приносить користь державі чи ні?
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20.07.2021 22:14 Відповісти
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яко бази для розплоду тітушні...
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20.07.2021 17:39 Відповісти
Для того щоб вирощувати олімпійських чемпіонів потрібни спортивні бази олімпійського рівня. Старі радянські спортивні бази вже повністю розвалені, траси для біатлону вже знищені і забудовані, трампліни для стрибків знищені, для нових олімпійських видів спорту взагалі нічого немає! Спортивними інтернатами проблему не вирішити, бо куди потім йти тренуватись молодим спортсменам? Хто профінансує підготовку молодого спортсмена в закордонних спортивних базах, а в деяких видах спорту потрібно їхати тренуватись саме за кордон бо в нас наприклад немає снігу і льодових арен!
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20.07.2021 17:53 Відповісти
Зачем постить про Голика, который по факту является смотрящим за откатами !?
Проведите журналистское расследование и Голик засверкает в другом цвете !!!
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20.07.2021 17:43 Відповісти
В 2022 году в рамках "Большой стройки" реконструируют все 18 спортивных интернатов, - координатор программы Голик - Цензор.НЕТ 4717
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Война закончилась!
Мир в глазах бубочки!
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20.07.2021 17:48 Відповісти
Ідея гарна, але чомусь мені здається, що буде так, як і з дорогами: побудують меньше а сплатять більше...
Ну і для тролінгу: на базі якого з інтернатів ЗЕ! розпилить 3 лярди при побудові свого університету майбутнього?
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20.07.2021 17:52 Відповісти
еще??? еще 18? а сколько до "еще" ??? ))) и 100 детско-юношеских спортивных школ....
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))
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20.07.2021 17:58 Відповісти
а координатар это типа смотрящий? на сколько я знаю, есть проект, бютжет и подрядчик. может быть временная комиссия по проверке качества и сроков. в законе про координаторов ничего не сказано. это все равно что ермак, тоже президент но не официальный
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20.07.2021 17:59 Відповісти
Чергова брехня
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20.07.2021 18:42 Відповісти
Как законно украсить много денег из бюджета? Нужно просто дохера строить за гос и кредитные деньги, ведь откат от подрядчика от 30% кэшем.
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20.07.2021 19:19 Відповісти
Коли Голік будував при Порошенко, то ним були задоволені, а коли будує при Зеленському, то вже не дуже. Ви ж вирішіть критики, Голик приносить користь державі чи ні?
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20.07.2021 22:14 Відповісти
Почитай посты Голика, этот черт переобулся на ходу, и как он поносит Порошенка и тд тп.
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17.10.2021 23:12 Відповісти
 
 