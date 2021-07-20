У 2022 році в рамках "Великого будівництва" реконструюють усі 18 спортивних інтернатів, - координатор програми Голик
У рамках програми "Велике будівництво" вже наступного року буде реконструйовано 18 спортивних інтернатів та 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" розповів координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На жаль, цього разу на Олімпіаду поїхала найменша кількість спортсменів за весь час незалежності України. І ми впевнені, що це сталося через те, що в нас немає відповідної європейської інфраструктури, де можна готувати цих спортсменів", - зазначив він.
Щоб вирішити цю проблему, вже наступного року будуть реконструйовані всі спортивні інтернати, що розташовані на території України. Йдеться про 18 навчальних закладах.
Також, за словами Голика, реконструюють першу сотню дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де діти будуть отримувати базове спортивне навчання.
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Мир в глазах бубочки!
Ну і для тролінгу: на базі якого з інтернатів ЗЕ! розпилить 3 лярди при побудові свого університету майбутнього?
ну где фанфары по 100 школам, 100 детсадам, 100 стадионам и 100 аэропортам ???
молчу про мульярд деревьев )))) да конца этого года должны были б 0,5 мульярда вкопать... но пока что мой кот в день больше ямок роет чем они )))))