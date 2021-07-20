Війська РФ із початку доби 7 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби 7 разів відкривали вогонь. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
На кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь.
Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 262 вибухонебезпечні предмети.
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А бубочка с Ермаком знают, что ту сторону в штабе ООС сегодня назвали "ВОЙСКАМИ РФ"? Полетят чьи-то погоны.