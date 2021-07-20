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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ із початку доби 7 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ із початку доби 7 разів порушили режим

Російсько-окупаційні війська з початку доби 7 разів відкривали вогонь. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 262 вибухонебезпечні предмети.

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обстріл (29128) Донбас (22357) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725)


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20.07.2021 17:42 Відповісти
120 МІНОМЕТИ !!! чим ще треба стріляти , щоб товстодупі генерали зашевелились і почали діяти !
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20.07.2021 17:57 Відповісти
та хочаб з рогатки....але по вікнах іхніх хатинок... так скоріш доліта суть...
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20.07.2021 18:07 Відповісти
Это закончится , когда оно издохнет .
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20.07.2021 17:58 Відповісти
Войска РФ с начала суток 7 раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

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А бубочка с Ермаком знают, что ту сторону в штабе ООС сегодня назвали "ВОЙСКАМИ РФ"? Полетят чьи-то погоны.
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20.07.2021 18:05 Відповісти
 
 