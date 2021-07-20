Лише мораторій на експорт може зупинити вивезення брухту з України, - Магера

В Україні необхідно ввести законодавчу заборону на експорт брухту. Стратегічно важлива металургійна сировина має працювати на українську економіку, а не економіку інших країн.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мінпром.

Магера зазначив, що головним трендом розвитку української економіки стає екологічна модернізація промисловості. Скромні фінансові можливості як самих підприємств, так і держави не дозволяють розраховувати в недалекому майбутньому на високотехнологічні рішення. Однак у розпорядженні українських металургів залишається такий ефективний спосіб зниження шкідливих викидів, як використання брухту як металургійної сировини.

"Країни з розвиненою металургією зрозуміли це раніше за Україну, почавши активно вводити заборону на експорт брухту. Таким чином вже вчинили Росія і Казахстан. Відповідні плани озвучив ЄС. Паралельно лідери світової металургії почали нарощувати імпорт брухту. Це, а також прискорення темпів реалізації європейської екологічної політики Green Deal, провокує зростання цін на цю стратегічно важливу сировину", - зазначає Магера.

Нардеп звернув увагу на те, що з початку 2021 року з України було вивезено 230 тис. т брухту. Експортне мито в розмірі 58 євро за тонну, продовжене парламентом у квітні, не поліпшило ситуацію з дефіцитом сировини для металургії. Навпаки, обсяги експорту брухту зросли. Постійно зростаюча ціна робить вигідним експорт навіть зі сплатою мита. У той час як металозаготівельники отримують додатковий прибуток, для металургів складається критична ситуація.

"Брак брухту може призвести до зниження обсягів виробництва та експорту металопродукції. Як наслідок, зменшиться обсяг валютних і податкових надходжень, сповільняться темпи економічного зростання, зросте безробіття. Все разом це призведе до зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу. Безробіття спровокує зростання бідності, а значить, потрібно більше грошей на виконання соціальних програм", - застерігає нардеп.

"Не подумайте, що моя мета - згустити фарби. Викладене в попередньому абзаці є моїм баченням найбільш негативного сценарію розвитку ситуації. Ми не можемо його допустити, тому що в програші залишиться і бізнес, і держава", - резюмував Магера.