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Лише мораторій на експорт може зупинити вивезення брухту з України, - Магера

Лише мораторій на експорт може зупинити вивезення брухту з України, - Магера

В Україні необхідно ввести законодавчу заборону на експорт брухту. Стратегічно важлива металургійна сировина має працювати на українську економіку, а не економіку інших країн.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мінпром.

Магера зазначив, що головним трендом розвитку української економіки стає екологічна модернізація промисловості. Скромні фінансові можливості як самих підприємств, так і держави не дозволяють розраховувати в недалекому майбутньому на високотехнологічні рішення. Однак у розпорядженні українських металургів залишається такий ефективний спосіб зниження шкідливих викидів, як використання брухту як металургійної сировини.

"Країни з розвиненою металургією зрозуміли це раніше за Україну, почавши активно вводити заборону на експорт брухту. Таким чином вже вчинили Росія і Казахстан. Відповідні плани озвучив ЄС. Паралельно лідери світової металургії почали нарощувати імпорт брухту. Це, а також прискорення темпів реалізації європейської екологічної політики Green Deal, провокує зростання цін на цю стратегічно важливу сировину", - зазначає Магера.

Нардеп звернув увагу на те, що з початку 2021 року з України було вивезено 230 тис. т брухту. Експортне мито в розмірі 58 євро за тонну, продовжене парламентом у квітні, не поліпшило ситуацію з дефіцитом сировини для металургії. Навпаки, обсяги експорту брухту зросли. Постійно зростаюча ціна робить вигідним експорт навіть зі сплатою мита. У той час як металозаготівельники отримують додатковий прибуток, для металургів складається критична ситуація.

"Брак брухту може призвести до зниження обсягів виробництва та експорту металопродукції. Як наслідок, зменшиться обсяг валютних і податкових надходжень, сповільняться темпи економічного зростання, зросте безробіття. Все разом це призведе до зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу. Безробіття спровокує зростання бідності, а значить, потрібно більше грошей на виконання соціальних програм", - застерігає нардеп.

"Не подумайте, що моя мета - згустити фарби. Викладене в попередньому абзаці є моїм баченням найбільш негативного сценарію розвитку ситуації. Ми не можемо його допустити, тому що в програші залишиться і бізнес, і держава", - резюмував Магера.

Автор: 

металургія (1234) металобрухт (416) Магера Сергій (11)


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Топ коментарі
+8
Ну и людишкам запретить выезжать, - хай рботают тут за миску супу.
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20.07.2021 18:14 Відповісти
+7
"Дякаю! Или как там нужно..."

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 18:13 Відповісти
+7
денег хватает. но он хочет скупать его за копейки. причем металл второй плавки дороже
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20.07.2021 18:22 Відповісти
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"Дякаю! Или как там нужно..."

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 18:13 Відповісти
"Пидтрымаю, за выграшный лотэрэйный квыток"

Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины, – Магера - Цензор.НЕТ 6888
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20.07.2021 18:19 Відповісти
Потрібно заборонити експорт з України слябів та іншого металу в заготовках, бо це все металобрухт з низькою доданою вартістю!
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20.07.2021 21:58 Відповісти
И кому выгоден такой мараторий??? Почему всем металлургам такая цена норм, а нашим нет? Хорош грабить Страну!!! Вы о производстве беспокойтесь, а не о металлоломе!!! Кстати, цена на метал за границей ниже, чем в Украине!!!
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20.07.2021 18:14 Відповісти
Казалось бы все просто, - чтоб не вывозили металл нужно платить соразмерную цену с заграницей. Но єто ж не наш метод, плюс зря что ли "слуги" конверты получают.
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20.07.2021 18:19 Відповісти
Ну и людишкам запретить выезжать, - хай рботают тут за миску супу.
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20.07.2021 18:14 Відповісти
Это очень нужно Ренату Ахметову. Ему металолом не нужен, но такое решение будет очень способствовать.
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20.07.2021 18:16 Відповісти
И у ахметки не хватает денег покупать металлолом по реальной цене.
Босота.
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20.07.2021 18:20 Відповісти
денег хватает. но он хочет скупать его за копейки. причем металл второй плавки дороже
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20.07.2021 18:22 Відповісти
Нужно поддержать отечественного производителя!
А то разорится...
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20.07.2021 18:24 Відповісти
помню в конце 90х с таким лозунгом в ВР пролоббировали закон о понятии ввозных пошлин на импорт авто из ЕС , в угоду тигипам , святашам , васадзе ... и пр . " захисникам вытчизняного виробника " , когда садили всех на ланосы ..... земля им железобетоном , когда сдохнут...
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20.07.2021 19:11 Відповісти
Металлочерепица и все остальное подорожало в два раза и все наверху довольны,а ты как хочешь так и строй..
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20.07.2021 18:18 Відповісти
строй под Женевой. если хватит денег на землю
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20.07.2021 18:22 Відповісти
мелопрофиль 20х30 2мм-60 гр за метр..за арматуру я вообще молчу 150 гр 3 м 10 мм арматурі
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Фантазёр .
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20.07.2021 18:18 Відповісти
высокие закупочные цены на метинвесте еще быстрее решат эту проблему
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20.07.2021 18:21 Відповісти
Прокинулись. Це потрібно було зробити ще в 90-х, коли різали на брухт цілі заводи і вивозили в Туреччину. Так з"являлись перші мільйонери при Чучмі.
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20.07.2021 18:23 Відповісти
А как же рыночные еропейские цены? Что скажут Европа и эксперты? Может запрет на вывоз всего металла поможет снизить заоблачные цены на металл в Украине? Ато Ахметка скупает металолом за копейки, електроенергию и рабочую силу тоже за бесценок скупает а металл продает по цене золота.
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20.07.2021 18:32 Відповісти
Ахметка продает украинцам електроенергию и газ по Европейским рыночным ценам. А металолом хочет бесплатно скупать. А не порвать ли сепару Гудку харю на лоскуты?
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20.07.2021 18:35 Відповісти
Таким образом уже поступили Росиия и Казахстан...
Ах вот откуда ветер дует. Ахметка предлогает нам стать в одну шеренгу с Рашкой и Казашкой.
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20.07.2021 18:40 Відповісти
Вперёд ! Турки освободят Крым . Они главные покупатели украинского металлолома .
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20.07.2021 18:41 Відповісти
Монопольку по скупке лома в Украине отстаивает в интересах Ахметки,Пини, Коломойши и им подобних.Совсем негодній депутат.
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20.07.2021 18:42 Відповісти
https://www.sainsburys.co.uk/gol-ui/product/milk-fresh-milk/sainsburys-british-whole-milk-34l-6-pint-
Англия супермаркет Sainsbury (далеко не самый дешевый) молоко 17,1 Грн/литр

А вы металлоломом мозги людям засераете!!!
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20.07.2021 18:46 Відповісти
Магера-сгуститель краски! Шестёрка ахметовская как вы привыкли к халяве.
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20.07.2021 19:05 Відповісти
Хто ж дозволить. Вивіз лісу вже пробували заборонити.......
Така вона "угода про асоціацію".
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20.07.2021 19:11 Відповісти
Придністровя існує тільки завдяки українському брухту. Саме туди його пруть 24/7 спонсоруючи по факту окупаційну військову хунту в Тирасполі на шкоду Молдові. Окрім цього існування невизнаного *************** Придністровя в Молдові і військового контингенту там загрожує Україні в разі початку війни з ***********. Тому мораторій! І взагалі ми повинні вже давно заблокувати кордон та повітряний простір з Придністровям і спрямувати всі товарні та людські потоки через державний кордон Молдови. Так буде правильно і для Молдови і для України.
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20.07.2021 19:14 Відповісти
А що треба, щоб люки каналізаційні перестали красти?
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20.07.2021 21:03 Відповісти
 
 