Завдяки оренді держмайна бюджет від початку року поповнився на 1 млрд грн, - голова ФДМУ Сенниченко

Від початку 2021 року до бюджету надійшло 1 млрд гривень від оренди державного майна.

Про це під час презентації сайту orenda.gov.ua повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку року, якщо оцінювати в грошовому еквіваленті, до бюджету надійшло вже 1 млрд гривень. Укладено з початку року 1985 нових договорів оренди", - сказав Сенниченко.

За його словами, загальна орендна плата за новими договорами становить 16,6 млн гривень на місяць. Крім того, бюджет отримує кошти за договорами оренди, які були підписані у попередні періоди.

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В середньому зростання ціни оренди майна на аукціонах ФДМУ оцінює в 97% у першому півріччі цього року.

Сенниченко зазначив, що раніше лише у 3,6% випадків здачі держмайна в оренду на об'єкт претендувало двоє і більше учасників. У першому півріччі цього року даний показник зріс у 7 разів.

Видання зазначає, що на сайті з оренди держмайна Фонд розміщує всі вакантні і вже орендовані об'єкти.