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Завдяки оренді держмайна бюджет від початку року поповнився на 1 млрд грн, - голова ФДМУ Сенниченко

Завдяки оренді держмайна бюджет від початку року поповнився на 1 млрд грн, - голова ФДМУ Сенниченко

Від початку 2021 року до бюджету надійшло 1 млрд гривень від оренди державного майна.

Про це під час презентації сайту orenda.gov.ua повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку року, якщо оцінювати в грошовому еквіваленті, до бюджету надійшло вже 1 млрд гривень. Укладено з початку року 1985 нових договорів оренди", - сказав Сенниченко.

За його словами, загальна орендна плата за новими договорами становить 16,6 млн гривень на місяць. Крім того, бюджет отримує кошти за договорами оренди, які були підписані у попередні періоди.

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В середньому зростання ціни оренди майна на аукціонах ФДМУ оцінює в 97% у першому півріччі цього року.

Сенниченко зазначив, що раніше лише у 3,6% випадків здачі держмайна в оренду на об'єкт претендувало двоє і більше учасників. У першому півріччі цього року даний показник зріс у 7 разів.

Видання зазначає, що на сайті з оренди держмайна Фонд розміщує всі вакантні і вже орендовані об'єкти.

Автор: 

оренда (478) держбюджет (2412) майно (335) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+2
А сколько получил бюжет Ахметова от аренды одного зеленого ишака?
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20.07.2021 18:43 Відповісти
+1
А если многомиллионную армию наших чиновников вытащить из кабинетов на трассу и поставить раком торговать то наша казна пополнится не на один а на сотни миллиардов.
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20.07.2021 18:48 Відповісти
+1
Здам в безстрокову аренду зелених слуг.
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20.07.2021 19:05 Відповісти
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А сколько получил бюжет Ахметова от аренды одного зеленого ишака?
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20.07.2021 18:43 Відповісти
Очень напоминает городской рынок в 90е,когда продавалось все ,но ничего не производилось.Тперь вяликий мяуЗЕдурень превратил в базар-вокзал всю Украину.
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20.07.2021 18:47 Відповісти
А если многомиллионную армию наших чиновников вытащить из кабинетов на трассу и поставить раком торговать то наша казна пополнится не на один а на сотни миллиардов.
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20.07.2021 18:48 Відповісти
Дожили, власть хвастается что еще удалось какое то народное добро продать и ето преподносится как достижение.
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20.07.2021 18:50 Відповісти
Здам в безстрокову аренду зелених слуг.
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20.07.2021 19:05 Відповісти
1млрд гривен за год - этого даже не хватит, чтобы перекрыть расходы на полугодичные вояжи и шашлыки, зеленого черта.
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20.07.2021 19:13 Відповісти
укроборонпром сдают в аренду все. бизнес, ничего личного
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20.07.2021 19:15 Відповісти
А бюджет чиновников на сколько пополнился и не счесть.
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20.07.2021 19:48 Відповісти
а санкції на контробасистів НЕВОВИНИХ скільки вовиним дали прибутку?
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20.07.2021 20:28 Відповісти
Где такие оценки берутся. Сенченко ты смешной. 600 метров по 5 гривен. Могу в проззоро скинуть ссылку. Полный провал, гос предприятия в убытках.
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20.07.2021 21:33 Відповісти
А украли 10 млрд.
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20.07.2021 22:16 Відповісти
 
 