Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що оцінювати якість роботи та професіоналізм слідчих, які розслідують справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, можна буде лише після оголошення вироку суду.

Про це він написав у соцмережах у п'яту річницю вбивства журналіста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета. Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства", - написав Монастирський.

Глава МВС зазначив, що суд встановить істину в цій справі, а рідні, близькі та українське суспільство мають дочекатися його рішення.

Також читайте: Моніторингова місія ООН: Закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Шеремета

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Найдовше у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугар, перебуває під заставою.