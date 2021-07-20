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Новини Убивство Шеремета
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Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства

Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що оцінювати якість роботи та професіоналізм слідчих, які розслідують справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, можна буде лише після оголошення вироку суду.

Про це він написав у соцмережах у п'яту річницю вбивства журналіста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета. Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства", - написав Монастирський.

Глава МВС зазначив, що суд встановить істину в цій справі, а рідні, близькі та українське суспільство мають дочекатися його рішення.

Також читайте: Моніторингова місія ООН: Закликаємо органи влади забезпечити відповідальність за смерть Шеремета

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Найдовше у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугар, перебуває під заставою.

Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства 01

Автор: 

Шеремет Павло (520) Монастирський Денис (392) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+25
Зеля в без суду вже знайшов винних.
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20.07.2021 19:12 Відповісти
+24
Монастырский, а давай и ты заодно до оглашения "приговора" посидишь на киче или под домашним арестом. Почему именно ты? А просто по походке подходишь.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 9313
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20.07.2021 19:31 Відповісти
+21
Чучело из ботофермы фашиста подоляка, тебе напомнить день, когда собаков и зеЛох собрали пресс-конференцию и обьявили на всю страну, что это дугарь и антоненко убили шеремета?!
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20.07.2021 19:33 Відповісти
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Зеля в без суду вже знайшов винних.
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20.07.2021 19:12 Відповісти
Коротка у вас пам'ять, якщо взагалі є.
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20.07.2021 19:31 Відповісти
Чучело из ботофермы фашиста подоляка, тебе напомнить день, когда собаков и зеЛох собрали пресс-конференцию и обьявили на всю страну, что это дугарь и антоненко убили шеремета?!
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20.07.2021 19:33 Відповісти
зеленский скот и подонок
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20.07.2021 23:49 Відповісти
Мразь - иуда , табуретка -марионетка
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21.07.2021 00:55 Відповісти
ага .... а до того будемо сидіти і чекати чуда .....
х"й ти вгадав, новоспечене чмо !.....
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20.07.2021 19:13 Відповісти
блин, да это самый гениальный министр МВД всех времен и народов!
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20.07.2021 19:20 Відповісти
Эта мразь за идиотов держит всех или для зелебобиков трусит?
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20.07.2021 19:21 Відповісти
зелю буде відмазувати.
Втім, цим постом - вже почав
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20.07.2021 19:23 Відповісти
уже нарушил обет молчания, брехло зеленое) клялся же что месяц его не услышим, но на второй день открыл свой рот....
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20.07.2021 19:22 Відповісти
всё таки надо вводить графу в справке,для депутатов,министров и прочей нечисти,когда,кем и в каком состоянии был зачат.
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20.07.2021 19:23 Відповісти
когда,кем и в каком состоянии был зачат.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 7102 "В каком состоянии" даже мне понятно. В чём может быть интрига "когда и кем"?
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20.07.2021 23:19 Відповісти
логичный лесник
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20.07.2021 19:23 Відповісти
Антиукраинская падла и враг народа, это понятно.
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20.07.2021 19:25 Відповісти
это такое же чудо как и Аваков
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20.07.2021 19:29 Відповісти
СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке
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20.07.2021 19:31 Відповісти
Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения, - добавил представитель ведомства.
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20.07.2021 19:31 Відповісти
Монастырский, а давай и ты заодно до оглашения "приговора" посидишь на киче или под домашним арестом. Почему именно ты? А просто по походке подходишь.
Монастирський: Лише після вироку у справі про вбивство Шеремета можна буде робити висновки щодо професіоналізму слідства - Цензор.НЕТ 9313
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20.07.2021 19:31 Відповісти
То есть, профессионализму следователей и экспертов оценку должен дать суд. Простой здравый смысл у мусоров сработать не может - когда экспертиза проводится по непонятной научно не обоснованной методике. А некто Бирч заявляет что ему британцу МВД Украины запрещает общаться с адвокатами подозреваемых
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20.07.2021 19:33 Відповісти
Ой, Монастирський чорт? Шо? Нє? Ау! Стерненко! "Не чує баба"
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20.07.2021 19:41 Відповісти
Стерненко сьогдні протестуе під МВД по розлідуванню справи Шеремета. Сходи туди - всім хто там поаукай.
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20.07.2021 20:18 Відповісти
Тупоголовому лишь бы пернуть
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20.07.2021 23:51 Відповісти
Порядний міністр би випустив відразу трьох призначених підозрюваними і почав би справжнє слідство. Схоже на те, що тут замішані спецслужби Білорусі, а їхні українські колеги їм допомогали. Через це 5 років і тягли зі слідством. Сподіваюсь, Монастирський ще заробить свій строк на цій посаді.
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20.07.2021 19:44 Відповісти
Звичайно, що Зе-команда не професійна і їй тяжко розслідувати такі справи. Залишається невирішене питання: чому високопрофесійна ПО-команда за три роки , по гарачим слідам цього злочину не прсунулася в розслідуванні ні на йоту?А ще більше дивує, що представники цієї професійної команди так завзято критикують нинішніх ділетантів...
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20.07.2021 22:13 Відповісти
не будет никакого приговора) закроют дело. все это операция прикрытия, чтобы не найти реального исполнителя. который известен и давно в говени
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20.07.2021 19:45 Відповісти
Судя по всему, Паша полез расследовать не то, что можно. Убийц (реальных), не говоря уж про заказчиков, конечно же, не найдут.
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20.07.2021 19:48 Відповісти
За свободу Шеремета просив особисто Путін. Це був кандидат на вибори, який влаштовував і Кремль і опозицію. Оскільки у диктаторів знищення опозиціі та конкуренціі річ звичайна - назвіть імя замовника убивства?
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20.07.2021 20:31 Відповісти
Ну ... Він має на увазі, що будь-яке його висловлювання, як міністра, можна розцінити, як тиск на суддів.
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20.07.2021 20:01 Відповісти
твій бос, міністре , лівою рукою розганяє КС а првою ногою копає під ВС за те, що оцінив його указ як порушення закону ... ТО ПРО ЯКиЙ СУД ТИ ГОВОРИШ?
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20.07.2021 20:26 Відповісти
Це він про той суд, що вбивць Олешка відпустив?
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20.07.2021 20:48 Відповісти
після вбивства Шеремета і нелрозумілої поведенки Юрася та Авакова по недопуску екпертів ФБР до розслідування в мене було переконання, що це помста підлеглих Пукача цій журналістці, де жив Шеремет.Але після вбивства Гонгадзе пройшло 20 років, ті підлеглі вже не ті (пенсіонери). Ну а коли цуцики Авакова повідомили, що інші вбивства були скоєні аналогічними мінами і керує професійний убивця, а ці є його звязок...... А тепер вляпались по самі вуха в лайно, яке ж самі заготовували для інших. В січні, коли білоруси відкрили справжнього замовника -душевнохворого бульбофюрера, фальсифікація справи явна. до того ж - раніше пропав телеоператор шеремета, тіло так і не знайшли. А зараз, Іноку це відомо, будуть тягнути суд до останньої межі - десь взимку будуть допитувати Ірхіна з Рувіним, допит буде тривати місяців три, потім будуть кликати експерта з Англії, який буде визначати косолапість обвинувачених. Все це затягненеться до нових виборів.
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20.07.2021 20:49 Відповісти
Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - написал Монастырский

А мы думали что только повторное непредвзятое расследование даст возможность сделать выводы о качестве и профессионализме предыдущего следствия. Возникает закономерный вопрос - Монастырский а ты точно не дебил?
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20.07.2021 21:18 Відповісти
_А ты от великого ума решил что если моня так сказал, то значит он действительно так думает? Да подлец просто выссался народу в очи, вот и весь хер до копейки!
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20.07.2021 23:17 Відповісти
Існує ймовірність, що суд може повернути справу на додаткове розслідування. Хто її "породив" той нехай і "вбиває". Судді не захочуть з вироком мати "халепу" на свою голову, та і виправдати не рискнуть. Або ж є ще варіант - "шляхом справи Штепи" на декілька років.
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21.07.2021 08:58 Відповісти
Окстіться. Ніякого "додаткового розслідування" немає з 2012 року. Просто будуть тягнути, аби тільки не винести виправдувальний. У кожному випадку, коли "оправдос" неминучий, починається тяганина. У мене такі "розглядаються" з 2015, 2016, 2017 років. А коли людина сидить в СІЗО 7,5 роки за вбивство лише на підставі показань алкоголіка-шизофреніка, роблять просто: виготовляють разом з прокурором підроблені папірці, яких ніхто раніше не бачив, і пишуть шо попало, наплювавши на 10 експертиз НА КОРИСТЬ ОБВИНУВАЧЕНОГО. Справа № 320/954/14-к - ще те позорище. Ця система НЕВИЛІКОВНА, ніякі "реформи" і "перезавантаження" її не виправлять
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14.07.2022 23:37 Відповісти
Зрозуміло: Справа та ж, мусор такий же.
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20.07.2021 22:44 Відповісти
Я ж Вам відразу нагадав що "по іменам їх пізнаєте їх" - Монастирський (холоп) - зелений дебіл. Розумних при ЗЕ не буде - у владу проходять тільки дегенерати... Вже піз но засмучуватись. Просто смійтесь. Ржіть як коні! Ви ж цього хотіли коли голосували за клоуна!
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20.07.2021 22:53 Відповісти
мусорская мразь назначенная подонком Зеленским куражится,
суки зеГнидные
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20.07.2021 23:47 Відповісти
А вы думали , что Ермак с твтаровым , назначат независимого ???членограи -************* работают на полусогнутых , чтобы путлера удовлетворить
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21.07.2021 01:07 Відповісти
Мне просто интересно, он действительно верит в справедливый вердикт?
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21.07.2021 01:53 Відповісти
Якщо суди голова судової системи України, а досудові органи тіло, то голова зогнила , а тіло хворе. І як би то тіло не трудилося, дарма! в гнилій голові усе зогниє.
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21.07.2021 02:08 Відповісти
во всём виноваты ноздри... (с)
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21.07.2021 02:30 Відповісти
Ох и идиот этот новоявленный министр.
И как его дегенеративное мышление напоминает логику судов инквизиции. Если обвиняемая, которую бросили в воду, выплыла, значит она ведьма, и ее сжигали на костре, а если утонула, ну что ж, была не ведьма, оправдывали посмертно.
Кретин не хочет высказаться к "качеству" подготовленного прокурорами обвинения и собранным "уликам", потому что жопа уже прилипла к министерскому креслу.

По поводу продажной постсовковой гнилой антиукраинской некомпетентной нынешней судебной системы Украины. Она основной источник обнищания Украины в последние 30 лет, и того что Украина самая бедная страна в Европе, поскольку не дает играть по общим цивилизованным правилам
Ведь судью всегда можно купить и они неприкасаемые, при этом преступник-судья почти никогда не отвечает за свои преступления, судебная шобла всегда его оправдает (разве что изредка. какой-нибудь "колядовальник", да и то потом оправдают.
Судьи это смычка с коррумпированной властью и организованной преступностью. Невиновных там нет. "Карфаген должен быть разрушен", иначе нас ждет судьба Мозамбика или Сомали, или нынешний судебной сброд обеспечит исчезновение Украины, даже не задумываясь, как он это сделал и что это он сделал. Рак ведь тоже не знает, что после гибели организма, который сам сжирает, он тоже погибнет.
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21.07.2021 05:35 Відповісти
Тот случай, когда ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ. Просто нечего добавить
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14.07.2022 23:39 Відповісти
Им до инквизиции далеко. У инквизиторов 25 % приговоров были оправдательными
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14.07.2022 23:41 Відповісти
 
 