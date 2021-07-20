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Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди

Якщо РФ використовуватиме

Влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

Про це йдеться в проєкті угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", пише Bloomberg. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

У проєкті, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС. Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2": однією з її складових буде збільшення інвестицій в Україну, - Reuters

Крім того, в проєкті йдеться про те, що ФРН призначить спецпосланця, завданням якого буде розвиток двосторонніх проєктів з Україною у сфері енергетики. Цьому чиновнику для виконання подібних завдань нададуть фонд у розмірі $70 млн.

Як зазначає Bloomberg, США і ФРН прагнутимуть залучити інвестиції в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті енергоресурси. Мета - зібрати до $1 млрд для цього фонду. ФРН, зі свого боку, буде готова переказати $175 млн.

Автор: 

Німеччина (7479) США (23375) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+32
озаботится
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20.07.2021 19:27 Відповісти
+30
Подпишут еще один Будапештский меорандум.
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20.07.2021 19:28 Відповісти
+26
Пукнут в лужу. Снова. История с Будапештским меморандумом тому подтверждение.
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20.07.2021 19:28 Відповісти
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озаботится
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20.07.2021 19:27 Відповісти
З язика зняв. Головна зброя Берліну - глубокая озабоченность. )))
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20.07.2021 19:28 Відповісти
Швабы балаболы еще ТЕ --- за евроцент и маму родную продадут !!! Приниматели мер
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20.07.2021 20:51 Відповісти
Сценарій майбутнього буде залежати не тільки від наполегливості Америки, але й від того, який шлях обере Німеччина. Саме Німеччина є співавтором у створенні російської "бензинової" економіки (угода "газ в обмін на труби"). Саме Німеччина, мріючи про зміни в Росії через "зближення", забезпечує західне потурання щодо російського єдиновладдя. німецький "Der Russland-Komplex", однак…
Створюється враження, що поки Росія і Захід віддають перевагу когнітивному дисонансу, намагаючись знайти новий баланс стримування і діалогу. Коротше, ситуація "ні миру, ні війни" триває. Що за компот: надзвичайка, що виправдується пошуком ворога, всередині країни і співпраця з ним же зовні! Ця ситуація, пом'якшуючи ризики конфронтації, провокує дезорієнтацію і розкладання по обидва боки.
Поки ми гадаємо "війна чи мир?", дещо набуває контурів: все більше шансів на те, що Захід і Китай знайдуть спільну мову, разом створюючи "зелену економіку", і вони разом сядуть у поїзд майбутнього. Ось, що буде найболючішим ударом по Росії, яка залишиться на узбіччі. З сумом або із заздрістю дивлячись услід поїзду. - https://gazeta.ua/blog/55421/zahid-i-kitaj-razom-syadut-u-poyizd-majbutnogo-rosiya-zalishitsya-na-uzbichchi
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20.07.2021 21:24 Відповісти
100% Это будет самый ужастный уровень озабоченности за всю историю Германии.
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20.07.2021 22:58 Відповісти
Подпишут еще один Будапештский меорандум.
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20.07.2021 19:28 Відповісти
Еще одну формулу Штанмаера.
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20.07.2021 19:45 Відповісти
.https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже...
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20.07.2021 20:38 Відповісти
Пукнут в лужу. Снова. История с Будапештским меморандумом тому подтверждение.
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20.07.2021 19:28 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість...
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20.07.2021 19:29 Відповісти
"Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры"
_А, да? В смысле поддержит расийских фашистов, это понятно.
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20.07.2021 19:29 Відповісти
Рік занепокоєння, пару років стурбованості, а потім діалог...
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20.07.2021 19:30 Відповісти
Зразу якось так спокійно на душі стало )
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20.07.2021 19:30 Відповісти
А что за меры? Германия будет покупать у россии газ в два раза дороже?
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20.07.2021 19:30 Відповісти
бундестаг забудет ратифицировать
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20.07.2021 19:30 Відповісти
так-так,ми вашу допомогу памятаємо по будапештської декларації...
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20.07.2021 19:31 Відповісти
СП-2, кроме всего прочего и создан как оружие против Украины, так что давая добро на его строительство и запуск, немчура уже сдаёт нас.
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20.07.2021 19:32 Відповісти
кого вас? какой ты к Украине имеешь отношение?
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20.07.2021 19:43 Відповісти
Так сдает или не сдает ваше мнение? А чьих будете вопрос не по теме.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
сміюся вам у пику, німчура підступна!
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20.07.2021 19:33 Відповісти
пока нет решения между Германией и США и токовать нечего...
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20.07.2021 19:35 Відповісти
Стурбується або дуже стурбується...
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20.07.2021 19:35 Відповісти
І обсереться, бо "Путін нападьот"
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21.07.2021 09:07 Відповісти
Берлин перейдёт на дрова?
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20.07.2021 19:35 Відповісти
Да хорошо бы. Избирателей Зе это не касается, они вместе с комиком в глазик смотрят и войны не видят, хоть бы салфеткой вытирали глаза иногда от желтой жижкости...
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20.07.2021 19:36 Відповісти
У нас квартал 95,а у них какой? Ну,прям,чорти й шо и сбоку бантик
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20.07.2021 19:36 Відповісти
Напомните мне, что потребовал Берлин, когда обстреляли Мариуполь "Градом"?
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20.07.2021 19:37 Відповісти
Будапешский меморандум номер 2
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20.07.2021 19:38 Відповісти
- А у нас в Берлине газ!
А у вас?
- А у нас ЗЕдятловый народ!
Вот!
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20.07.2021 19:39 Відповісти
а в-четвертых наша Мендель
бегает на б*ядоход,
потому что нашу Мендель
Вива больше не е....
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20.07.2021 19:45 Відповісти
А ось Трамп їм поперек горла стояв але ж «російський агент», нє?!
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20.07.2021 19:40 Відповісти
Аби не Трамп ?
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20.07.2021 20:01 Відповісти
будет объявлена гиперозабоченность, возведенная в стопитсотую степень, с активацией новой функции турборежима, которой не было в 2014 году в базовой версии озабоченностей... В момент оглашения гиперозабоченности будет звучать несколько гнусавый голос зеленского, с его воззванием заглянуть в Очко кремлевскому ху@лу ...
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20.07.2021 19:41 Відповісти
Жители Берлина заготавливают дрова в парке Тиргартен.

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди - Цензор.НЕТ 8738
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20.07.2021 19:42 Відповісти
Какие меры?!! За 7 лет войны Украине даже рогатки не ПРОДАЛИ!
И кто поверит,что в случае полномасштабной войны они продадут хотябы патроны?!!
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20.07.2021 19:42 Відповісти
не удивлюсь, что они еще нас делить будут как Польшу. Только вот хрен им на рыло в этот раз.
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20.07.2021 20:13 Відповісти
після виборів все спихнуть на комсомолку Анжелу , ну а раз побудували то треба користуватися ! зброю теж не дамо бо спровокує ***** ! коротше гарного вам настрою !
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20.07.2021 19:43 Відповісти
А скільки втратить Україна я маю на увазі Україна а не олігархи які анексували газову трубу від відсутності транзиту?
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20.07.2021 19:43 Відповісти
P.S.Та українці платять в два рази більше за доставку газу цими трубами ніж мокшани за транзит.
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20.07.2021 19:49 Відповісти
Как ловко все провернули Джо и Ангела. Комар носа не подточит.
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20.07.2021 19:48 Відповісти
70 лямов? та это Зе и ко тока на шаурму хватит
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20.07.2021 19:49 Відповісти
филькина грамота
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20.07.2021 19:50 Відповісти
Не "если", а "когда"
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20.07.2021 19:51 Відповісти
Ще один "Будапештський меморандум"? Ага пам'ятаємо....
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20.07.2021 19:51 Відповісти
Категорически не понимаю недовольства немчурой адептов "перестать стрелять", "стать на колени" и купить е/е на рашке "бо там дешевле".
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20.07.2021 19:52 Відповісти
ишаку чутка капнет на Оман. Ну а мудрый нарид будет вскорости сидеть под братскими бонбами приговаривая "хоть поржем".
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20.07.2021 19:55 Відповісти
Будапештский меморандум 2
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20.07.2021 19:59 Відповісти
Теперь Германия и США будут держать тупого "кацапа" на коротком поводке.
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20.07.2021 19:59 Відповісти
Будапештское авно часть вторая)))))
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20.07.2021 19:59 Відповісти
немцы, сколько можно нас в наглую разводить?
за все то зло, что вы нам делаете, вам будет ответка от ваших братушек - кацапов.
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20.07.2021 20:02 Відповісти
На смену Меркель появится кто то другой, придет другая команда и случись что , скажут: "А мы Вам ничего не должны"
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20.07.2021 20:02 Відповісти
Отією угодою можуть так же підтерти одне місце,як і будапешстським меморандумом 1994року,а потім висловлювати "глибоку стурбованість",плавали,знаєм. Ніяк не можуть,а може й не хочуть второпати,що вірити козлостану-бути дурнем із дурнів. Ну що ж,хочете виставити себе на посміховисько ватникам-велком,валяйте!
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20.07.2021 20:02 Відповісти
Cевпоток-2 и строили изначально, как оружие против Украины. Немцы брешут, как всегда, собственно.
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20.07.2021 20:04 Відповісти
Есть ещё хоть что-то что эта зелёная власть не просралааа? Зеля- после твоего правления, эпоха бедности будет ещё лет 50, с такими реформами и международной политикой. ЗеВова... пора тебя сажать. Можем конечно дождаться весны как ты любишь, но думаю чем раньше тебя посадчт- тем меньше бед от тебя и твоих зелёных уродов страна получит
.
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20.07.2021 20:07 Відповісти
Знаем, знаем, гансы предложат подписать Украине очередную формулу Штандартенфюрера
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20.07.2021 20:09 Відповісти
Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры - выразит глубокую озабоченность.
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20.07.2021 20:11 Відповісти
давайте разом погигикаєм
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20.07.2021 20:17 Відповісти
я-я. Мы верим.
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20.07.2021 20:18 Відповісти
глубокая озабоченность с гопниками не канает!
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20.07.2021 20:19 Відповісти
Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры, - проект соглашения

=============
Три степени мер:
1. Беспокойство
2. Крайняя озабоченность
3. Решительный протест.
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20.07.2021 20:19 Відповісти
Влада ФРН готова вжити у відповідь рішучі заходи ?! Заходи ... а це видно висловлять дуже глибоку стурбованість. І негайно розглянуть можливість заморозки проекту та і саме будівництво "Північного потоку - 3".
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20.07.2021 20:20 Відповісти
Какие меры, запретят держать валютные счета в немецких банках заместителю начальника прэжо-3 города жиганска?
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20.07.2021 20:22 Відповісти
И обязательно ето пропишите в Будапештском меморандуме которым вытерли ж***пу в 2014г. Германия в обход санкций поставляет на окупированные территории контрабанду, и вы рассказываете сказки что перекроете СП-2 в случай чего.
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20.07.2021 20:26 Відповісти
.Касапы Мельдониевсские
Санкцыонные !.

Если вы МУХЛИРУЕТЕ дажэ в БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ.. ..
?? Как вы """честны"" в остальном и более важном,--
в политике
экономике,
и в ИСТОРИИ ?? .

??....???.
.
Ваша "" честность"" - нижє дна выгребной ямы....
.


.
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20.07.2021 20:34 Відповісти
США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель - собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.
Источник: https://censor.net/ru/n3278243

Они хотят избавить Украину от газа, вообще. Разве это плохо.
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20.07.2021 20:41 Відповісти
Ага. Уже помогают путем поднятия тарифов в разы для населения. Мол чем дороже електроенергия и газ тем лучше екология в Украине будет. Увеличат инвестиции в *зеленые тарифы* и оставят всех украинцев без штанов. Зато фрицы не требуют прекратить вырубать и вывозить в Европу украинские леса. Скорее наоборот, не дадут кредит МВФ если Украина заблокирует вывоз леса.
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20.07.2021 20:49 Відповісти
Вариант действий РФ 1) она зимой перестанет использовать украинский транзит.. и посмотрим как Германия откажется от газа через Северный поток 2 2) РФ устроит" членовредительство" устроит аварию на своей территории на входе трубопровода в Украину, объяснит это аварийной ситуацией и невозможностью я связи с этим качать газ через Украину.. ( Если первый вариант несколько скандальный, то второй Германия примет с "пониманием", а Украине выскажет свою " озабоченность и сочувствие")
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20.07.2021 20:42 Відповісти

всё равно что сказать "я откажусь ради Украины от половины или части своей прибыли"...

дойчи таки думают что мы - лохи,
а мы и не возражаем,
и это - правильный ответ !
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20.07.2021 20:44 Відповісти
Насмешили.
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20.07.2021 20:53 Відповісти
Если РФ будет использовать "Северный поток 2" как оружие против Украины, Берлин примет меры - виразіт ГЛУБОЧАЙШУЮ озабочєнность...
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20.07.2021 22:11 Відповісти
"Примет меры". Ага. Выразит свою озабоченность.
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20.07.2021 22:46 Відповісти
І що вони зроблять? Перестануть поставляти німецьке пиво на Рашку?
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20.07.2021 23:03 Відповісти
НЕ ВЕРЮ
Байден всё...Мюнхен 2.0:
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовы
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21.07.2021 04:57 Відповісти
Та не буде Росія використовувати цей газопровід як зброю. Просто ціна транспортування через ПП-2 буде на порядок нижче аніж через Україну. От і побачимо хто перший відмовиться від українського транзиту.
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21.07.2021 05:50 Відповісти
ФРГ так следит за действиями кацапов,что за все 7 лет ни разу не наложила санкции на свои компании,которые строят в Крыму электростанции,продают автомобили и т.д.
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21.07.2021 06:18 Відповісти
Хтось вірить у цю маячню німчури?
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21.07.2021 11:16 Відповісти
 
 