Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди
Влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.
Про це йдеться в проєкті угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", пише Bloomberg. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.
У проєкті, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС. Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв.
Крім того, в проєкті йдеться про те, що ФРН призначить спецпосланця, завданням якого буде розвиток двосторонніх проєктів з Україною у сфері енергетики. Цьому чиновнику для виконання подібних завдань нададуть фонд у розмірі $70 млн.
Як зазначає Bloomberg, США і ФРН прагнутимуть залучити інвестиції в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті енергоресурси. Мета - зібрати до $1 млрд для цього фонду. ФРН, зі свого боку, буде готова переказати $175 млн.
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Створюється враження, що поки Росія і Захід віддають перевагу когнітивному дисонансу, намагаючись знайти новий баланс стримування і діалогу. Коротше, ситуація "ні миру, ні війни" триває. Що за компот: надзвичайка, що виправдується пошуком ворога, всередині країни і співпраця з ним же зовні! Ця ситуація, пом'якшуючи ризики конфронтації, провокує дезорієнтацію і розкладання по обидва боки.
Поки ми гадаємо "війна чи мир?", дещо набуває контурів: все більше шансів на те, що Захід і Китай знайдуть спільну мову, разом створюючи "зелену економіку", і вони разом сядуть у поїзд майбутнього. Ось, що буде найболючішим ударом по Росії, яка залишиться на узбіччі. З сумом або із заздрістю дивлячись услід поїзду. - https://gazeta.ua/blog/55421/zahid-i-kitaj-razom-syadut-u-poyizd-majbutnogo-rosiya-zalishitsya-na-uzbichchi
_А, да? В смысле поддержит расийских фашистов, это понятно.
А у вас?
- А у нас ЗЕдятловый народ!
Вот!
бегает на б*ядоход,
потому что нашу Мендель
Вива больше не е....
И кто поверит,что в случае полномасштабной войны они продадут хотябы патроны?!!
за все то зло, что вы нам делаете, вам будет ответка от ваших братушек - кацапов.
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Три степени мер:
1. Беспокойство
2. Крайняя озабоченность
3. Решительный протест.
Санкцыонные !.
Если вы МУХЛИРУЕТЕ дажэ в БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ.. ..
?? Как вы """честны"" в остальном и более важном,--
в политике
экономике,
и в ИСТОРИИ ?? .
??....???.
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Ваша "" честность"" - нижє дна выгребной ямы....
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Источник: https://censor.net/ru/n3278243
Они хотят избавить Украину от газа, вообще. Разве это плохо.
всё равно что сказать "я откажусь ради Украины от половины или части своей прибыли"...
дойчи таки думают что мы - лохи,
а мы и не возражаем,
и это - правильный ответ !
Байден всё...Мюнхен 2.0:
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовы