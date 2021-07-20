Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди

Влада ФРН буде готова вжити у відповідь заходи, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

Про це йдеться в проєкті угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", пише Bloomberg. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

У проєкті, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС. Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв.

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Крім того, в проєкті йдеться про те, що ФРН призначить спецпосланця, завданням якого буде розвиток двосторонніх проєктів з Україною у сфері енергетики. Цьому чиновнику для виконання подібних завдань нададуть фонд у розмірі $70 млн.

Як зазначає Bloomberg, США і ФРН прагнутимуть залучити інвестиції в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті енергоресурси. Мета - зібрати до $1 млрд для цього фонду. ФРН, зі свого боку, буде готова переказати $175 млн.