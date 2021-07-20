Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно

Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення з країни гречки та пшеничного борошна.

Це передбачено постановою Радміну № 412 "Про введення тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський Національний правовий інтернет-портал.

"Згідно з документом, встановлено тимчасову заборону на вивезення: за межі Республіки Білорусь у країни-члени ЄАЕС борошна з пшениці і полби, крупи грубого помелу з гречки, гречаного зерна обсушеного, готових харчових продуктів з гречки (далі - товари) незалежно від країни походження зазначених товарів; за межі митної території ЄАЕС у Республіці Білорусь у країни, які не є країнами-членами ЄАЕС товарів, поміщених під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту (митні процедури)", - йдеться в повідомленні.

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Заборона не поширюється на товари, що вивозяться для надання міжнародної гуманітарної допомоги і як припаси, що переміщуються транзитом.

Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування і діє протягом трьох місяців.