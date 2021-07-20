Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно
Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення з країни гречки та пшеничного борошна.
Це передбачено постановою Радміну № 412 "Про введення тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський Національний правовий інтернет-портал.
"Згідно з документом, встановлено тимчасову заборону на вивезення: за межі Республіки Білорусь у країни-члени ЄАЕС борошна з пшениці і полби, крупи грубого помелу з гречки, гречаного зерна обсушеного, готових харчових продуктів з гречки (далі - товари) незалежно від країни походження зазначених товарів; за межі митної території ЄАЕС у Республіці Білорусь у країни, які не є країнами-членами ЄАЕС товарів, поміщених під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту (митні процедури)", - йдеться в повідомленні.
Заборона не поширюється на товари, що вивозяться для надання міжнародної гуманітарної допомоги і як припаси, що переміщуються транзитом.
Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування і діє протягом трьох місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
картопляник вирішив трошки придушити нарід, щоб показати - ось, бачите, до чого ваші майдани доводять!
зламати волю до супротиву
С таким "противодействием" со стороны Европы и США, он и рабство можетвернуть на законодательном уровне и ничего никто не спросит...
(до речі - гречка в Китаї - не харчовий продукт! Вони нею худобу годують!)
Щодо гречки - у кожного народу свої харчові особливості : у Західній Європі "листова і "серцевинна" капуста - кормові рослини (корів годують) а у Грузії вони - харчові культури , бо качанні сорти у них ростуть погано У нас "морські свинки - домашні декоративні тварини, а в Андах - "харчовий м"ясний продукт! Я у корейців їв собачатину і суп зі зміїним м"ясом Китайці (особливо старшого віку) не вживають тваринного молока і продуктів з нього (кисломолочні продукти у них позначаються ієроглфом що означає "гниле молоко") Так що не дивуйтесь!
(між іншим - Вам до відома: печені на вогні скакальні ніжки саранчі на смак нагадують м"ясо рака Дуже смачні під пиво Їв колись на Миколаївщині І святі юдейські та християнські ними "не гидували": згадайте Біблію! Коли вони жили в пустелі і годувалися медом диких бджіл і "акридами" Так "акриди" - і є саранча!
А хто буде пздіти, той гризтиме будяки в трудових таборах для перевиховання.
"Раз в год семья северокорейцев имеет право бесплатно получить 40 кг капусты и распоряжаться ей как угодно. Например, сделать кимчхи"
Карле, ти чуєш? Капусти, Карле!
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******… ©
(Митець)