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Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно

Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно

Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення з країни гречки та пшеничного борошна.

Це передбачено постановою Радміну № 412 "Про введення тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський Національний правовий інтернет-портал.

"Згідно з документом, встановлено тимчасову заборону на вивезення: за межі Республіки Білорусь у країни-члени ЄАЕС борошна з пшениці і полби, крупи грубого помелу з гречки, гречаного зерна обсушеного, готових харчових продуктів з гречки (далі - товари) незалежно від країни походження зазначених товарів; за межі митної території ЄАЕС у Республіці Білорусь у країни, які не є країнами-членами ЄАЕС товарів, поміщених під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту (митні процедури)", - йдеться в повідомленні.

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Заборона не поширюється на товари, що вивозяться для надання міжнародної гуманітарної допомоги і як припаси, що переміщуються транзитом.

Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування і діє протягом трьох місяців.

Автор: 

Білорусь (7968) продукти (1173) експорт (4515)


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Топ коментарі
+37
А соль спички и махорку ?
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20.07.2021 19:41 Відповісти
+30
Кормильцы Европы и США, решили уморить голодом капиталистов!
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20.07.2021 19:48 Відповісти
+26
По карточкам.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
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А соль спички и махорку ?
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20.07.2021 19:41 Відповісти
По карточкам.
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Вот это рашен размахен. Браво бульбанфюреру. Сябры! Вам с цветочками не надоело ходить?
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20.07.2021 19:51 Відповісти
ти промазав. Гусаченко за за не голосував
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20.07.2021 20:14 Відповісти
а ти в себе на батьківщині краще покричи, ми в себе без таких як ти розберемось
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20.07.2021 20:36 Відповісти
От і я тільки що хотів це сказать! У себе в Білорусі більшість цих "писарчуків" сидять, "язики в задницю втягнувши", а до нас погавкать приходять, бо тут не вломляться у квартиру і не вломлять "демократизатором" по хребту!!!
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20.07.2021 20:50 Відповісти
это АМАПовцы подрабатывают
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20.07.2021 21:50 Відповісти
А хто це? Я тільки про ОАЦ знаю
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20.07.2021 21:53 Відповісти
В чому проблема? Що не так? Протести по вихідних під керівництвом ФСБешної підставної? Ви ж кричали, що навчите увесь мир,я к потрібно з цвіточками бульбофюрера усувати! нУ І ЯК?
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20.07.2021 20:36 Відповісти
Только если бы эта трусиха была ФСБшной, её бы в ЕС не пустили)
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20.07.2021 21:51 Відповісти
Не факт.
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20.07.2021 22:23 Відповісти
Головне - заборонити експорт самих бульбашів, а то завалять ними всю Україну.
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21.07.2021 11:21 Відповісти
как будто она кому то нужна
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20.07.2021 19:42 Відповісти
Можно вывозить фуагра, пармезан, креветок, мидий....в Беларуси их много, как никак мировой производитель, а вот гречку, муку...низзя - импортный продукт!
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20.07.2021 20:14 Відповісти
скорее всего она у них раза в 2 дешевле чем у нас)
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21.07.2021 11:38 Відповісти
...а морепродукти і дизель не заборонили, перемитники касабські
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20.07.2021 19:42 Відповісти
Гречка в политике - страшная сила, а вот мука - это уже что-то новое.
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20.07.2021 19:43 Відповісти
Аргентинская мука. Спросите хоть у Слуг народа с Зеленским хот у машки засраловой.
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20.07.2021 19:48 Відповісти
Мойша гэта ўжо БелЧхучхе? Хутка, у гарадах і вёсках федэральнай акругі сарцірны ********* "Беларуссю".

Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 2487
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20.07.2021 19:46 Відповісти
От нащо зараз твій дешевий базар? Так, в нас виявилося 75% довбнів котрі обрали клоуна за президента. Так трапляється, на жаль. А решта 25% вільно каже, що керманич країни сраний клоун. І повір мені, за три роки, а з високою вірогідністю ще раніше, цей сраний клоун зникне з політичної арени. А зараз нагадай мені, скільки ви своє вусате говеня терпите? 25 років, чи більше?
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20.07.2021 21:00 Відповісти
Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 8261
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20.07.2021 19:48 Відповісти
Кормильцы Европы и США, решили уморить голодом капиталистов!
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20.07.2021 19:48 Відповісти
підозрюю, що все ще гірше
картопляник вирішив трошки придушити нарід, щоб показати - ось, бачите, до чого ваші майдани доводять!
зламати волю до супротиву
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20.07.2021 19:57 Відповісти
Может и так.
С таким "противодействием" со стороны Европы и США, он и рабство можетвернуть на законодательном уровне и ничего никто не спросит...
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20.07.2021 20:06 Відповісти
А до чого Європа і США, коли самі білоруси за рашу. Європа і США повинні підтримати так званного диктатора?
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20.07.2021 20:21 Відповісти
За кого там білоруси зараз вже нікому не відомо: їх ніхто і не питає
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20.07.2021 21:49 Відповісти
Вони на своєму так званому майдані казали що росіяни їх брати. А рашу краще тримати в ворогах, ніж друзях, в обіймах задушить.
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20.07.2021 22:48 Відповісти
Та ні Скоріш всього це Німеччина 30-х Тоді теж доводили, що білий хліб, м"ясо і масло - шкідливі для німецького організму, а "житняк" і картопля - сама здорова їжа!
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20.07.2021 20:55 Відповісти
картопляник там за последние соломинки цепляется, вряд ли он прям уж настолько дурачок
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20.07.2021 21:53 Відповісти
за ними одразу йдуть сірники та сіль...
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20.07.2021 19:51 Відповісти
А потім "лебедіное озеро"
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21.07.2021 11:56 Відповісти
Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 2134
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20.07.2021 19:54 Відповісти
Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 2892
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20.07.2021 20:02 Відповісти
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20.07.2021 20:14 Відповісти
Зато парадок))))))
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20.07.2021 19:56 Відповісти
Все идет своим чередом, нужно довести ситуацию до полного абсурда, и тогда произойдет слом общественного сознания, и рывок в развитии. Беларусь очень долго находилась в застойном, колхозном , совковом болоте. Еще и кичились этим, и многие завидовали их "стабильности". А теперь все, пришло время трансформации, причем эти процессы глобальны, колбасит весь Мир. И если Украинцы периодически "выпускали пар" на майданах, то в в Беларуси законопаченный котелок перегрелся, да и не только у них, и скоро бабахнет...
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20.07.2021 19:56 Відповісти
в Северной Корее уже столько абсурда,а сознание по прежнему в дупе.
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20.07.2021 19:59 Відповісти
Восток имеет свои особенности, но все проходит, и это тоже пройдет.
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20.07.2021 20:01 Відповісти
И это пройдёт. Вместе с компартией Китая.
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20.07.2021 21:48 Відповісти
Кста , Беларусия для таукитайцев - вторая родина... Китайцы там не только щавель выращивают, но и заводы строят...
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21.07.2021 05:28 Відповісти
Заводы по производству гречки и муки?
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21.07.2021 07:07 Відповісти
Нет, заводы по производству муки и гречки
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21.07.2021 11:57 Відповісти
Півроку тому один нам відомий "патріот Білорусі" (після мого насмішкуватого коментаря стосовно "праздника непаслушанія" який білоруси чомусь "революцією називають) пригрозив українцям голодом, бо білоруси перестануть поставлять в Україну продовольство Я його тоді піддражнив, написавши , що Україна на експорт продовольства жене стільки ж, що і споживає сама Знищила навіть монополію на крупу саго - при СРСР заводи по її виробництву розташовувалися в Білорусі та Прибалтиці, але після розвалу Союзу виробництво звернули і Білорусь стала монополістом з неї на українському ринку А тепер Україна виробляє саго сама - тільки не з картопляного крохмалу, а з кукурудзяного!
(до речі - гречка в Китаї - не харчовий продукт! Вони нею худобу годують!)
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21.07.2021 12:10 Відповісти
Китайці гречкою худобу годують, зате самі їдять комах та кажанів Стосовно "патріота". Да плювати на його думку. Якщо він так казав, то він дурень.
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21.07.2021 12:48 Відповісти
"Патріоту" я саме так і сказав Тепер "дме губи" і не відповідає Один раз я його запитав "Хто ж виявився правим у нашій суперечці стосовно результатів "ліваруції?" Він псіхонув і щось почав ліпить про "злорадство"
Щодо гречки - у кожного народу свої харчові особливості : у Західній Європі "листова і "серцевинна" капуста - кормові рослини (корів годують) а у Грузії вони - харчові культури , бо качанні сорти у них ростуть погано У нас "морські свинки - домашні декоративні тварини, а в Андах - "харчовий м"ясний продукт! Я у корейців їв собачатину і суп зі зміїним м"ясом Китайці (особливо старшого віку) не вживають тваринного молока і продуктів з нього (кисломолочні продукти у них позначаються ієроглфом що означає "гниле молоко") Так що не дивуйтесь!
(між іншим - Вам до відома: печені на вогні скакальні ніжки саранчі на смак нагадують м"ясо рака Дуже смачні під пиво Їв колись на Миколаївщині І святі юдейські та християнські ними "не гидували": згадайте Біблію! Коли вони жили в пустелі і годувалися медом диких бджіл і "акридами" Так "акриди" - і є саранча!
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21.07.2021 13:09 Відповісти
верной дорогой идёте бульбаши!
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20.07.2021 19:58 Відповісти
патихоньку развиваемся, спраэктировали нрвый процессар на гречке и муке, бкльба пошла в запас моз
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20.07.2021 20:03 Відповісти
Так правильно бацька робить. Щоб не зростала ціна на деякі продукти харчування він заборонив продаж за кордон. А у нас в Україні вигідно було продавати гречку, олію, зерно та багато чого ще за кордон. В результаті поступово ціна на продукти харчування зрівнялась з європейськими цінами, враховуючи, що зарплатня не піднялась до рівня європейських, збільшення цін на всі ці продукти не є гуд. Держава повинна все ж таки втручатись в ціноутворення хоча б на продукти першої необхідності.
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20.07.2021 20:05 Відповісти
в савєцкам саюзє харашо била...манную кашу єлі...
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20.07.2021 20:11 Відповісти
А вот и защитники тараканьего директора АМАПА подъехали)) Бацьке твоему кушать скоро нечего будет от тоталитарастии)))
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20.07.2021 21:47 Відповісти
А креветки, крабов, омаров, тунца, в конце концов не запретили вывозить? Что там с лососем? Лосось еще не в рабстве?
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20.07.2021 20:12 Відповісти
В совке так же все начиналось))))
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20.07.2021 20:15 Відповісти
Так, тільки тут все трохи раніше, тут справжній совок починається в союзі з рашею.
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20.07.2021 20:25 Відповісти
А про картоплю забув?
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20.07.2021 20:21 Відповісти
Готовятся встречать голодную зиму.. и введение карточной системы.
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20.07.2021 20:22 Відповісти
Значить скоро будуть продукти по карточкм
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20.07.2021 20:23 Відповісти
****... Тут без 🦐🦐🦐🍤🍤🍤 з Білоруського моря ледве мешкаємо - а тепер смороду залишать нас без гречки та пшеничного страждання. Залишилось заборонити картоплю та зітхання, і все - нема сечі так жити 😱😥
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20.07.2021 20:24 Відповісти
Йой!
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20.07.2021 21:06 Відповісти
Інсайдерський псевдонім Григорія Потьомкіна - для українського патріотичного форуму нікнейм не айс, якщо чесно...
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20.07.2021 20:49 Відповісти
Талоны когда вводить будут?
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20.07.2021 21:02 Відповісти
Ближчим часом...
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20.07.2021 21:06 Відповісти
Ого...А шо ж так?
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20.07.2021 21:08 Відповісти
Та усе як у КНДР. Найвеличніші у світі, чучхе давно дав посмоктати усім буржуям та капіталістам... От тільки жерти нема чого, тому рис по картках, дорогі товариші.
А хто буде пздіти, той гризтиме будяки в трудових таборах для перевиховання.
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20.07.2021 21:31 Відповісти
Дивлячись - які "будяки"! Артишок - недалекий родич будяка, а вважається одним з "найкрутіших" і найдорожчих овочів! От тепер калійні добрива продавать нема кому - хай удобрюють свої поля і вирощують артишоки А я їм рецепт підкину - артишоки з білоруськими креветками, німанським лососем чи західнодвінським оселедцем, під банановим соусом з авокадо! Або приготування "хамона" гродненського!
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21.07.2021 07:14 Відповісти
Ммм… Процесс пошёл…
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20.07.2021 21:26 Відповісти
А ще сіль, сірники і картопляні чіпси...
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20.07.2021 21:40 Відповісти
Skoro budet kak Koreji, kogda miaso tolko po praznikam polucejet.
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20.07.2021 21:45 Відповісти
М'ясо?
"Раз в год семья северокорейцев имеет право бесплатно получить 40 кг капусты и распоряжаться ей как угодно. Например, сделать кимчхи"

Карле, ти чуєш? Капусти, Карле!

Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 2244
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20.07.2021 22:24 Відповісти
Про користь капусти для людського організму багато та цікаво розповідав один Мікіла Йановіч.
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20.07.2021 22:26 Відповісти
...при цьому перетворивши слово "капуста" на майже нецензурне
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20.07.2021 22:31 Відповісти
Якби воно рохнуло, що вода мокра, у першу секунду я рефлекторно засумнівався б.
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20.07.2021 22:36 Відповісти
И где же тараканоботы, кукарекающие про "процветающую под Бацькой Белоруссию в которой люди живут лучше, чем в Украине"?
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20.07.2021 21:45 Відповісти
Геройськи загинули, під тапки кинувшись...
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20.07.2021 22:15 Відповісти
Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******… ©

(Митець)
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20.07.2021 22:00 Відповісти
а картоху?
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20.07.2021 23:09 Відповісти
Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 8938
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21.07.2021 00:56 Відповісти
О! К ябацькам первая ласточка прилетера... К зиме зяблыкы прискачут. РуSSише стайл пришел.
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21.07.2021 05:10 Відповісти
https://youtu.be/efvnaYyTlOM даешь процветанье
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21.07.2021 05:14 Відповісти
 
 