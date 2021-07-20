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Біля Офісу Президента на Банковій відкриють дитячий майданчик, присвячений творчості художниці Марії Примаченко

Біля Офісу Президента на Банковій відкриють дитячий майданчик, присвячений творчості художниці Марії Примаченко

На вулиці Банковій, 11, у Києві відкриють арт-локацію - дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Роботи зі встановлення арт-об'єкта вже почалися, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП. Ігровий майданчик відкриється для всіх охочих у серпні поточного року і буде безкоштовним.

Ініціатива створення цього мистецького об’єкта належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у межах щорічного проєкту "Літо на ВДНГ.

Зазначається, що натхненням слугувала "творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко".

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"Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою. Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, у творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента підкреслюють, що Володимир Зеленський підтримав створення цього майданчика. Там нагадують, що до зими біля ОП облаштовували святкове містечко.

Генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін повідомив, що роботи Марії Примаченко були обрані невипадково - "вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит".

Також читайте: Зеленський підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука

Автор: 

мистецтво (138) художник (67) майданчик (9) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+8
Зелёные скоты используют творчество Марии Примаченко для противодействия будущим протестам против постояных "пакращень".
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20.07.2021 19:56 Відповісти
+5
Піаніну поставлять?
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20.07.2021 19:55 Відповісти
+4
для Вовочки стараются

недавно игровой автомат в ОП установили . теперь детскую площадку рядом . я думал Зеля тупеет а это в детство впадает . а ведерко и совочек ему купили ?
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20.07.2021 20:01 Відповісти
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Піаніну поставлять?
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20.07.2021 19:55 Відповісти


Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 9806
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20.07.2021 19:56 Відповісти


Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 8676
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20.07.2021 19:57 Відповісти
Зелёные скоты используют творчество Марии Примаченко для противодействия будущим протестам против постояных "пакращень".
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20.07.2021 19:56 Відповісти
Не занимайся самоуспокоением,ермак.
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20.07.2021 20:03 Відповісти
Уже каток эти ублюдки заливали возле офиса...
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20.07.2021 22:41 Відповісти
Кто там будет гулять с детьми?
Убогое шимпанзе, ничего кроме бессмысленных проектов-однодневок, лишь бы свое хлебало в телевизор засунуть!
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20.07.2021 19:58 Відповісти
коли вже на Банковій поставлять автомат з продажу канабісу ?
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20.07.2021 19:59 Відповісти
Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 1636
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20.07.2021 19:59 Відповісти
для Вовочки стараются

недавно игровой автомат в ОП установили . теперь детскую площадку рядом . я думал Зеля тупеет а это в детство впадает . а ведерко и совочек ему купили ?
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20.07.2021 20:01 Відповісти
Игровой автомат там совсем не детский стоит! А довольно таки взрослый!
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20.07.2021 20:05 Відповісти
взрослый ? . это что бы Вовочка почувствовал себя взрослым . все таки 43 года не лох какой то
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20.07.2021 20:20 Відповісти
Возле Офиса Президента на Банковой откроют детскую площадку, посвященную творчеству художницы Марии Примаченко - Цензор.НЕТ 3962
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20.07.2021 20:02 Відповісти
Тебе явно что-то не нравится,"ценитель прекрасного". А ну мазню Ван Гога выложи.)
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20.07.2021 20:05 Відповісти
Очень нравится!
При чём здесь Ван Гог?
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20.07.2021 20:07 Відповісти
Он художник.
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20.07.2021 20:08 Відповісти
И что?
Он здесь при чём?
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20.07.2021 20:09 Відповісти
Он так же уместен, как и показ твоей реакции на первой картинке.
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20.07.2021 20:11 Відповісти
А на второй?
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20.07.2021 20:13 Відповісти
А на второй у тебя усилился напых судя по всему.
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20.07.2021 20:17 Відповісти
Напых здесь очень уместен.
Уместнее Ван Гога.
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20.07.2021 20:18 Відповісти
Это твоё субъективное мнение. Завязывай. Наркотики-зло.
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20.07.2021 21:29 Відповісти
Так він із "ЗЕбілів" - йому за посадовими обов"язками ініціативам "Блазня" "підмахувать" вказано!!!
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20.07.2021 21:35 Відповісти
Привет, табаки.
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20.07.2021 21:37 Відповісти
А хто ж тоді - "Шер-Хан"?
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20.07.2021 21:42 Відповісти
Это моё мнение.
И я имею на него право.
А тебе такое нравится?
Завязывай с наркотиками.
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20.07.2021 21:36 Відповісти
🤦🤦🤦
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20.07.2021 21:45 Відповісти
ХМ я помню один гидрант уже йолку ставил! Это ему не помогло!
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20.07.2021 20:07 Відповісти
Квартальные долбодятлы плять! Там возле офиса, слева от памятника Ивану Франко уже минимум сорок лет детская площадка. Каких вам еще детских площадок не хватает, твари?!!! Лучше б экономикой занимались, а не воровством бюджетных денег.
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20.07.2021 20:17 Відповісти
Да прятаться за детьми они собираются.
Как их авторитет пуйло:
"Мы будет стоять за спинами их женщин и детей..."
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20.07.2021 20:21 Відповісти
Ну чого, на асирійські наскельні барельєфи здалеку схоже. Враховуючи, що людина ніде не вчилася, але скільки малювала. Якраз би її картинами прикрасити покої українського президента - дуже б пасувало. І Раду на Грушевського - як подивишся на ці рисунки - відразу згадуються 450 українських депутани - вибір народу. Та і взагалі це геніальні рисунки про Українське царство-фіглярство.
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20.07.2021 23:04 Відповісти
Як тільки жиди починають "популяризувати" творчість українців чомусь завжди з мистецтва виходить рогульство... а з жидівського абстрактно-безпредметного і пустого випєндрьожу "геніальні шедеври"... Зелені дегенерати! Не чіпайте Приймаченко! Вона для вас як Марк Шагал для нас...
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20.07.2021 23:10 Відповісти
 
 