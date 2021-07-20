Біля Офісу Президента на Банковій відкриють дитячий майданчик, присвячений творчості художниці Марії Примаченко

На вулиці Банковій, 11, у Києві відкриють арт-локацію - дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Роботи зі встановлення арт-об'єкта вже почалися, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП. Ігровий майданчик відкриється для всіх охочих у серпні поточного року і буде безкоштовним.

Ініціатива створення цього мистецького об’єкта належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у межах щорічного проєкту "Літо на ВДНГ.

Зазначається, що натхненням слугувала "творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко".

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"Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою. Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, у творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента підкреслюють, що Володимир Зеленський підтримав створення цього майданчика. Там нагадують, що до зими біля ОП облаштовували святкове містечко.

Генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін повідомив, що роботи Марії Примаченко були обрані невипадково - "вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит".

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