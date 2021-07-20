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Новини Силовики
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Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора

Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали громадянина України і повідомили про підозру за фактом піратства (ст. 446 КК України) - захоплення судна в Індійському океані. Зазначається, що такий злочин в Україні розкрито вперше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

"Під час виконання своїх зобов’язань з охорони у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів у західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю повідомив капітану про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів. Для підтвердження реальності своїх намірів, створення психологічного тиску на капітана та членів екіпажу громадянин України продемонстрував споряджений набоями магазин до гвинтівки та здійснив постріл у стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під погрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги", - йдеться в повідомленні.

Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора 01

Капітан судна, з огляду на небезпеку застосування вогнепальної зброї стосовно нього та членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника. У результаті перемовин, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України 6 тис. доларів США в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна.

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Правоохоронцями за місцем проживання громадянина проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Автор: 

пірати (95) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+7
Яцько Горобець.
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20.07.2021 20:22 Відповісти
+6
6к$ , ви серйозно? Напевно мужику зарплату заборгували ось він і пішов на радикальні вимоги.
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20.07.2021 20:02 Відповісти
+4
т.е он их держал под прицелом 4 дня ??? за 6 000 баксов???
бродяга какой-то а не пират ...
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20.07.2021 20:03 Відповісти
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Капитан Джек Воробей?
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20.07.2021 19:57 Відповісти
Яцько Горобець.
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20.07.2021 20:22 Відповісти
Мертвечук в чём подозревается? У гавнопрокуроров есть ответ?
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20.07.2021 20:00 Відповісти
6к$ , ви серйозно? Напевно мужику зарплату заборгували ось він і пішов на радикальні вимоги.
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20.07.2021 20:02 Відповісти
т.е он их держал под прицелом 4 дня ??? за 6 000 баксов???
бродяга какой-то а не пират ...
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20.07.2021 20:03 Відповісти
Оригинально.
Но 6000 долларов, как то не солидно.
Мельчает народ.
Правда, наказание сейчас за такие вещи пустяковые: 10, может 15 лет относительно комфортной тюрьмы.
Раньше могли бы повесить, или греб бы на галерах Его Величества, до конца своих дней.
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20.07.2021 20:05 Відповісти
Морганенко?
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20.07.2021 20:05 Відповісти
Наконец-то у нас есть свой собственный настоящий пират. (И не с Петровки и радиорынка)
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20.07.2021 20:06 Відповісти
А чем мы хуже ?
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20.07.2021 20:06 Відповісти
Фигня какая-то... требование привести судно в Арабские эмираты?????
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20.07.2021 20:15 Відповісти
Скорее всего дело было так:Человек охранял груз на этом судне,вовремя не получил зарплату психанул и решил сам попросить.Или подставили,стрельнули в потолок и списали на парня недостачу(топливо,продукты и т.д)
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20.07.2021 20:19 Відповісти
А шо так можно?
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20.07.2021 20:21 Відповісти
Пить меньше надо было.
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20.07.2021 20:22 Відповісти
Козак! Гайдамака! Тільки свої здібності не там, де треба проявив.
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20.07.2021 21:13 Відповісти
Новости определенно радуют. То соотечественник судно в одиночку захватывает , то тетка банк грабит....А суммы планируемой выгоды поражают воображение! Видно глобальное потепление на пару с пандемией влияют на психику.... Почему ООН , большая семерка и СПОРТЛОТО до сих пор бездействуют??
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20.07.2021 21:35 Відповісти
Если сравнивать Украину с Сомали, то Украине повезло меньше. Украинские пираты (олигархи)выводят деньги в офшоры в любую страну мира. А в Сомали это запрещено и сомалийские пираты вынуждены вкладывать деньги внутри Сомали, что приводит к процветанию страны.
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20.07.2021 21:38 Відповісти
Да нет, через дубайско-сингапурские банки сомалийцы почему-то принимают расчет.
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21.07.2021 00:20 Відповісти
но вкладывают в свое процветание...
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21.07.2021 00:21 Відповісти
Какому процветанию???!!! Сравнивать Сомали с Украиной это всеравно что Украину с ОАЕ, Катаром и Щвейцарией вместе взятыми! Там только северная часть более менее очухалась, а остальная территория за исключением больших городов вообще практически не контролируется правительством. Насмешил.
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21.07.2021 01:53 Відповісти
да ладно. даже вертолет не потребовал? не верю.
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20.07.2021 22:25 Відповісти
6 тысяч долларов - сомалийские пираты с лодок повыпадали от хохота.
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20.07.2021 22:43 Відповісти
Sure... то кацап с лугандонии, с двойным гражданством.
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21.07.2021 00:18 Відповісти
Значит капитан -ватан, если не беспокоился насчет своевременной выплаты зарплаты своим подчиненным (боялся запрессинговать аккаунт дипартмент).
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21.07.2021 01:57 Відповісти
на месте охранника , я бы подал иск в суд(через соответствующие специфические инстанции) в первую очередь на капитана , доведение до нервного срыва. Ведь стрельнул охранник в стелю и капитан тут же засуетился , после чего охраннику мухой выплатили задолженность.
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21.07.2021 02:02 Відповісти
Если какая компания начинает мутить с выплатой заплаты, капитан обязан был обратиться за помощью в международный профсоюз (ITF - Международная федерация транспортных рабочих) и не было бы никакой стрельбы.
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21.07.2021 02:42 Відповісти
Если все так, как вы сообщили, то капитан -пресмыкающееся перед индусскими коррупционерами совколайно звичайне.
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21.07.2021 02:14 Відповісти
Одним словом, капитан - и нашим и вашим. Просто - соплежуй.
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21.07.2021 02:17 Відповісти
Охранники это не моряки, они никакого отношения к ITF не имеют, и к судовладельцу тоже.
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21.07.2021 07:00 Відповісти
капитан получку зажал.
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21.07.2021 07:04 Відповісти
 
 