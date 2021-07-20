Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали громадянина України і повідомили про підозру за фактом піратства (ст. 446 КК України) - захоплення судна в Індійському океані. Зазначається, що такий злочин в Україні розкрито вперше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

"Під час виконання своїх зобов’язань з охорони у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів у західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю повідомив капітану про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів. Для підтвердження реальності своїх намірів, створення психологічного тиску на капітана та членів екіпажу громадянин України продемонстрував споряджений набоями магазин до гвинтівки та здійснив постріл у стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під погрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги", - йдеться в повідомленні.

Капітан судна, з огляду на небезпеку застосування вогнепальної зброї стосовно нього та членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника. У результаті перемовин, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України 6 тис. доларів США в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна.

Також читайте: Українців не було на борту танкера Davide B, який зазнав нападу піратів у Гвінейській затоці, - МЗС

Правоохоронцями за місцем проживання громадянина проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.