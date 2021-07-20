Програма "Велике будівництво" за півтора року створила 200 тис. робочих місць в Україні, - заступниця голови ОП Свириденко

Держава доклала зусиль, щоб запобігти потенційному зростанню безробіття в країні і стабілізувати ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси", який відбувається в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Вона зазначила, що найбільшу ефективність показали п’ять програм державної підтримки. Перша – так звана програма щодо часткового безробіття, яку реалізовував Державний центр зайнятості. Нею могли скористатися всі роботодавці, що мають найманих працівників і були змушені скоротити робочий час. Держава компенсувала це скорочення завдяки видаткам з бюджету. За цією допомогою звернулося 200 тис. підприємств, програмою щодо часткового безробіття торік скористалося 400 тис. громадян.

Свириденко нагадала, що окремо реалізовувалася програма для великого бізнесу, який найбільше втратив через кризу. Зокрема, сфера послуг, вантажних і пасажирських перевезень. Цією програмою скористалося 160 тис. працівників відповідних великих компаній.

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Ще однією програмою за ініціативою Президента Володимира Зеленського було запроваджено виплати по 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких суттєво постраждала від запровадження жорстких карантинних обмежень. За цією допомогою звернулися 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року і 340 тис. – у 2021-му.

Свириденко наголосила, що значну ефективність продемонструвала запропонована Главою держави програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якими звернулися 12 тис. підприємств. "Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тисяч робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тисяч, за нашими оцінками, нових робочих місць", – розповіла вона.

Заступниця керівника ОП також зазначила, що в центрах зайнятості за 2020 рік 95 тис. безробітних пройшли навчання та перенавчання. "Разом зі звичайними, традиційними програмами, пов’язаними з набуттям кваліфікації кухаря, швачки, кравця, у нас були й нові освітні програми, що відповідають сучасним реаліям. Наприклад, великим попитом користувалося веб-програмування, і навіть були оператори безпілотних літальних апаратів", – повідомила вона.

Крім того, Свириденко зауважила, що ініційована Президентом Національна програма "Велике будівництво" за півтора року безпосередньо створила 200 тис. робочих місць у країні. "І ми кажемо не лише про дороги. Це й будівництво медичних амбулаторій, шкіл, дитячих садочків, спортивних об’єктів", – додала вона.

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Свириденко також подякувала всім роботодавцям, які в цей кризовий період не лише змогли зберегти робочі місця, а й розвиваються, створюють нові проєкти.