Програма "Велике будівництво" за півтора року створила 200 тис. робочих місць в Україні, - заступниця голови ОП Свириденко
Держава доклала зусиль, щоб запобігти потенційному зростанню безробіття в країні і стабілізувати ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси", який відбувається в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Вона зазначила, що найбільшу ефективність показали п’ять програм державної підтримки. Перша – так звана програма щодо часткового безробіття, яку реалізовував Державний центр зайнятості. Нею могли скористатися всі роботодавці, що мають найманих працівників і були змушені скоротити робочий час. Держава компенсувала це скорочення завдяки видаткам з бюджету. За цією допомогою звернулося 200 тис. підприємств, програмою щодо часткового безробіття торік скористалося 400 тис. громадян.
Свириденко нагадала, що окремо реалізовувалася програма для великого бізнесу, який найбільше втратив через кризу. Зокрема, сфера послуг, вантажних і пасажирських перевезень. Цією програмою скористалося 160 тис. працівників відповідних великих компаній.
Ще однією програмою за ініціативою Президента Володимира Зеленського було запроваджено виплати по 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких суттєво постраждала від запровадження жорстких карантинних обмежень. За цією допомогою звернулися 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року і 340 тис. – у 2021-му.
Свириденко наголосила, що значну ефективність продемонструвала запропонована Главою держави програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якими звернулися 12 тис. підприємств. "Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тисяч робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тисяч, за нашими оцінками, нових робочих місць", – розповіла вона.
Заступниця керівника ОП також зазначила, що в центрах зайнятості за 2020 рік 95 тис. безробітних пройшли навчання та перенавчання. "Разом зі звичайними, традиційними програмами, пов’язаними з набуттям кваліфікації кухаря, швачки, кравця, у нас були й нові освітні програми, що відповідають сучасним реаліям. Наприклад, великим попитом користувалося веб-програмування, і навіть були оператори безпілотних літальних апаратів", – повідомила вона.
Крім того, Свириденко зауважила, що ініційована Президентом Національна програма "Велике будівництво" за півтора року безпосередньо створила 200 тис. робочих місць у країні. "І ми кажемо не лише про дороги. Це й будівництво медичних амбулаторій, шкіл, дитячих садочків, спортивних об’єктів", – додала вона.
Свириденко також подякувала всім роботодавцям, які в цей кризовий період не лише змогли зберегти робочі місця, а й розвиваються, створюють нові проєкти.
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Там один только Юзик со своего карьера не успевает бабло в оманские офшоры отправлять..
І пару тройку мільярдерів , таварісштчі!!!
Але ти гАлАсував за них 2,5роки тому...
Ошибаетесь.
Потом удивляетесь, почему за петю мало голосов.
Высуньте голову из песка, страусы тупоголовые.
Жееесть...
Хіба це не стандартна процедура для них?
Та їм плюньте проміж очей, а вони: то - роса Божа. Це клінічний випадок.
сайт БУКВИ
Мені щиро похер на зеленського, але цей кейс вийшов вдалим.
Якщо б не ця програма, то рівень безробіття під час пандемії був би значно більшим. Подивися на рівень безробіття в багатьох країнах, він ще вище за український.
https://www.slovoidilo.ua/2021/07/06/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvavsya-riven-bezrobittya-********-ostanni-17-rokiv В Україні зафіксовано найвищий рівень безробіття за чотири роки: за перший квартал 2021-го він становив 10,5%. За даними Держстату, кількість безробітних віком 15-17 років склала 1,8 млн українців. Водночас кількість зайнятих ‒ 15,4 млн осіб (55%).
Меняешь название - тупая зелень радуется
Брешуть зебіли, як завжди...
Та й на самому будівництві доріг та мостів працює значно більше за 5 тисяч.
Втім, 5, чи 10 тисяч - це не принципово. Ну, не двісті же! Отут вони брешуть!
П.С. Вчора вийняв з бардачка пачку чеків за паливо товщиною сантиметрів п'ять. Дві ще більші лежать в карманах сидінь. І прийшла думка, що за кожен літр пального я віддавав гроші на "маленьке", "середнє", "велике" будівництва.
П.С.П.С. За останні два роки я бачив:
- дороги збудовані при Януковичі на яких стоять щити "вєлікє будівництва";
- дороги збудовані при Порошенку на яких стоять щити "вєлікє будівництва";
- нормально зроблені дороги при Зеленському;
- горбато зроблені дороги (без узбіччя, без нормальної подушки, вистелені не асфальтом а лайном темночорного кольору до якого липнуть шини і т.ін.)
Знаєте, що їх об'єднує? Мої чеки. І чому я повинен падати на зад від того "вєлікого будівництва" ніяк не розумію.
При бажанні в центральній Україні можу підказати немало доріг республіканського значення (не говорячи про місцеві) де ні кінь, ні Порошенко, ні Зеленський не валялися.
Отпишитесь о впечатлениях.
Зелень получила доброго царя
КОРОВУ НА ДВОЄ РОЗРУБАЛИ: ЗАД ДОЇЛИ, А ПЕРЕД У БОРЩІ ВАРИЛИ...
https://images.cnscdn.com/images/3/e/6/6/3*******************************/original.jpg9 из 10 крупных госзакупок на этой неделе - дороги. Все бюджетные деньги бросают на их строительство, потому что так воровать легче всего.
Об этом в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912818878879241&id=100004534422805 Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает https://censor.net/.
Она привела пример компании "Автомагістраль-Південь", которая за два года получила подрядов на сумму более 80 млрд.
"Купить песок на легальном карьере за 65 грн, а заложить в сметы по цене более 300 грн. - маржинальность 500%. На песок из нелегального карьера маржинальность может достигать и 1000%. Эти нескромные доходы оплачиваются из государственного бюджета, то есть из наших денег. И далее растекаются по кошелькам дорожной мафии и Зеленского и Ко. "Автомагистраль-Південь" за два года получила уже подрядов на сумму более 80 млрд - это более 3% годового государственного бюджета. А теперь на примере песка попробуйте хотя бы представить, сколько из этих средств было тупо украдено. И речь только об одном субподрядчике "Большой стойки" Зеленского, хотя и большом", - пишет Загребельская.
Она анализирует недельную таблицу закупок, которую представило накануне издание https://nashigroshi.org/2021/07/18/15-87-mlrd-mynuloho-tyzhnia-na-dorohy-pishlo-51-tenderiv-usiiei-krainy/ NashiGroshi : "Вся страна работает на дорожный картель Зеленского. 9 из 10 крупных закупок на этой неделе - дороги. Больше ничего "большого" покупать государству, как оказалось, не требуется".
"Я не верю в сказку Зеленского о том, что он все бюджетные деньги бросает на строительство дорог, потому что хочет войти в историю как "президент-строитель" и наследовать Рузвельта. Он тратит все наши деньги на дороги, потому что именно с дорог воровать легче всего", - выразила уверенность Загребельская.
Она напомнила, что когда во время "Большого строительства" Рузвельта американцы осознали, что дорожная мафия крадет их деньги, а журналисты об этом написали, президент США создал летучие отряды из представителей конкурентного ведомства, ФБР, генеральной прокуратуры, шерифов, которые разлетелись по стране ловить "казнокрадов".
"И уже через четыре года более 40 представителей дорожной мафии получили реальные сроки, которые исчислялись десятками лет, а государство вернуло себе сотни миллионов украденных из бюджета долларов", - подчеркнула эксперт.
"Что сделал Зеленский, когда журналисты и общественность начали кричать, что на дорогах воруют, и публиковать доказательства? Он не создавал никаких групп, правоохранители не начинали это расследовать, а конкурентное ведомство Зеленского даже судится с нами, чтобы только не открывать дел.
Это и является безоговорочным доказательством существенного отличия "Большого строительства" Рузвельта от проекта Зеленского с таким же названием. Рузвельт действительно строил, чтобы войти в историю, Зеленский строит, чтобы больше украсть", - снова констатирует Загребельская.
Также она отметила, что не произошло и увеличения количества рабочих мест, ведь в отличии от Америки 100 лет назад, большинство работ выполняется не руками рабочих, а техникой.
"И пока я писала этот пост, "Автомагістраль-Південь" освоила еще 4 млн грн. Ведь именно с такой скоростью - 4 млн в час или 95 млн грн на сутки - компания тратит наши деньги", - пишет Загребельская.
https://www.youtube.com/watch?v=mvajmM5k7cE