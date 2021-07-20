Концентрація газу в повітрі після витоку на "Рівнеазоті" уп’ятеро нижча за небезпечний рівень, - ДСНС

Концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ

"За інформацією лабораторного центру, небезпечний рівень газу становить 5 мг на куб повітря. На момент витоку газу рівень становив 1 мг на куб.м", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У ДСНС зазначили, що загрози довкіллю в результаті події немає. Жертв і постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

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"Після спілкування з керівництвом підприємства встановлено, що сталася розгерметизація трубопроводу з цеху виробництва азотної кислоти і викид в атмосферу газу. Нині ситуація під контролем, проводиться моніторинг", - йдеться в повідомленні.