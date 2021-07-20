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Концентрація газу в повітрі після витоку на "Рівнеазоті" уп’ятеро нижча за небезпечний рівень, - ДСНС

Концентрація газу в повітрі після витоку на

Концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ

"За інформацією лабораторного центру, небезпечний рівень газу становить 5 мг на куб повітря. На момент витоку газу рівень становив 1 мг на куб.м", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У ДСНС зазначили, що загрози довкіллю в результаті події немає. Жертв і постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

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"Після спілкування з керівництвом підприємства встановлено, що сталася розгерметизація трубопроводу з цеху виробництва азотної кислоти і викид в атмосферу газу. Нині ситуація під контролем, проводиться моніторинг", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

аварія (561) Рівнеазот (27) ДСНС (5151)


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Топ коментарі
+4
ДЕ згадана концентрація газу в повітрі?
-На відстані метр від джерела витоку?
-На відстані 1 км. від джерела витоку?
чи 3 км....
Бо без згаданих даних інформація ДСНС - то є просто окозамилювання!

Повтор того,як і було з аварією на Чорнобильській АЄС...
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20.07.2021 21:35 Відповісти
+3
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka

Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)

А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.

Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…

До чого це я? Просто згадалося.
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20.07.2021 21:07 Відповісти
+1
Що за маячня? Якого газу???
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20.07.2021 20:58 Відповісти
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Що за маячня? Якого газу???
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20.07.2021 20:58 Відповісти
оксиду азота
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20.07.2021 21:16 Відповісти
Знову ж таки - звеселяючий газ, чи якійсь інший оксид?
В статті про це нічого не написано, а на інших ресурсах говорять про якісь "Хвостові гази", "Нітрозні гази", не розшифровуючи їхній зміст.
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20.07.2021 21:31 Відповісти
Раніше була інформація, що був викид NO2, а це трохи гірше, ніж N2O.
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20.07.2021 22:32 Відповісти
ДЕ згадана концентрація газу в повітрі?
-На відстані метр від джерела витоку?
-На відстані 1 км. від джерела витоку?
чи 3 км....
Бо без згаданих даних інформація ДСНС - то є просто окозамилювання!

Повтор того,як і було з аварією на Чорнобильській АЄС...
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20.07.2021 21:35 Відповісти
Якого газу?
На якій висоті від рівня землі?
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20.07.2021 21:39 Відповісти
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:53 Відповісти
Мабуть десь біля Фірташа міряли.
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20.07.2021 22:28 Відповісти
вакуум, газ пропав з повітря
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20.07.2021 22:13 Відповісти
то ж є випар азотної кислоти,курва...
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20.07.2021 22:53 Відповісти
Точніше - кислота утворюється при контакті з водою.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0#NO2 "Оксид азота NO2 (диоксид азота) - бурый ядовитый газ тяжелее воздуха, легко сжижается. При комнатной температуре NO2 находится в смеси с его бесцветным димером N2O4, приблизительно 1:1.
Взаимодействует с водой: 2NO2+H2O --> HNO3+HNO2" Концентрація газу в повітрі після витоку на "Рівнеазоті" уп’ятеро нижча за небезпечний рівень, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9554
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20.07.2021 23:41 Відповісти
безперечно...я не настільки вникаючий, але знання шкільного курсу хімії мене примушує з цьгог приводу трошки перейматися...(((
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20.07.2021 23:49 Відповісти
В мене хімія якось не дуже йшла... та і було це десь так років 40 тому.
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20.07.2021 23:55 Відповісти
Мені теж не дуже то йшло...від початку,особливо. Я тоді в школі реально попав в немилість до хімічки. То було ще при дрімучому сов'єт...Потім,прийшовши 1 вересня на лінійку,побачив "нову" вчительку...В літах вже людина,вона поєднувала в собі і фахівця-хіміка і що найважливіше в роботі з дітьми - ПЕДАГОГА. Окрім того, вона була нам справжнім,КЛАСНИМ, класним керівником...БУЛА нам і заводилою,і мамою і поліцією в одночас.
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21.07.2021 00:33 Відповісти
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka

Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)

А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.

Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…

До чого це я? Просто згадалося.
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20.07.2021 21:07 Відповісти
Минулого літа, коли горіли ліси в Чорнобильській зоні, я на своєму радіометрі підвищення фону не спостерігав
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20.07.2021 21:15 Відповісти
надо чтобы выкинуло не NO2, a N2O....шоб хоть немного веселее было
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20.07.2021 21:20 Відповісти
Так вот как надо бороться с очисткой воздуха!
Надо периодически делать выбросы вредных газов и воздух будет становиться чище в 4-5 раз.
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20.07.2021 21:23 Відповісти
Зараз в Києві йде дощ, ймовірно з парами сірчаної кислоти з Рівнеазоту, тому не переймайтеся у Рівному перевищення немає, а кияни нехай не підставляють лисини.
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20.07.2021 21:28 Відповісти
Ковід кислоти знищать.А аварія це горе,хоча багатство країн оцінюється не в кількості грошей а в кількості вигодовлення азотних речовин.
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20.07.2021 21:33 Відповісти
нітратна кислота
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20.07.2021 21:41 Відповісти
Раз сказали, потрібно вірити
Аж в п`ять разів нижче за норму, напевно цими парами можна дихати, а потім скажуть що вони цілющі.
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20.07.2021 22:04 Відповісти
Родственники из Ровно пишут в воздухе уже чувствуется запах тухлых яиц
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20.07.2021 22:11 Відповісти
Протухлі яйця - це сірководень, а не азот!
Нафтуся так пахне.
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20.07.2021 22:46 Відповісти
....да верится с трудом
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20.07.2021 22:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/108683....а до того,чим там на вашому востокє смердить,ти не принюхувався? чи той запах вже не чутний, смірілось і слюбілось,от і не смердить- а ні трупом,а ні забитою каналізою.
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20.07.2021 22:46 Відповісти
Це завод Фірташа так смердить , тільки чомусь ні слова про нього від зеленої шобли !
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21.07.2021 00:39 Відповісти
Не знаю про нафтусю, аммиак тоже так пахнет
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21.07.2021 08:36 Відповісти
 
 