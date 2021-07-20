Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова
Російська Федерація розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
За її даними, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощувати військову присутність у Криму.
"За отриманою мною інформацією, у м. Феодосія країна-окупант розпочала будівництво "нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців", - зазначила Денісова.
Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.
Денісова заявила, що стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.
Вона нагадала, що 6 липня 2021 року міжнародна спільнота засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову резолюцію Парламентської асамблеї ОБСЄ "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі".
Уповноважена з прав людини закликає міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію як країну-окупант виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом та негайно звільнити окуповані українські території і припинити порушення міжнародного законодавства.
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https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn
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Зеленський спростив процедуру набуття громадянства України для росіян, які зазнають політичних репресій.
Може все-таки варто займатися кожному своєю справою?? А то, журналісти- знають подробиці "найтаємніших" операцій на стадії їх планування і тут же виносять їх на загал для обговорення; рядовий солдат, котрий по великому рахунку бачить війну виключно в проріз прицілу, береться давати оцінку питанням тактичного і навіть стратегічного масштабу; сьогодні упорвноважена особа з прав людини чи то лякає, чи то радіє, що в Криму будується "полкове " містечко на 300 осіб.
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин
давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda
Німецькі фільтри потрапили на електростанції в Крим в обхід санкцій - спільне розслідування Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та https://twitter.com/cxemu @cxemu
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1417053904928378880
😀😀😀
Хутін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками.
Кабаєва запитує:
- Вова, що трапилося?
- Якесь мені приснилося жахіття! - відповідає путін. - Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський, і каже:
"Любі друзі, пані та панове, ми заслухали доповіді про стан справ в Галичині та Поліссі. Тепер хотілося б почути, як справи в наших східних областях. Слово надається першому заступнику Московського осередку партії Слуга Народу пану путіну".
-А я капець, сиджу і відчуваю - не готовий! Зараз скаже- ВИЙДИ ЗВІДСИ розбійник...
кацапы на самом деле никакахи, одни понты только и мультики, могут только мяском пораскинуть, бабы еще нарожают.
- а это какбэ как??? это мешаем планам ********** или..... что???
21 тысяча из спецназа? Снова какая-то несуразица, во всех вс рф хорошо (для них) если 20 тысяч наберётся...