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Новини Окуповані території
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Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова

Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова

Російська Федерація розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

За її даними, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощувати військову присутність у Криму.

"За отриманою мною інформацією, у м. Феодосія країна-окупант розпочала будівництво "нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців", - зазначила Денісова.

Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.

Денісова заявила, що стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський

Вона нагадала, що 6 липня 2021 року міжнародна спільнота засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову резолюцію Парламентської асамблеї ОБСЄ "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі".

Уповноважена з прав людини закликає міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію як країну-окупант виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом та негайно звільнити окуповані українські території і припинити порушення міжнародного законодавства.

Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова 01

Також читайте: Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі

Автор: 

армія рф (17816) Денісова Людмила (883) Крим (14189) росія (66021)


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Топ коментарі
+19
Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова - Цензор.НЕТ 8905
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20.07.2021 21:53 Відповісти
+12
Де ж ми вас всіх ховати будемо?
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20.07.2021 21:10 Відповісти
+7
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин

давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2

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https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

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Німецькі фільтри потрапили на електростанції в Крим в обхід санкцій - спільне розслідування Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та https://twitter.com/cxemu @cxemu

Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8131
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20.07.2021 21:01 Відповісти
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а денисова тут при чем
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20.07.2021 20:59 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn



Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 5266Зеленський спростив процедуру набуття громадянства України для росіян, які зазнають політичних репресій.
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20.07.2021 21:02 Відповісти
Он это сделал еще в 19 году.
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20.07.2021 21:28 Відповісти
Тоб-то,тепер любий розвідник мокшан під відом політичних репресій може оселитися в Україниі та ще і стати громадянином України маючи всі права та право голосу.Мокшани заселяють ,,громадянами ,,Крим та отуповані території а ЗЕ Україну мокшанськими ,,громадянами,,України.А коли буде достатня кількість цих громадян то буде проводити різні референдуми.
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20.07.2021 22:09 Відповісти
P.S.Я би бажав щоб ВР України прийняла на законодавчому рівні шо право голосу мають тільки ті громадяни,включаючи і окуповані територіх,які мали громадянство України станом на 2014-й рік і мають украхнські паспорти та немають подвійного громадянства.В Україні мають обирати українці а не приблуди та громадянські хвойди із двума чи більше громадянствами.
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20.07.2021 22:17 Відповісти
Денисова єдине нєноваєліцо в партії ЗЕнедоумків секти какаяразніца. Так сказати прихований порохобот.
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20.07.2021 21:56 Відповісти
А в нас питання безпеки держави коментують вже всі, кому не ліньки. При тому, коментують без найменшого розуміння суті питання: "..полкове містечко на 300 місць...".
Може все-таки варто займатися кожному своєю справою?? А то, журналісти- знають подробиці "найтаємніших" операцій на стадії їх планування і тут же виносять їх на загал для обговорення; рядовий солдат, котрий по великому рахунку бачить війну виключно в проріз прицілу, береться давати оцінку питанням тактичного і навіть стратегічного масштабу; сьогодні упорвноважена особа з прав людини чи то лякає, чи то радіє, що в Криму будується "полкове " містечко на 300 осіб.
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20.07.2021 22:34 Відповісти
По традиции, командиры с#ипYтся, а этих оставят на мясо.
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20.07.2021 21:01 Відповісти
ты чепуха дырявая...по традиции пнх
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21.07.2021 00:15 Відповісти
Хе-хе. У пiд-рашек полыхнуло
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21.07.2021 11:31 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1417540724569133059 16 мин

давайте ще раз подякуємо фрау Ріббентроп і https://twitter.com/*********** @*********** за чудові фільтри окупантам. минулий раз ми дякували за турбіни Сіменс і за ПП2

https://twitter.com/radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda



Німецькі фільтри потрапили на електростанції в Крим в обхід санкцій - спільне розслідування Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та https://twitter.com/cxemu @cxemu

Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8131
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20.07.2021 21:01 Відповісти
А чего здесь удивляться? Крымчане заняты небывалым туристическим сезоном,пусть вояки работают
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20.07.2021 21:04 Відповісти
людоеды готовятся сожрать Украину. Но подавятся.
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20.07.2021 21:05 Відповісти
Готовятся к Майдану 3.0
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20.07.2021 21:06 Відповісти
Путин готовит Крым под свое убежище (Сев. Корею).
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20.07.2021 21:07 Відповісти
вот и турысты повалили
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20.07.2021 21:07 Відповісти
Де ж ми вас всіх ховати будемо?
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20.07.2021 21:10 Відповісти
Там нет столько спецназовцев. Если только автор называет спецназовцами мусоров из омонов и собров
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20.07.2021 21:51 Відповісти
Автор не читатель , автор - писатель.
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20.07.2021 22:29 Відповісти
сябров
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20.07.2021 23:04 Відповісти
Нарисованный неизвестными Тризуб на памятнике дидам в Севастополе вызвал взрыв пукана у ватоголового анонима, который написал: "Такими темпами Зеленский захватит нас, не использовав для этого ни одного украинского солдата!"
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1417053904928378880
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20.07.2021 21:53 Відповісти
Еой, не могу не вспомнить анекдот
😀😀😀

Хутін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками.
Кабаєва запитує:
- Вова, що трапилося?
- Якесь мені приснилося жахіття! - відповідає путін. - Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський, і каже:
"Любі друзі, пані та панове, ми заслухали доповіді про стан справ в Галичині та Поліссі. Тепер хотілося б почути, як справи в наших східних областях. Слово надається першому заступнику Московського осередку партії Слуга Народу пану путіну".
-А я капець, сиджу і відчуваю - не готовий! Зараз скаже- ВИЙДИ ЗВІДСИ розбійник...
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20.07.2021 22:07 Відповісти
В морі - рибам теж їсти треба.
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21.07.2021 08:54 Відповісти
кацапы не на шутку испугались от наших учений, даже козырьки смешные на танки приварили.
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20.07.2021 21:10 Відповісти
Бред. Они знают, что никакие США и Европы нападать на Крым не стали бы. Кацапы просто готовятся аннексировать новые территории.
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21.07.2021 07:19 Відповісти
не помню, что бы я писал о том, что США И ЕС будут "нападать на Крым".
кацапы на самом деле никакахи, одни понты только и мультики, могут только мяском пораскинуть, бабы еще нарожают.
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21.07.2021 08:19 Відповісти
пусть собираются , Крым это военная база паРаши, раскалённая сковородка, с которой кацапские тараканы и прокацапские крысы будут бежать в море и через сраный мост когда их жарить будут со всех сторон, как тварей позорных !
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20.07.2021 21:13 Відповісти
их жарит 37-ми градусная жара вперемешку с ливнями
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21.07.2021 07:36 Відповісти
Россию может остановить только возврат Украиной ядерного вооружения!!!
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20.07.2021 21:19 Відповісти
... гаспадін Ніхто с атамнай бомбай...
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20.07.2021 23:05 Відповісти
ЕС не позволит , хотя оружием могут стать АЭСы
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21.07.2021 07:27 Відповісти
А то тьІ знаєшь? Иди тайгу туши.
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21.07.2021 08:11 Відповісти
може хтось втопиться ...
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20.07.2021 21:24 Відповісти
Вторгнення зі сходу буде точно, можливо через пів року, можливо через пару але воно буде.
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20.07.2021 21:25 Відповісти
Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова - Цензор.НЕТ 8905
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20.07.2021 21:53 Відповісти
бо московські сатаністи захопили нашу святиню
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20.07.2021 22:13 Відповісти
Не вони "захопили", а ми віддали... бо українці атеїсти, безбожники і на додачу "позеленіли як гівно під лопухом".
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20.07.2021 22:42 Відповісти
Я ходив до Лаври 9 років тому на екскурсію. Там так смерділо москалем, що мені навіть тоді було важко уявити як та на кого там буде молитися нормальний українець.
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21.07.2021 10:27 Відповісти
Им разве повод нужен?
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20.07.2021 22:12 Відповісти
москвв заснована 1257г....состаривали ее намеренно в первой половине 19 века, но очень неудачно из за тупизны и безалаберности своей врожденной...))
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20.07.2021 22:13 Відповісти
А у нас у погранцов автоматы с бк безоружные забирают. Слава Украинским Пограничникам.
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20.07.2021 22:17 Відповісти
Так якщо Крим - це Україна, то треба писати - Росія перекинула в Україну 21 тис вояків.
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20.07.2021 22:17 Відповісти
Когда уходили с Крыма, думали они там в Артеке купаться будут???
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20.07.2021 22:41 Відповісти
Крим це як мишоловка - пастка для кацапів. Зайти то зайшли а от як тікати будуть і де сховатись від дронів та всевидячого орбітального ока?
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20.07.2021 22:45 Відповісти
А можна щоб вони всі свої сили і техніку перекинули в Крим і разом з ним пішли на дно Чорного моря годувати риб? Оце я розумію буде "крим наш".
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20.07.2021 22:49 Відповісти
"...около 21 тысячи человек специальных подразделений..." Уборку камней с неба в параше осуществляет спецназ? Да там и 5000 подготовленных спецназовцев не будет, а 21000 это по-ихнему шныри.
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20.07.2021 23:09 Відповісти
Але Третє Затоплення Російського Флоту у Чорному Морі буде точно. Врагу нє здайоцца наш гордий кацап!...
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20.07.2021 23:10 Відповісти
А наш главнокомандующий, продолжает большую крадижку за рахунок армии и ковидного фонда
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20.07.2021 23:45 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3278248/sluga_naroda_kornienko_obyazatelnyyi_prizyv_mogut_otmenit_s_2023_goda

- а это какбэ как??? это мешаем планам ********** или..... что???
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21.07.2021 00:36 Відповісти
Это явно казарма, а не военный городок, раз речь идёт о 300 туловищах.
21 тысяча из спецназа? Снова какая-то несуразица, во всех вс рф хорошо (для них) если 20 тысяч наберётся...
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21.07.2021 01:40 Відповісти
21 тыс. СПЕЦНАЗОВЦЕВ? серьёзно?
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21.07.2021 01:58 Відповісти
чеченский бутылочный кмб прошел, стрелять умеешь - все, удостоверение спецназовца спецназначения в кармане
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21.07.2021 02:20 Відповісти
"21 тысяча спецназовцев" - это в условиях рашки как такое же количество кандидатов наук с купленными дипломами
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21.07.2021 02:18 Відповісти
У кацапов остались еще не спецназовци?
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21.07.2021 08:46 Відповісти
А бідончики з собою взяли! В черзі за водою стояти
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21.07.2021 09:17 Відповісти
Схоже москалі закінчуються не лише на лугандоні, а й у АРК. Які ж вони придурки! Втрати "засекретили", а поповнення - ні. ))))
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21.07.2021 10:30 Відповісти
Если спецназ враг готовит для реального дела, то это скорей всего Змеиный. Если кто не читал публикацию на Цензоре: https://censor.net/ru/resonance/3277658/putn_natslivsya_na_ostrv_zmniyi
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21.07.2021 11:16 Відповісти
Россия накапливает войска и ждет благоприятной обстановки для вторжения и если будет скоро революция в Украине и хаос начнется, то РФ этим воспользуется, как в 2014 году.
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21.07.2021 12:06 Відповісти
Власти Украины молчат и не требуют санкций, значит Украинская власть - это агенты Кремля!!!
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21.07.2021 12:07 Відповісти
 
 