Росія перекинула в окупований Крим 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки під приводом ліквідації повені, - Денісова

Російська Федерація розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

За її даними, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощувати військову присутність у Криму.

"За отриманою мною інформацією, у м. Феодосія країна-окупант розпочала будівництво "нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців", - зазначила Денісова.

Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.

Денісова заявила, що стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.

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Вона нагадала, що 6 липня 2021 року міжнародна спільнота засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову резолюцію Парламентської асамблеї ОБСЄ "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі".

Уповноважена з прав людини закликає міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію як країну-окупант виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом та негайно звільнити окуповані українські території і припинити порушення міжнародного законодавства.

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