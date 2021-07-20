Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії

Українські військовослужбовці візьмуть участь у багатонаціональних військових маневрах Agile Spirit 2021, які проводять грузинські сили оборони і командування армії США в Європі та Африці. Навчання відбудуться з 26 липня по 6 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Приблизно 2500 військових із 15 країн НАТО та партнерських держав візьмуть участь у навчаннях: Грузія (країна, яка приймає навчання), Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Іспанія, Туреччина, Україна, Велика Британія, США, Канада, Італія та Азербайджан. Серед них приблизно 700 є військовослужбовцями США, майже 1600 - грузинський персонал і приблизно 250 - з інших країн-учасниць", - повідомили в пресслужбі американського командування.

Маневри включатимуть змодельовані навчання на командному пункті, польові тренування та спільні багатонаціональні навчання на рівні батальйонів.

Зазначається, що Agile Spirit 2021 має на меті підвищення боєготовності та взаємодію збройних сил США та країн-членів Альянсу та регіональних учасників у реалістичному навчальному середовищі.

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Цього року вперше відбудеться комбінована багатонаціональна авіаційна операція за участю Грузії, Великобританії та Польщі. Крім того, вперше Сили спеціальних операцій з Грузії, США, Великобританії, Румунії та Польщі виконуватимуть комбіновані операції на полігоні Сорта.

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Навчання відбуватимуться загалом у п'яти навчальних місцях на території Грузії: полігон Вазіані; військовий аеропорт Вазіані; тренувальний майданчик Орфоло; авіабаза Сенакі та тренувальний майданчик Сорта/Екі.

Це будуть уже 10-ті маневри Agile Spirit.