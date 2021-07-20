Підозрюваних у нападі на прикордонників працівників СБУ відправили під домашній арешт

Двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на співробітників Держприкордонслужби в Сумській області, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

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Пізніше в СБУ заявили, що до нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримали і повідомили їм про підозру.