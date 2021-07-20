Підозрюваних у нападі на прикордонників працівників СБУ відправили під домашній арешт
Двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на співробітників Держприкордонслужби в Сумській області, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.
Також стало відомо, що нападники втекли на території України.
Також читайте: Двом співробітникам СБУ, які напали на прикордонний наряд, повідомили про підозру
Пізніше в СБУ заявили, що до нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримали і повідомили їм про підозру.
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Общество / Видео 19-июл, 19:049 4 754 0
В Краснопольском районе Сумской области, на границе Украины с Россией, произошло ЧП: трое сотрудников местного отдела Службы безопасности Украины избили и разоружили пограничников. Однако подозрение собираются объявить только двум.
"Напали трое неизвестных"
Сообщение о нападении на пограничный наряд появилось на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье 18 июля. В ведомстве заявили, что трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.
ЧП произошло около 2 часов ночи воскресенья. Двое пограничников, 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Краснопольского района Сумской области.
Они находились в служебном Renault Duster, когда подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт - вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.
Затем сбушники выбросили автоматы в кукурузное поле (их нашли около 5 утра), а два магазина с патронами бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород".
Когда просочилась информация, что нападение на пограничный наряд совершили именно сотрудники СБУ, в службе признали это и заявили, что двое "были отстранены и переданы правоохранительным органам". Но куда делся третий участник нападения?
"Назначили двух крайних"
Как утверждают источники, на самом деле в приграничном районе в тот момент находилось пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.
"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник МРО внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", - утверждает источник.
По сообщению пресс-службы ГБР, в ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженного с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.3 ст. 262, ч.2 ст. 345 УК Украины).
Двум участникам нападения грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а вот третий сотрудник проходит как свидетель.
"Очень непростой и со связями"
Судя по всему, этот "свидетель" и есть тот начальник МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников, но "уже все порешали и назначили двух крайних".
"Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось", - утверждает источник.
Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой - утверждать трудно.
Говорят, что место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. Как бы то ни было, а расхождения официальной версии с реальным положением дел есть даже в мелочах.
Забавно получается с этими конторскими, которые пограничный наряд на границе Сумской области разоружили. Официальная версия - трое конторских отдыхали и ловили рыбу в приграничной зоне. Уже несколько странно звучит. А если бы их фсбшники выкрали? Зачем именно в приграничной? Или они «связного» с той стороны ждали? С инструкциями, к примеру, по ликвидации Зеленского. Я бы проверил.
Однако, по неофициальной версии, конторских было пятеро и выезжали они отнюдь не бухать. И были там не только срочники, но и начальник межрайонного отдела СБУ и его заместитель. О них тупо "забыли". Что не удивительно, учитывая специализацию и связи начальника Сумского УСБУ Григоренко. Нам пишут, что «Григоренко - личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и правокациям. В частности он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами. Отдельно Григоренко ведёт дела связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область. Григоренко очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову ( подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя , что Баканов разговаривает с ним в просящей форме) тем самым вызывает ревность у начальника Баканова - начальника УВБ Наумова. Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через рф, Украину в Турцию и страны западной Европы. Ведёт горе сумской чекист ( так как предупреждён бакановым о том, что он объект интереса ДБР) скрытный образ жизни . Каждый месяц меняет квартиры в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом. После инцидента с пограничниками Григоренко в разговоре с бакановым получил личные гарантии того, что останется в наградном списке к 24 августа, если отмажет начальника межрайотдела-родственника Наумова, а остальных сотрудников ( всего 4 человека) полностью отдаст в руки правосудия.»
Блин, о каких наградах в этой структуре вообще может идти речь? Краткий перечень скандалов в СБУ за последнее время дает тг-канал «******** цирк».
«Разруха в головах. Примерно так можно описать тот бардак, что творится в СБУ. Вот только несколько штрихов…
Главный завхоз СБУ устраивает пьяный дебош в поезде. Пикантности ситуации добавляет то, что хозяйственник - старый соратник Наумова по прокуратуре.
Начальник харьковского СБУ кошмарит местных адвокатов и меняет начальника пресс-службы на свою любовницу. При этом его жена - родственница жены президента.
Начальник львовского СБУ отсылает всех вменяемых оперов в АТО на полтора года. Ему просто нужны места для своих людей.
Зам начальника кировоградского СБУ употребляет кокаин и начальницу архива прямо на рабочем столе.
В Сумах бухие опера-браконьеры дают люлей погранцам и забирают у тех табельное оружие.
Каких ещё реформ вам не хватает? Тут не реформировать надо, а на ноль множить. И строить заново».
Ну, предполагаемая реформа и так СБУ на ноль помножит. Но стоит помнить о том, что рыба гниет с головы. И для начала стоило бы помножить на ноль «аутиста Баканова» и хитросделанного Наумова. Как там, кстати, Нескоромный поживает? Так же как Чаус? Вот времена меняются. Когда при Кучме пропал журналист Гонгадзе - и власть и общество на ушах стояло, искали, отчитывались. А тут исчез судья, причем с громким международным скандалом - и от власти ни слова. То ли в гуровском схроне сидит, то ли уже в бассейне растворили. А целый зампред СБУ Нескоромный по версии СБУ Наумова убить хотел, а потом тоже исчез. И от властей - ни слова. Как по мне - это лучшая иллюстрация уничтожения госструктур, которым по малоумию своему занимается Зеленский и компания. И кончится все это весьма трагично как для Зеленского, так и для страны.
Сергей Никонов, «ОРД»
сопровождению контрабандынедопущению контрабанды, а им помешали, и они были вынуждены применить неотложные меры, а оружие погранцов выбросили в кусты, как настоящие гопникипрофи, чтобы их, барыгспецов, не вычислили ГБРспецслужбы РФ
их бы тоже отправили домой под домашний арест ?
Или СБУшникам такое можно ?
Тогда никто не отвертится, что "не участвовал".