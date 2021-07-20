Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині. ФОТО
У Чернігівській області на будівлі Ічнянської гімназії відкрили меморіальну дошку Сергію Петраускасу, випускнику цього закладу, учаснику АТО/ООС, який загинув 22 лютого 2021 р., захищаючи територіальну цілісність України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ічнянської міськради.
Пам'ятна дошка встановлена Громадською організацією "Українська ініціатива" за сприяння Ічнянської міської ради та Інституту національної пам'яті України.
Мітинг-реквієм підготували учні гімназії імені Васильченка.
Сергій Петраускас загинув 22 лютого 2021 р. біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) в результаті ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-18 роках.
З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.
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