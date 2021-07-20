Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині. ФОТО

У Чернігівській області на будівлі Ічнянської гімназії відкрили меморіальну дошку Сергію Петраускасу, випускнику цього закладу, учаснику АТО/ООС, який загинув 22 лютого 2021 р., захищаючи територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ічнянської міськради.

Пам'ятна дошка встановлена ​​Громадською організацією "Українська ініціатива" за сприяння Ічнянської міської ради та Інституту національної пам'яті України.

Мітинг-реквієм підготували учні гімназії імені Васильченка.

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Сергій Петраускас загинув 22 лютого 2021 р. біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) в результаті ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-18 роках.

З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

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