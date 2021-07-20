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Новини Агресія Росії проти України
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Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині. ФОТО

У Чернігівській області на будівлі Ічнянської гімназії відкрили меморіальну дошку Сергію Петраускасу, випускнику цього закладу, учаснику АТО/ООС, який загинув 22 лютого 2021 р., захищаючи територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ічнянської міськради.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині 01

Пам'ятна дошка встановлена ​​Громадською організацією "Українська ініціатива" за сприяння Ічнянської міської ради та Інституту національної пам'яті України.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині 02

Мітинг-реквієм підготували учні гімназії імені Васильченка.

Також читайте: Воїн 72-ї ОМБр Сергій Петраускас загинув сьогодні на Донбасі, - Чернігівський облвійськкомат

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині 03

Сергій Петраускас загинув 22 лютого 2021 р. біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) в результаті ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-18 роках.

З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі воїном 72-ї ОМБр Сергієм Петраускасом попрощаються завтра в Ічні на Чернігівщині

Автор: 

Чернігівщина (1584) меморіальна дошка (192) втрати (4444) 72 окрема механізована бригада (247) операція Об’єднаних сил (6725) Ічня (111)


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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину 72-й ОМБр Сергею Петраускасу открыли на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7000
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20.07.2021 22:10 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2356
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20.07.2021 22:34 Відповісти
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну 72-ї ОМБр Сергію Петраускасу відкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3872
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21.07.2021 08:24 Відповісти
 
 