В Україні вже спостерігається зростання захворюваності на СOVID-19, існує загроза повернення його "вибухових темпів", - НАНУ

Оперативні епідемічні дані свідчать про завершення фази падіння захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це йдеться у висновках робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАНУ.

"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта", - йдеться в огляді НАНУ.

Стурбованість учених викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

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"При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3%, відповідно", - зазначили в НАНУ.

Водночас в огляді наголошується: хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є доволі високою.

"До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року", - йдеться у висновках робочої групи.

Водночас у НАНУ зазначили, що щоденна кількість летальних випадків незначно знизилася в тижневому усередненні.

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Нагадаємо, за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксували 598 нових випадків COVID-19.