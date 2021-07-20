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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вже спостерігається зростання захворюваності на СOVID-19, існує загроза повернення його "вибухових темпів", - НАНУ

В Україні вже спостерігається зростання захворюваності на СOVID-19, існує загроза повернення його

Оперативні епідемічні дані свідчать про завершення фази падіння захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це йдеться у висновках робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАНУ.

"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта", - йдеться в огляді НАНУ.

Стурбованість учених викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

Також читайте: Падіння середнього віку хворих і померлих від COVID-19 може свідчити про майбутнє зростання захворюваності, - НАН України

"При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3%, відповідно", - зазначили в НАНУ.

Водночас в огляді наголошується: хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є доволі високою.

"До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року", - йдеться у висновках робочої групи.

Водночас у НАНУ зазначили, що щоденна кількість летальних випадків незначно знизилася в тижневому усередненні.

Також читайте: "Лямбда"-штам коронавірусу циркулює в понад 30 країнах світу, - ВООЗ

Нагадаємо, за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксували 598 нових випадків COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1397) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
та дайте людині хоч курточку купити !
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20.07.2021 22:38 Відповісти
+4
Они только ГОВОРЯТ, что вакцинировались.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
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20.07.2021 23:20 Відповісти
+3
"...говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2..."

Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
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20.07.2021 22:31 Відповісти
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Кажуть, коронавірус в Україні безоплатно на вулицю не виходить.
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20.07.2021 22:26 Відповісти
Вірус не лох.
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20.07.2021 22:31 Відповісти
А що перейматися щепленим?Адже їм здоровя гарантує МОЗ.Хай переймаються своїм здоровям не щеплені на свій розсуд а не по вказівці когось із державних ублюдків в примусовій вакцинації за допомогою шантажа.
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20.07.2021 22:26 Відповісти
У меня тоже есть три вопроса по Ковиду - 1. Почему пандемией занимаются чиновники а не эпидемиологи? 2. Почему Ковид лечат по методичке навязанной ВОЗ? 3. Почему ВОЗ и наши (та и не наши а ВСЕ) врачи снимают с себя ответственность за послепрививочные последствия?
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20.07.2021 23:09 Відповісти
Отвечу так я понимаю,просто между выделенными из бюджета денег слышком много ,,прокладок,,которые загребают деньги которые просто невозможно отследить так как те кто должен отслеживать их оприходование и сами в доле.А в этой схеме врачам и специалистам места нету.
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20.07.2021 23:24 Відповісти
я уже как-то говорил что в том МН17 что кацапы сбили над Донбассом было около 100 вирусологов с Мировым именем !!! Они летели на конференцию по вирусам !!! Случайность ли это, что на данный момент в этой сфере остались одни бездари и придворные айболиты !!!
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20.07.2021 23:33 Відповісти
Я об этом как-то не знал.Хотя вполне возможно,таким образом собрали в один самолет всех украинских ведущих конструкторов самолетов КБ Антонова,кроме одного кацапского который в последнюю минуту отказался лететь,и врезали ими в гору.
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20.07.2021 23:41 Відповісти
зря вы так шутите .. по этой теме инфа в открытом доступе..
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20.07.2021 23:54 Відповісти
Так дай ссылку на нее.
А в открытом доступе есть вот что
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] . Серед яких був і співробітник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 Гленн Томас та нідерландський дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Юп Ланге https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-96 [95] .
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21.07.2021 16:08 Відповісти
Не около 100, а 6. Я Вам ссылку приводил.
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21.07.2021 08:15 Відповісти
P,S.Только что вспомнил.На днях на цензоре МОЗ хвасталось что закупило энное количество серифицированой вакцины.Так у меня возникает вопрос,а чем нас уже больше чем год шпилили?Возможно и хорошей вакциной но если вакцина не сертифицирована то она для стран ЕС и Америки является только физраствором и мы украинцы являемся не выезными как и кацапы из своим не признаным Спутником.Во как круто повернулось.
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20.07.2021 23:36 Відповісти
Сейчас другая фишка - на подходе уже штамм Лямбда и те кто привился по 2-3 раза неизвестно чем ожидает еще 3-4-5 укол !!! ну а кто не прививался вообще - ну на нет и суда нет..
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20.07.2021 23:58 Відповісти
1. Ученый не может объявлять или отменять карантин или вводить масочный режим. Это компетенция властей, т.е. чиновников.
2. Ковид в Украине лечат по протоколам МОЗ. Они в значительной степени совпадают с рекомендациями ВОЗ, но бывают и отличия. ВОЗ раньше наших специалистов получает и обобщает опыт врачей, которые уже на практике столкнулись с новыми штаммами, а у нас о них едва слышали.
3. Потому что вакцины не прошли полный цикл испытаний. Можно ждать до клоца 2023 года, но ценой десятков тысяч умерших в стране с населением как Украина. Даже Шведы не захотели играть в такую гробокопательскую игру.
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21.07.2021 07:53 Відповісти
"...говорится в заключениях рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2..."

Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
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20.07.2021 22:31 Відповісти
"При цьому число позитивних ПЛР-тестів - ймовірно, найоперативніший із них - за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно - на 4,9% і 7,3%, відповідно"Джерело: https://censor.net/ua/n3278265
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20.07.2021 22:46 Відповісти
Не здивуюся, коли меністер лЯшко, коли був школярем, щороку скурював по підручнику з математики...
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20.07.2021 22:50 Відповісти
Ви статтю читали? Цю інформацію надали вчені НАНУ. Ляшко до неї не має ніякого відношення. Так шо терміново переробляйте свій іскрометний жарт на них.
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21.07.2021 10:17 Відповісти
А до чого він має відношення?
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21.07.2021 14:07 Відповісти
Скоріше, до Національної академії медичних наук України, ніж до НАНУ. Хоча, на 100% я не впевнений, я їм не цікавлюся так прискіпливо, як Ви.
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21.07.2021 14:22 Відповісти
Розумієте, в чому річ. В мене складається стійке враження, що за яке крісло лЯшко б не чіплявся дупою, він не відповідає ні за що. Абсолютно. Саме тому будь-який його виступ викликає у мене роздратування і бажання дати в'їдливий коментар на цей виступ. От і все.
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21.07.2021 14:49 Відповісти
На жаль для Вас, у статті немає згадувань про Ляшка.
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21.07.2021 16:06 Відповісти
Справді? Як сумно! І як це пережити?
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21.07.2021 19:49 Відповісти
Потому что законодательная база в медицине похерена на корню. Раньше врач оказывал помощь, а теперь *** - услугу, как придворные шуты мед-мафии..
"Профилактика" ковида - прибыль! "Лечение" ковида - прибыль, лечение пустышками - прибыль вдвойне. Тесты за свой счет до и после вакцинации, и для получения "справок"и QR кода - ПРИБЫЛЬ !!! Потому что нету пандемии, просто мед. эксперимент под названием точечная эпидемия плюс вакцинация (неизвестно чем) с непредсказуемыми последствиями.
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20.07.2021 23:14 Відповісти
Вы можете организовать медфирму и лечить пациентов в убыток. Хотите?
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21.07.2021 07:56 Відповісти
Здається мені, що і лЯшка-Чудотворця скоро спровадять на дємбєль з міністерського кріселка...
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20.07.2021 22:33 Відповісти
та дайте людині хоч курточку купити !
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20.07.2021 22:38 Відповісти


У таку спеку? Нє! - тільки панаму (ту, що вбирають на голову).
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20.07.2021 22:48 Відповісти
я бы на месте скептиков,варежку закрыл бы. сам был таким,пока не поймал эту гадость.
переболел в тяжелейшей форме,еле откачали. болел три месяца. сейчас курс реабилитации.
не стоит недооценивать эту заразу,хотя прививаться или нет,это дело личное. но если прививаться,то ли пфайзером,либо модерной.
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20.07.2021 22:40 Відповісти
Ефективність ізраїльської вакцини знизилася до 50%
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet
не все так просто с вашими любимыми пфайзерами, либо модернами.
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20.07.2021 23:33 Відповісти
Цитуйте правильно
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet За оцінками фахівців, ефективність захисту від важкої форми хвороби для осіб молодше 65 років становить близько 70%. Для людей старше 65 років ефективність щеплення знизилася до 50%.

https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet Мова поки йде тільки про попередні дані.
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21.07.2021 08:00 Відповісти
Вам більш надійним "спУтнік " здається мабуть ?
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21.07.2021 08:28 Відповісти
ні
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21.07.2021 14:26 Відповісти
Нема ніяких основ для взривного збільшення. Школи, ВНЗ не функціонують. Дуже тепло і всі приміщення проаітрюються, а значить вірус не накоплюється. Схоже, що слуги карабаса хочу ь черговиц локдаун чомусь зробити.
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20.07.2021 22:40 Відповісти
Мне непонятна агрессия, с которой вакцинировавшиеся относятся к отказавшимся от вакцинации. Вам-то не покуй? Вы же привились, вам теперь уже ничто не угрожает!!! Или вы боитесь что Мы не привитые все умрем и оставим вас дебилов грустить самим в этом мире!?
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20.07.2021 23:06 Відповісти
Они только ГОВОРЯТ, что вакцинировались.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
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20.07.2021 23:20 Відповісти
Тише !!!..идет естественный отбор.. я не доктор но и не дурак и понимаю - это как больных онко(рак), у которых напрочь забита грязью, ядами вся лимфа , и вместо того чтобы очистить полностью организм - им куярят химиотерапию, еще большие яды !!! так и тут с вакцинацией !!! Вместо того чтобы подымать иммунитет - они его добивают в хлам !!!
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20.07.2021 23:28 Відповісти
если вы не доктор - то не пишите ту ерунду, что вы сейчас написали!
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20.07.2021 23:31 Відповісти
ха.. это я пишу ерунду !!!! тогда с вами все ясно...вопросов больше к вам нет.. При любой онко болезни лимфа играет самую главную роль !!! Без чистоты этой системы человеческий организм не может нормально полноценно функционировать и бороться с болезнью !!!
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20.07.2021 23:40 Відповісти
Какую роль играет лимфа при меланоме?
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21.07.2021 10:20 Відповісти
Так, я жду ответа на поставленный мною вопрос. (с)
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21.07.2021 12:58 Відповісти
ты не умеешь читать !!! это забита лимфа грязью !!!
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21.07.2021 13:23 Відповісти
Это твой мозг грязью забит. Меланома - онкологическое заболевание кожи.
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21.07.2021 13:38 Відповісти
дебил *** !!! любое онко - это лимфа не справляется с грязью-ядами !!! врач-ПИДИАТР ты !!!
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21.07.2021 15:07 Відповісти
Учи матчасть и будет тебе счастье.
Лимфатические сосуды пронизывают практически все ткани и органы. Исключения составляют плацента, оболочки глазного яблока, хрусталика, паренхима селезёнки, хрящи, эпителиальные покровы слизистых оболочек и кожный *********.
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21.07.2021 16:04 Відповісти
а лимфо узлы для чего !? и какая их роль ?! ..загугли может чет нового узнаешь..
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21.07.2021 19:02 Відповісти
Ну, если ты в коже найдешь лимфоузел, Нобелевка тебе обеспечена.
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21.07.2021 23:10 Відповісти
да ты действительно одаренный поц !!!
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21.07.2021 23:51 Відповісти
Это тебе так припекло оттого, что ты ответ не смог нагуглить?
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21.07.2021 23:55 Відповісти
блин.. какой ты ограниченный и убогий ... прививочку еще одну-вторую сделай себе и попустит.. а я с дураками не разговариваю - берегу свое время и нервы , ибо - дурака учить - только портить..
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22.07.2021 00:06 Відповісти
То есть ты сел в лужу со своими антинаучными бреднями, а дураки по-твоему те, кто указал тебе на ошибки?
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22.07.2021 00:13 Відповісти
А доктора - это одна мафия ?
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21.07.2021 00:24 Відповісти
Це - цікавий феномен. Стежу. Поки пояснення не знайшла.
Лише так смішно, коли вони в екстазі від свого статусу =привілейованих=, як їм втокмачили "борці".
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21.07.2021 01:08 Відповісти
Представь, что ты надел одежду, которая при контакте с человеком с грязной одеждой в 9 из 10 случаев остается чистой а в 1 из 10 вымазывается. И тут навстречу идет толпа людей в грязной одежде и начинают возмущаться, когда ты хочешь их обойти.
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21.07.2021 08:04 Відповісти
ходите в масках и берегитесь!
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20.07.2021 23:30 Відповісти
Кроме констатации каких-то сомнительных фактов никто никаких действаий не предпринимает. К чему бы это?
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20.07.2021 23:47 Відповісти
"Якщо подивитися за країнами та графік щоденних випадків COVID-19 на мільйон людей, то помітно що в найвакцинованіших країнах майже однакові показники з маловакцинованими, проте в найвакцинованіших почалося нове стрімке зростання захворювань. Але це мало кому цікаво."
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21.07.2021 00:11 Відповісти
"Штам "Дельта" відповідальний за 83% нових випадків зараження на COVID-19 у США. А нех було колотися невипробуваним шмурдяком від штаму Альфа".
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21.07.2021 00:37 Відповісти
Но среди вакцинированных нормальной вакциной, летальность близка к нулю.
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21.07.2021 07:08 Відповісти
В Індії зростання захворюваності почалося в кінци лютого. На той час повністю вакцинованих там було 0,2%. На пік захворюваності Індія вийшла в кінці квітня. На той час повністю вакцинованих там було 1,9%, тото менше, ніж зараз у нас.
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21.07.2021 08:12 Відповісти
В переводе на нормальный язык: режим ощутил резкое падение поддержки со стороны населения.
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21.07.2021 00:47 Відповісти
Чому не вводять лазерну терапію?
Не потрібні щеплення, маски, карантини.
Лазерна терапія виліковує КОВІД-19 за 2 дні.
Як тільки Україна введе лазерну терапію, одразу хворі перестануть помирати ВЗАГАЛІ.
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21.07.2021 01:17 Відповісти
маразм крепчал и танки наши быстры
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21.07.2021 01:55 Відповісти
 
 