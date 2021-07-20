В Україні вже спостерігається зростання захворюваності на СOVID-19, існує загроза повернення його "вибухових темпів", - НАНУ
Оперативні епідемічні дані свідчать про завершення фази падіння захворюваності на коронавірус в Україні.
Про це йдеться у висновках робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАНУ.
"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта", - йдеться в огляді НАНУ.
Стурбованість учених викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.
"При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3%, відповідно", - зазначили в НАНУ.
Водночас в огляді наголошується: хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є доволі високою.
"До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року", - йдеться у висновках робочої групи.
Водночас у НАНУ зазначили, що щоденна кількість летальних випадків незначно знизилася в тижневому усередненні.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксували 598 нових випадків COVID-19.
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А в открытом доступе есть вот что
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] . Серед яких був і співробітник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 Гленн Томас та нідерландський дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Юп Ланге https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-96 [95] .
2. Ковид в Украине лечат по протоколам МОЗ. Они в значительной степени совпадают с рекомендациями ВОЗ, но бывают и отличия. ВОЗ раньше наших специалистов получает и обобщает опыт врачей, которые уже на практике столкнулись с новыми штаммами, а у нас о них едва слышали.
3. Потому что вакцины не прошли полный цикл испытаний. Можно ждать до клоца 2023 года, но ценой десятков тысяч умерших в стране с населением как Украина. Даже Шведы не захотели играть в такую гробокопательскую игру.
Кто-то что-то там себе "моделирует", и это должно означать рост заболеваемости ?
Где конкретные фамилии ? Должности ? Научный статус ?
Моделируют, видите ли, они ...
"Профилактика" ковида - прибыль! "Лечение" ковида - прибыль, лечение пустышками - прибыль вдвойне. Тесты за свой счет до и после вакцинации, и для получения "справок"и QR кода - ПРИБЫЛЬ !!! Потому что нету пандемии, просто мед. эксперимент под названием точечная эпидемия плюс вакцинация (неизвестно чем) с непредсказуемыми последствиями.
У таку спеку? Нє! - тільки панаму (ту, що вбирають на голову).
переболел в тяжелейшей форме,еле откачали. болел три месяца. сейчас курс реабилитации.
не стоит недооценивать эту заразу,хотя прививаться или нет,это дело личное. но если прививаться,то ли пфайзером,либо модерной.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet
не все так просто с вашими любимыми пфайзерами, либо модернами.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet За оцінками фахівців, ефективність захисту від важкої форми хвороби для осіб молодше 65 років становить близько 70%. Для людей старше 65 років ефективність щеплення знизилася до 50%.
https://kurs.com.ua/ua/novost/470872-affektivnost-izrailskoi-vakcini-snizilas-do-50?source=ukrnet Мова поки йде тільки про попередні дані.
На самом деле они хотят заставить вакцинироваться НАС.
Лимфатические сосуды пронизывают практически все ткани и органы. Исключения составляют плацента, оболочки глазного яблока, хрусталика, паренхима селезёнки, хрящи, эпителиальные покровы слизистых оболочек и кожный *********.
Лише так смішно, коли вони в екстазі від свого статусу =привілейованих=, як їм втокмачили "борці".
Не потрібні щеплення, маски, карантини.
Лазерна терапія виліковує КОВІД-19 за 2 дні.
Як тільки Україна введе лазерну терапію, одразу хворі перестануть помирати ВЗАГАЛІ.