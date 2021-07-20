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США готують роз'яснення про переговори з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Псакі

США готують роз'яснення про переговори з Німеччиною щодо

Зовнішньополітичне відомство США незабаром розкриє більше інформації про стан переговорів із Німеччиною щодо проєкту "Північний потік-2", зокрема в контексті гарантій безпеки України і союзників НАТО на східному фланзі.

Про це повідомила під час брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що Держдепартамент США та інші (відомства. – Ред.) невдовзі матимуть більше (інформації. – Ред.) щодо цього питання", - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона підтвердила, що під час зустрічі президента США Джо Байдена й канцлера ФРН Ангели Меркель минулого тижня "це питання було темою дискусій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди

"Президент (Байден. – Ред.) тоді планував звернути увагу на наше занепокоєння, що цей проєкт загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, союзників і партнерів на східному фланзі НАТО", - додала Псакі.

Речниця Білого дому нагадала, що президент Байден доручив своїй команді працювати з командою Меркель у питанні про те, "як ми можемо відповісти на цей виклик, навіть із урахуванням, що газопровід був завершений на 90%, коли нинішня адміністрація почала виконувати свої обов'язки".

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілась у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом 15 липня. Тоді лідери зазначили, що розбіжності в питанні "Північного потоку-2" зберігаються. Водночас сторони погодились, що цей проєкт не має стати новим інструментом політичного впливу Кремля в Європі.

Також читайте: США і Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2": однією з її складових буде збільшення інвестицій в Україну, - Reuters

Автор: 

Німеччина (7481) США (23404) Північний потік (2473) Псакі Джен (148)


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20.07.2021 22:53 Відповісти
остудят трошки лапшу
перед тем
как пиплу на ухи
вешать
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20.07.2021 23:00 Відповісти
как осторожен в выражениях пресс-секретарь...
без всякой отсебятины и своего видения вопроса))) и вырваных потом контекстов ))))
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20.07.2021 23:01 Відповісти
здали нас з потрохами- єєх кравчук кравчук-
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20.07.2021 23:05 Відповісти
Шо всі взялись за цей сраний потік,чому ніхто не береться в Україні за наповнення труби українським газом,а Меркель та країни ЕС із більшим задоволенням будуть купувати український так як він буде дешевшим тому що його не треба буде переганяти за тисячі кілометрів.Ось в такому разі СП-2 для кацапії буде просто збитковим.
Україна по офданним за минулий рік видобула 17 лярдів газу а використала тільки 13 лярдів при змпозі вже на існуючих скважинах видобувати 25-28 лярдів і це без відкриття нових та законсервованих родовищ які до кінця 50-х забеспечували всю мокшандію та країни прибалтики.
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20.07.2021 23:05 Відповісти
Обеспокоенность? Озабоченность? Или есть ещё что то
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20.07.2021 23:48 Відповісти
Тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент відмовився зустрітись з Єрмаком, натомість зустрівся з Аваковим. Це переповнило чашу терпіння кремлівських агентів у ОПі і Авакова звільнили. Перед тим Штати не дали дозвіл на поїздку Єрмака на переговори в Білий дім. Майже пів року адміністрація Байдена не приймає вірчу грамоту посла України в США Маркарової, бо Байден не має часу її прийняти. Візит Зеленського в США якщо і відбудеться, то швидше за все після дня Незалежності, щоб наперед не псувати Зюзі святковий настрій.
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20.07.2021 23:48 Відповісти
"Президент Байден тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО" Вот здорово! Всего лишь "тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность"!
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21.07.2021 04:38 Відповісти
 
 