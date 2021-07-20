США готують роз'яснення про переговори з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Псакі

Зовнішньополітичне відомство США незабаром розкриє більше інформації про стан переговорів із Німеччиною щодо проєкту "Північний потік-2", зокрема в контексті гарантій безпеки України і союзників НАТО на східному фланзі.

Про це повідомила під час брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що Держдепартамент США та інші (відомства. – Ред.) невдовзі матимуть більше (інформації. – Ред.) щодо цього питання", - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона підтвердила, що під час зустрічі президента США Джо Байдена й канцлера ФРН Ангели Меркель минулого тижня "це питання було темою дискусій".

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"Президент (Байден. – Ред.) тоді планував звернути увагу на наше занепокоєння, що цей проєкт загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, союзників і партнерів на східному фланзі НАТО", - додала Псакі.

Речниця Білого дому нагадала, що президент Байден доручив своїй команді працювати з командою Меркель у питанні про те, "як ми можемо відповісти на цей виклик, навіть із урахуванням, що газопровід був завершений на 90%, коли нинішня адміністрація почала виконувати свої обов'язки".

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілась у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом 15 липня. Тоді лідери зазначили, що розбіжності в питанні "Північного потоку-2" зберігаються. Водночас сторони погодились, що цей проєкт не має стати новим інструментом політичного впливу Кремля в Європі.

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