Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна

Антон Виборний керує стартапом Apiway, який у грудні 2020 року одержав право на $50 тис. від фінансованого Кабміном Українського фонду стартапів. Виборний розхвалював у соцмережах статтю Путіна про Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання dev.ua.

Кілька днів тому Виборний у соцмережах розхвалював статтю Путіна про те, що українці і росіяни нібито є одним народом.

Український фонд стартапів визнав його повідомлення таким, що несе репутаційні ризики, і відкликав фінансування.

"За численними зверненнями щодо дискредитуючого публічного посту одного з учасників Грантової програми Фонду Антона Виборного — CEO стартапу Apiway, Українським фондом стартапів було проаналізовано публікації на його персональних сторінках в соціальних мережах Facebook і Telegram. Офіційно повідомляємо, що Фонд не поділяє позицію, висловлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним щодо питань, порушених у зазначених публікаціях", — йдеться в повідомленні фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером

"На сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки стартапу Apiway з боку Фонду не передбачається", - додали у фонді.

Виборний у відповідь на пропозицію журналістів прокоментувати ситуацію пригрозив їм судом.