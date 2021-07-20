Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна
Антон Виборний керує стартапом Apiway, який у грудні 2020 року одержав право на $50 тис. від фінансованого Кабміном Українського фонду стартапів. Виборний розхвалював у соцмережах статтю Путіна про Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання dev.ua.
Кілька днів тому Виборний у соцмережах розхвалював статтю Путіна про те, що українці і росіяни нібито є одним народом.
Український фонд стартапів визнав його повідомлення таким, що несе репутаційні ризики, і відкликав фінансування.
"За численними зверненнями щодо дискредитуючого публічного посту одного з учасників Грантової програми Фонду Антона Виборного — CEO стартапу Apiway, Українським фондом стартапів було проаналізовано публікації на його персональних сторінках в соціальних мережах Facebook і Telegram. Офіційно повідомляємо, що Фонд не поділяє позицію, висловлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним щодо питань, порушених у зазначених публікаціях", — йдеться в повідомленні фонду.
"На сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки стартапу Apiway з боку Фонду не передбачається", - додали у фонді.
Виборний у відповідь на пропозицію журналістів прокоментувати ситуацію пригрозив їм судом.
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Не знали дети браньіх слов
И назьівали все Антона
Антон - картон, Антон - картон
У цього мудака на сторінці ВЗАГАЛІ НІДЕ не вказана Україна. НІЯК. Жодного згадування про країну яка мала виділити кошти НЕМАЄ.
https://apiway.ai/
А тих хто виділив кошти - звільнити нахрен з роботи за профнепригодність.