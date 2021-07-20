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Новини
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Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна

Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна

Антон Виборний керує стартапом Apiway, який у грудні 2020 року одержав право на $50 тис. від фінансованого Кабміном Українського фонду стартапів. Виборний розхвалював у соцмережах статтю Путіна про Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання dev.ua.

Кілька днів тому Виборний у соцмережах розхвалював статтю Путіна про те, що українці і росіяни нібито є одним народом.

Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна 01

Український фонд стартапів визнав його повідомлення таким, що несе репутаційні ризики, і відкликав фінансування.

"За численними зверненнями щодо дискредитуючого публічного посту одного з учасників Грантової програми Фонду Антона Виборного — CEO стартапу Apiway, Українським фондом стартапів було проаналізовано публікації на його персональних сторінках в соціальних мережах Facebook і Telegram. Офіційно повідомляємо, що Фонд не поділяє позицію, висловлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним щодо питань, порушених у зазначених публікаціях", — йдеться в повідомленні фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український айтівець Яценко став доларовим мільярдером

"На сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки стартапу Apiway з боку Фонду не передбачається", - додали у фонді.

Виборний у відповідь на пропозицію журналістів прокоментувати ситуацію пригрозив їм судом.

Стартапера Виборного позбавили $50 тис. держфінансування через похвалу на адресу Путіна 02

Автор: 

фінансування (3152) стартап (241)


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Топ коментарі
+64
Догадываюсь, за кого это чмо в 2019-м проголосовало.
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20.07.2021 23:43 Відповісти
+43
Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина - Цензор.НЕТ 6988
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20.07.2021 23:48 Відповісти
+31
Да хрен это русское чучело куда свалит. Не зря же, русский это прилагательное - диагноз. Эти дегенераты могут Тюрьму народов любить только из той страны, где можно свободно жить и вкусно жрать.
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21.07.2021 01:34 Відповісти
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Догадываюсь, за кого это чмо в 2019-м проголосовало.
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20.07.2021 23:43 Відповісти
Чего вдруг спамщики возбудились? Я ведь не написал, за кого...
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20.07.2021 23:51 Відповісти
А тому, що це чио - еталонний зразок в борця Зєлєнского не з тоамюсого прошарку люмпен-пролетаріпту, вюа зі свідомого прошарку середнього класу, які претендують на аналітичні здібності вважають себе пупом землі, якому все на світі має падати з неба за те, що воно такий гарний. Таким виборним страшно не подобається, коли їх макають у власне лайно. І добре, щонавіть для таких приходить у гості карма.
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21.07.2021 08:11 Відповісти
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21.07.2021 13:23 Відповісти
и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
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21.07.2021 00:15 Відповісти
Так йому ж там і місце! Саме для того щоб отримати статус "***********" він і писав свій пост. Він мабуть уже валізи пакує.
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21.07.2021 01:28 Відповісти
Да хрен это русское чучело куда свалит. Не зря же, русский это прилагательное - диагноз. Эти дегенераты могут Тюрьму народов любить только из той страны, где можно свободно жить и вкусно жрать.
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21.07.2021 01:34 Відповісти
И шо, ему там из бюджета дадут?
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21.07.2021 01:46 Відповісти
Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
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21.07.2021 05:17 Відповісти
Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
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21.07.2021 06:19 Відповісти
Стартапера Выборного лишили $50 тыс. госфинансирования из-за похвалы в адрес Путина - Цензор.НЕТ 6988
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20.07.2021 23:48 Відповісти
Шо він упоротий видно по тому, що судом погрожує журналісту через просте питання.
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20.07.2021 23:50 Відповісти
В лицее для интелигентов
Не знали дети браньіх слов
И назьівали все Антона
Антон - картон, Антон - картон
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20.07.2021 23:53 Відповісти
иногда лучше жевать чем говорить
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20.07.2021 23:53 Відповісти
Так это его другой стартап😀
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21.07.2021 01:47 Відповісти
Чомусь в багатьох людей склалася думка,що айтішніки це якісь надлюди.
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20.07.2021 23:54 Відповісти
Та й взагалі.на одних айтішніках,Україна не виїде.Потрібні різні напрямки і галузі.
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20.07.2021 23:56 Відповісти
ну и хорошо, пусть в кацапстан едет и там восхищается ******
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21.07.2021 00:05 Відповісти
може ему за ето ***** разрешит поцеловать царскую ср@ку
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21.07.2021 10:54 Відповісти
Хорошего человека антоном не назовут.
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21.07.2021 00:06 Відповісти
Фраза на 50 килобаксов - путин написал хорошую статью, рекомендую.
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21.07.2021 00:07 Відповісти
на премію Дарвіна потягне
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21.07.2021 00:22 Відповісти
нажаль поки ні, воно живе залишилось і може розмножуватись, хоча кацапи народ тридварас, тому є сумніви.
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21.07.2021 08:10 Відповісти
Хе хе...дурное такое, какие ему деньги...фейспалм. Я бы даже понял, если он любит пуйла - ну ымперцы они такие себе тупые но упорные. Но срать в руку, дающую 50 тыс баксов это вообще непонятно что в краюхе насыпано.
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21.07.2021 00:18 Відповісти
так то ж кацапа, вони скрізь серуть і вважають, що це нормально
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21.07.2021 08:11 Відповісти
Mea lingua mea inimica est (язык мой - враг мой).
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21.07.2021 00:34 Відповісти
А у нас кажуть простіше: "Дурну голову відривають разом з язиком!"
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21.07.2021 05:20 Відповісти
точнее будет так: вата вместо мозга-сплошные убытки!
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21.07.2021 10:56 Відповісти
Расстрелять ублюдка!
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21.07.2021 01:16 Відповісти
Из говномета…
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21.07.2021 07:15 Відповісти
Вся сіль в тому що він иуда тобто е.... за національністю цим все сказано, коли ж ви нарешті це зрозумієте
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21.07.2021 01:25 Відповісти
Этот лишнехромосомный дегенерат, даже по-российски толком писать не умеет. Знаки припенания... Ска... русский - это диагноз.
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21.07.2021 01:30 Відповісти
Я таки извиняюсь, а кто дал право народные деньги разбазаривать?
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21.07.2021 01:44 Відповісти
Абсурд. Держава Україна в особі її незрозуміло якої влади, а виходить так що скоріше (антиукраїнської -прокремлівської) Продажної влади яка по-злодійськи фінансує лютих ворогів України які злочинно підтримують кривавого фашиста )(уйла.
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21.07.2021 03:52 Відповісти
Алексей Арестович в 2003 году будучи офицером ГУР МО Украины посетил Московию и встречался с Владиславом Сурковым...,интересно о чем беседу беседовали...
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21.07.2021 03:59 Відповісти
А ви помните?
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21.07.2021 08:26 Відповісти
похоже на мелкую месть.
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21.07.2021 06:58 Відповісти
Прочитал заголовок: "Старпера Выборного лишили..."
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21.07.2021 08:50 Відповісти
Якого ... взагалі Україна виділяє по 50к баксів на всяке лайно? Грошей багато чи що? На армію ці гроші потратьте, а не на всякі ліві стартапи.
У цього мудака на сторінці ВЗАГАЛІ НІДЕ не вказана Україна. НІЯК. Жодного згадування про країну яка мала виділити кошти НЕМАЄ.
https://apiway.ai/

А тих хто виділив кошти - звільнити нахрен з роботи за профнепригодність.
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21.07.2021 09:57 Відповісти
Старпьора лишили стартапа..
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21.07.2021 16:19 Відповісти
 
 