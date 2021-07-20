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Нідерланди готові направити в Україну прокурорів і слідчих для напрацювання подальших кроків у справі МН17, - посол

Нідерланди готові направити в Україну прокурорів і слідчих для напрацювання подальших кроків у справі МН17, - посол

Група нідерландських прокурорів і слідчих готова приїхати в Україну для напрацювання подальших кроків у справі МН17.

Про це заявив посол Королівства Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол на зустрічі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Венедіктова підкреслила, що такі злочини проти людяності мають бути покарані, і для цього українська сторона задіяла всі можливі ресурси. "У планах у нас створити Міжнародну раду при генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами і використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти", - зазначила вона.

Посол Нідерландів заявив, що для напрацювання подальших кроків у справі МН17 в Україні готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих. "Також сторони обговорили можливість візиту в Україну генерального прокурора Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Версія "мавпи з гранатою" відпадає. Слідча група щодо МН17 представила в суді оновлену версію трагедії, - Ілларіонов

Автор: 

Нідерланди (1586) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+12
у команды Зеленых идиотов, и конкретно Венедиктовой, назревает новый кризис..
европейский суд понял, что Венедиктова решила слить дело по MH-17 в пользу Рашки, и Венедиктова имеет поддержку Зеленскавага, Ермака, Татарова..
и встал вопрос: как образумить коррумпированых ватных гнид, которых избрал тупой 73% нарИд?..
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20.07.2021 23:54 Відповісти
+6
Только мне становится понятным что по МН17 тупо спускают дело на тормозах и отмазывают кремль!? .. Ведь по этому делу уже есть ВСЕ чтобы прибить паРашу и Куйла, но они тянут-тянут..Наработка дальнейших шагов !?.. накуя .. Гаага, вынести приговор и всем Миром бить русню ногами !!!
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21.07.2021 00:34 Відповісти
+3
Мавзолейные уроды не отмажутся....,Позор этот будет жить Вечно...,независимо кто будет сидеть в кремле...Путлер или другой Хмырь...
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21.07.2021 03:53 Відповісти
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Эх, начало впечитляюче звучит.
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20.07.2021 23:46 Відповісти
В смысле, что мало доказательств?
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21.07.2021 00:14 Відповісти
у команды Зеленых идиотов, и конкретно Венедиктовой, назревает новый кризис..
европейский суд понял, что Венедиктова решила слить дело по MH-17 в пользу Рашки, и Венедиктова имеет поддержку Зеленскавага, Ермака, Татарова..
и встал вопрос: как образумить коррумпированых ватных гнид, которых избрал тупой 73% нарИд?..
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20.07.2021 23:54 Відповісти
Вот оно почему вчера Лукашевич возбудился по поводу чартера Аєрофлота! Видать, есть материалы.
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21.07.2021 00:00 Відповісти
Только мне становится понятным что по МН17 тупо спускают дело на тормозах и отмазывают кремль!? .. Ведь по этому делу уже есть ВСЕ чтобы прибить паРашу и Куйла, но они тянут-тянут..Наработка дальнейших шагов !?.. накуя .. Гаага, вынести приговор и всем Миром бить русню ногами !!!
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21.07.2021 00:34 Відповісти
Мавзолейные уроды не отмажутся....,Позор этот будет жить Вечно...,независимо кто будет сидеть в кремле...Путлер или другой Хмырь...
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21.07.2021 03:53 Відповісти
Украинский самолет в Иране тоже сбили мавзолейные уроды...
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21.07.2021 03:55 Відповісти
В мене є великі сумніви що "шимпанЗЕ" цього хочуть.Ім важливіше селфі з руськім фашистом.
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21.07.2021 06:21 Відповісти
Шлите их к чертям собачим.
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21.07.2021 06:51 Відповісти
Правильно! Пусть расследуют почему шмаркля Цемаха отпустил.
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21.07.2021 07:46 Відповісти
Шо, опять!??
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21.07.2021 08:53 Відповісти
прокуроров у нас и своих полно
дело не сдвинится вообще никак - пока донбас, покрайне мере, место крушения не вернется под контроль
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21.07.2021 09:20 Відповісти
 
 