Нідерланди готові направити в Україну прокурорів і слідчих для напрацювання подальших кроків у справі МН17, - посол

Група нідерландських прокурорів і слідчих готова приїхати в Україну для напрацювання подальших кроків у справі МН17.

Про це заявив посол Королівства Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол на зустрічі з генпрокурором України Іриною Венедіктовою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Венедіктова підкреслила, що такі злочини проти людяності мають бути покарані, і для цього українська сторона задіяла всі можливі ресурси. "У планах у нас створити Міжнародну раду при генпрокурорі, щоб ефективно співпрацювати з міжнародними судами і використовувати правовий досвід інших країн, які пройшли через збройні конфлікти", - зазначила вона.

Посол Нідерландів заявив, що для напрацювання подальших кроків у справі МН17 в Україні готова приїхати група нідерландських прокурорів і слідчих. "Також сторони обговорили можливість візиту в Україну генерального прокурора Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

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