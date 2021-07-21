Концентрація діоксиду азоту в Рівному і навколишніх селах не перевищує гранично допустимого рівня, - голова ОДА Коваль

Після проведення замірів у м. Рівне і трьох сусідніх селах місцевим Гідрометцентром перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.

Про це повідомив глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівненський Гідрометцентр завершив виміри у 4-х точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також у Рівному на вул. Млинівська. Перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено", - написав він.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

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