Концентрація діоксиду азоту в Рівному і навколишніх селах не перевищує гранично допустимого рівня, - голова ОДА Коваль
Після проведення замірів у м. Рівне і трьох сусідніх селах місцевим Гідрометцентром перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.
Про це повідомив глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівненський Гідрометцентр завершив виміри у 4-х точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також у Рівному на вул. Млинівська. Перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено", - написав він.
Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.
За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg?uselang=ru
Оксид азота (IV) (диоксид азота) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C особо токсичен , является мощным окислителем. Числится в списке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%AF%D0%92 сильнодействующих ядовитых веществ . В больших дозах может стать сильнейшим неорганическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4 ядом . Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёк лёгк их
Короче для тех кто не в курсе и есть желание убедиться , купите или достаньте концентрированную азотную кислоту налейте в стаканчик и киньте туда кусочек меди или латуни например жёлтую монету, дальше прозреете