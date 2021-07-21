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Новини
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Концентрація діоксиду азоту в Рівному і навколишніх селах не перевищує гранично допустимого рівня, - голова ОДА Коваль

Концентрація діоксиду азоту в Рівному і навколишніх селах не перевищує гранично допустимого рівня, - голова ОДА Коваль

Після проведення замірів у м. Рівне і трьох сусідніх селах місцевим Гідрометцентром перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.

Про це повідомив глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівненський Гідрометцентр завершив виміри у 4-х точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також у Рівному на вул. Млинівська. Перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено", - написав він.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Дивіться також: За фактом аварії на "Рівнеазоті" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Концентрація діоксиду азоту в Рівному і навколишніх селах не перевищує гранично допустимого рівня, - голова ОДА Коваль 01

Автор: 

аварія (561) Рівне (575) Рівнеазот (27) Коваль (82)


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Топ коментарі
+8
Верим-верим...Сейчас там воздух даже чище чем до взрыва !!! Усе в пределах нормы...
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21.07.2021 00:25 Відповісти
+5
всё что публикует сейчас администрация "РивноАзот" - туфта!!!
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21.07.2021 00:32 Відповісти
+1
Класс опасности - 3. Диоксид азота (N02) - бледно-желтая жидкость с острым удушливым запахом. Она легко испаряется с образованием бурых паров, которые тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, образуя при этом азотную кислоту, реагирующую практически со всеми соединениями.
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21.07.2021 00:28 Відповісти
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вдыхаемый воздух состоит из 70% азота, никто от этого не умирает!
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21.07.2021 00:24 Відповісти
Класс опасности - 3. Диоксид азота (N02) - бледно-желтая жидкость с острым удушливым запахом. Она легко испаряется с образованием бурых паров, которые тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, образуя при этом азотную кислоту, реагирующую практически со всеми соединениями.
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21.07.2021 00:28 Відповісти
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:52 Відповісти
Ты химию не учил походу ,вот тебе к примеру натрий щелочной метал NA возьмёшь в потные руки прожжёт кожу теперь хлор CL ядовитый газ семейства галогенов с зеленоватым оттенком хватит пару дыханий и ты труп а их соединение Na Cl ни что иное как поваренная соль которую ты и все остальные употребляют каждый день далее читай Монахова ты случайно не из тех кто считает что земля плоская и вокруг неё кружится солнце
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21.07.2021 01:05 Відповісти
О считает что клоун-наркоман умеющий только играть писюном на рояле улучшит его жизнь!
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21.07.2021 05:57 Відповісти
Верим-верим...Сейчас там воздух даже чище чем до взрыва !!! Усе в пределах нормы...
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21.07.2021 00:25 Відповісти
всё что публикует сейчас администрация "РивноАзот" - туфта!!!
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21.07.2021 00:32 Відповісти
Неправда ваша. Не все туфта. Как могут, правду доносят. Посмотрите на фото к статье - свiту бiлого не видно череp буру хмару NO2.
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21.07.2021 00:41 Відповісти
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg?uselang=ru Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 1349

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg?uselang=ru Концентрация диоксида азота в Ривном и окружающих селах не превышает предельно допустимого уровня, - глава ОГА Коваль - Цензор.НЕТ 1349
Оксид азота (IV) (диоксид азота) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C особо токсичен , является мощным окислителем. Числится в списке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%AF%D0%92 сильнодействующих ядовитых веществ . В больших дозах может стать сильнейшим неорганическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4 ядом . Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёк лёгк их
Короче для тех кто не в курсе и есть желание убедиться , купите или достаньте концентрированную азотную кислоту налейте в стаканчик и киньте туда кусочек меди или латуни например жёлтую монету, дальше прозреете
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21.07.2021 00:55 Відповісти
Дышите глубже.
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21.07.2021 01:09 Відповісти
В Якутии лесной пожар в Тайге охватил уже 2 млн гектаров леса...,чем дышат РАБссиянцы догадайтесь с 1 раза....
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21.07.2021 03:43 Відповісти
 
 