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Новини Коронавірус і карантин
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Хворих на COVID-19 у Росії може бути вп’ятеро більше, ніж повідомляє влада, - ЗМІ

Хворих на COVID-19 у Росії може бути вп’ятеро більше, ніж повідомляє влада, - ЗМІ

За даними журналістів, у реєстрі МОЗ Росії, який створили для відстеження кількості заражених COVID, понад 29 млн записів. Ця цифра вп’ятеро перевищує офіційну статистику російської влади. Якщо вона правдива, за кількістю хворих на мільйон населення Росія опиняється на першому місці у світі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні російських видань "Медиазона", "Медуза" та "Холод", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці дані журналісти отримали, проаналізувавши сертифікати, які отримують перехворілі на COVID-19 росіяни, і сертифікати про вакцинацію проти інфекції.

Виявилося, що останні 8 цифр у номері кожного сертифіката - це унікальний номер особи, що перехворіла. Дані тих, у кого не підтвердився коронавірус, видаляють з реєстру, і їхній номер привласнюють новому хворому.

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Співрозмовник "Медузи" з регіонального МОЗ підтвердив, що "порядковий номер у реєстрі відображає загальну кількість зареєстрованих хворих".

Загалом у реєстрі понад 29 млн записів – уп’ятеро більше хворих на коронавірус росіян, ніж згідно з офіційною статистикою.

У МОЗ і федеральному оперативному штабі спростували дані. Там кажуть, що "29 млн - це може бути кількість росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти COVID". При цьому журналісти зазначають, що у сертифікатів про вакцинацію і сертифікатів про хворобу різні порядкові номери.

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"Медуза" вказує, що якщо в Росії дійсно 29 млн хворих - це виводить країну на третє місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. А в перерахунку на мільйон жителів Росія піднялася б із 85-го місця на перше, випередивши навіть невеликі держави Андорру та Сейшели.

Автор: 

карантин (18172) росія (66060) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Та ну не може бути там тільки правду завжди кажуть.)) Я не проти якби і в 100 разів більше.
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21.07.2021 00:39 Відповісти
+5
Давайте не - " может быть" а ТОЧНО - заболевших кацапов должно быть в 100 раз больше !!! ..Чтобы поменьше этих представителей кацапо-фауны звенели своими копытами по Украинской земле..
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21.07.2021 00:45 Відповісти
+5
20 миллионов РАБссияцев не имеют социального доступа к простой воде...,что говорить о газе,если уровень газификации РАБссии 47,8%,то есть половина РАБссиянцев не пользуются газом....,Дима Ведмедев сказал правду....Просто денег сейчас НЕТ
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21.07.2021 02:15 Відповісти
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Та ну не може бути там тільки правду завжди кажуть.)) Я не проти якби і в 100 разів більше.
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21.07.2021 00:39 Відповісти
Здесь не в правде суть, а в объективности... Суть, по числу заболевших видно откуда есть пошел ковид-19.
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21.07.2021 00:57 Відповісти
Больше всех мировое информ пространство загаживали фейками о заразе руслогниды и друзья абхазского чеполино
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21.07.2021 01:00 Відповісти
Начиная хотя бы с того, шо сообщили в январе 2020, шо лаптестан уже имеет 5 вакцин от ковид-19.
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21.07.2021 01:08 Відповісти
Давайте не - " может быть" а ТОЧНО - заболевших кацапов должно быть в 100 раз больше !!! ..Чтобы поменьше этих представителей кацапо-фауны звенели своими копытами по Украинской земле..
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21.07.2021 00:45 Відповісти
Не переживайте. Все будет по справедливости. Бог шельму уже отметил. Главное кацапо-бордер перекрыть., шобы им най щастило.
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21.07.2021 01:01 Відповісти
Це що, 500 млн кацапів, нехай і хворих? Це вже пербор. Нехай виздихають ті, що є, нових додавати не треба.
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21.07.2021 10:24 Відповісти
Значит и скопытилось как минимум в 5 раз больше. Хотели обмануть весь мир,а пострадали обычные вани-абрэки. Ну ниче бабы ещё нарожают, хоть и не факт
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21.07.2021 00:58 Відповісти
Пане , могу вас заспокоiти. Там с женилкой после ковида начинаются проблемы в нашу пользу.
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21.07.2021 01:06 Відповісти
Так вот в Лаптестане это не проблема даже если у кацапа с женилкой проблемма ему прийдет на помощь Мага из горного аула!
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21.07.2021 06:51 Відповісти
Бабы нарожают от китайцев.
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21.07.2021 05:43 Відповісти
Возможно Китайцы делают своё дело и регулируют регионально
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21.07.2021 01:16 Відповісти
На РАБссии всего много чего есть,а нарду нехрен есть,как говорит Семен Слепаков...,даже территория этого дерьма настолько неэффективна с экономической точки зрения,что Голландия и Люксембург с Бельгией и Норвегией,завидует этим болванам Мавзолейным
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21.07.2021 02:10 Відповісти
20 миллионов РАБссияцев не имеют социального доступа к простой воде...,что говорить о газе,если уровень газификации РАБссии 47,8%,то есть половина РАБссиянцев не пользуются газом....,Дима Ведмедев сказал правду....Просто денег сейчас НЕТ
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21.07.2021 02:15 Відповісти
зачем деньги если есть блины на лопате)
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21.07.2021 02:51 Відповісти
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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21.07.2021 03:56 Відповісти
интерессно ... как обстоят дела в лугандонии и крыс-нашем с Ковидом ....
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21.07.2021 03:59 Відповісти
Да ладно делать проблему: кто не выздоровеет, просто умрёт.
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21.07.2021 05:41 Відповісти
Чем больше кацапов сдохнет в параше, тем меньше удобрений из них земле Донбасса. Печалька.
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21.07.2021 06:07 Відповісти
 
 