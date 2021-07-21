Хворих на COVID-19 у Росії може бути вп’ятеро більше, ніж повідомляє влада, - ЗМІ

За даними журналістів, у реєстрі МОЗ Росії, який створили для відстеження кількості заражених COVID, понад 29 млн записів. Ця цифра вп’ятеро перевищує офіційну статистику російської влади. Якщо вона правдива, за кількістю хворих на мільйон населення Росія опиняється на першому місці у світі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні російських видань "Медиазона", "Медуза" та "Холод", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці дані журналісти отримали, проаналізувавши сертифікати, які отримують перехворілі на COVID-19 росіяни, і сертифікати про вакцинацію проти інфекції.

Виявилося, що останні 8 цифр у номері кожного сертифіката - це унікальний номер особи, що перехворіла. Дані тих, у кого не підтвердився коронавірус, видаляють з реєстру, і їхній номер привласнюють новому хворому.

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Співрозмовник "Медузи" з регіонального МОЗ підтвердив, що "порядковий номер у реєстрі відображає загальну кількість зареєстрованих хворих".

Загалом у реєстрі понад 29 млн записів – уп’ятеро більше хворих на коронавірус росіян, ніж згідно з офіційною статистикою.

У МОЗ і федеральному оперативному штабі спростували дані. Там кажуть, що "29 млн - це може бути кількість росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти COVID". При цьому журналісти зазначають, що у сертифікатів про вакцинацію і сертифікатів про хворобу різні порядкові номери.

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"Медуза" вказує, що якщо в Росії дійсно 29 млн хворих - це виводить країну на третє місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. А в перерахунку на мільйон жителів Росія піднялася б із 85-го місця на перше, випередивши навіть невеликі держави Андорру та Сейшели.