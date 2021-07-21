СБУ: Шойгу не прийшов на допит. Клопотання про затримання можна розглянути без його участі
Суд може розглянути клопотання слідчих СБУ про затримання міністра оборони РФ Сергія Шойгу без його участі.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Неявка міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ без його участі. А саме – клопотання про затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу", – завив представник СБУ.
За його словами, публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності.
Шойгу мав з’явитися у Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Викликали його туди повісткою від Служби безпеки України для вручення письмової підозри за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 "Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Шойгу був викликаний на допит до слідчого управління СБУ в Маріуполі на 20 липня. Йому планували вручити письмову підозру в пособництві та створенні незаконних збройних формувань, але він не з'явився.
Крім цього, СБУ викликала для вручення підозри російського бізнесмена, засновника телеканалу "Царьград" та інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Його підозрюють у фінансуванні незаконних збройних формувань.
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Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
лучше подучи законы.
А міг і прийти....... разом із армією.
Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
Шойга в наручниках орет, что имеет право на телефонный звонок и ревёт в трубку: "Вова, меня укропы повязали! Скажи маме, что я скоро вернусь! Нюське передай, пусть ждет! Унитазы, в Крыму натыренные, в гараже, в яме - перепрячь!"