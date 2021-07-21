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СБУ: Шойгу не прийшов на допит. Клопотання про затримання можна розглянути без його участі

СБУ: Шойгу не прийшов на допит. Клопотання про затримання можна розглянути без його участі

Суд може розглянути клопотання слідчих СБУ про затримання міністра оборони РФ Сергія Шойгу без його участі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Неявка міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ без його участі. А саме – клопотання про затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу", – завив представник СБУ.

За його словами, публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

Шойгу мав з’явитися у Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Викликали його туди повісткою від Служби безпеки України для вручення письмової підозри за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 "Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Шойгу був викликаний на допит до слідчого управління СБУ в Маріуполі на 20 липня. Йому планували вручити письмову підозру в пособництві та створенні незаконних збройних формувань, але він не з'явився.

Крім цього, СБУ викликала для вручення підозри російського бізнесмена, засновника телеканалу "Царьград" та інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Його підозрюють у фінансуванні незаконних збройних формувань.

Також читайте: СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну

Автор: 

СБУ (12973) Шойгу Сергій (629)


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Топ коментарі
+21
Странно, что НКВД Сралина ни разу не вызвало Гитлера на допрос.
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21.07.2021 01:04 Відповісти
+7
СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия - Цензор.НЕТ 6719

Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
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21.07.2021 06:37 Відповісти
+6
Тыпил.
Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
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21.07.2021 01:23 Відповісти
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Странно, что НКВД Сралина ни разу не вызвало Гитлера на допрос.
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21.07.2021 01:04 Відповісти
им достаточно фуражки дяди Ади, они на нее молятся шо пухтин шо раньше сралин !
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21.07.2021 01:11 Відповісти
Русиш швайн в любой точке планеты может вывести из строя канализацию если ему на ухо прошептать псевдоним мистера Ади.
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21.07.2021 01:28 Відповісти
Надо же..., разбойник...
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21.07.2021 01:12 Відповісти
Тыпил.
Это надо, что бы пройти все процедуры и объявить его в Международный Розыск.
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21.07.2021 01:23 Відповісти
на правду не следует обижаться.
лучше подучи законы.
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21.07.2021 01:34 Відповісти
Более достойного пути не нашлось? Обязательно по пути обосраться,как принято у власти воровливых клоунов?
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21.07.2021 01:35 Відповісти
Не надо умничать ,ты же прекрасно понимаешь, что сказал чушь
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21.07.2021 01:50 Відповісти
В таком случае , пусть не сошку мелкую ,а САМОГО ПУТЛЕРА -террориста № 1вызывали !ЦИРК НА ДРОТЕ
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21.07.2021 09:28 Відповісти
СБУ95. Обязательно выставлять себя в нехорошем свете клоунской буффонады?
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21.07.2021 01:24 Відповісти
Не все так и просто, как вам кажется. Этому нерускрму был предоставлен шанс , а просто, выжить. Муйло сдохнет, кремлядь первого Шойгу порешит(много знает)... можно даже тотализатор запускать, насчет на какой день нерусскому гаплык ( 1-ый или 9-ый)...
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21.07.2021 01:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/437998,тут все просто: Шойгу теперь обьявят в международный розыск и он не сможет выехать за кордон
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21.07.2021 10:51 Відповісти
Мавзолейное быдло будет расплачиваться за все годы правления КГБшного Урода после его ухода....,отдадите все до копеечки...крысы позорные....
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21.07.2021 01:52 Відповісти
Вечерний стрим Марк Фейгин-Геннадий Гудков...как раз об этой проблеме..Ютьюб в помощь...
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21.07.2021 01:56 Відповісти
С юридической стороны вопроса Украина все сделала правильно....
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21.07.2021 02:01 Відповісти
Ну чтож, придется задерживать его, раз сам в суд не пришел.😃
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21.07.2021 07:24 Відповісти
Куда уехал цирк...
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21.07.2021 03:06 Відповісти
Цирк на РАБссии начался ночью 25 октября 1917 года... Стадо идиотов...
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21.07.2021 03:28 Відповісти
Байден и Меркель договорились по Афганистану,немецкий контингент,а это чуть больше 2 000 солдат и офицеров уже покинули Афган...,РАБссия ФАС...повторите подвиг декабря 1979 года...
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21.07.2021 03:31 Відповісти
Пощастило....
А міг і прийти....... разом із армією.
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21.07.2021 05:54 Відповісти
Уже пробывал! До Марика не смог узкоглазик дойти! По дороге рога обломало ВСУ!
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21.07.2021 06:35 Відповісти
СБУ: Шойгу не пришел на допрос. Ходатайство о задержании можно рассмотреть без его участия - Цензор.НЕТ 6719

Шел на Марик теперь даже в туалет сам сходить не может!
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21.07.2021 06:37 Відповісти
И ради чего?
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21.07.2021 07:26 Відповісти
Лучший комент. И смех, и грех....
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21.07.2021 13:21 Відповісти
Не з'явився ! Не наврочте бо ще з'явиться й не один!
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21.07.2021 07:44 Відповісти
І наш https://www.facebook.com/watch/live/?v=263936558834060&ref=watch_permalink потерпілй гарант в суд не з"явився
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21.07.2021 07:54 Відповісти
Значит сегодня на всех топ рос ТВ будут опять делить Украину с разными картами и множеством вариантов, кому, чего, какие области достанутся.
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21.07.2021 08:17 Відповісти
СБУ - ЭТО КУЧА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕБИЛОВ..... КАК И ВСЕ МВД И ГБР...
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21.07.2021 08:57 Відповісти
будем отлавливать сохатого
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21.07.2021 10:28 Відповісти
То есть как это не явился?! А принудительно доставить не пробовали? Представляете картину?
Шойга в наручниках орет, что имеет право на телефонный звонок и ревёт в трубку: "Вова, меня укропы повязали! Скажи маме, что я скоро вернусь! Нюське передай, пусть ждет! Унитазы, в Крыму натыренные, в гараже, в яме - перепрячь!"
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21.07.2021 12:05 Відповісти
таким образом заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит
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21.07.2021 13:54 Відповісти
 
 