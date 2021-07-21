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Новини
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Крамаренко, який стріляв на весіллі в Одесі, вийшов на свободу під заставу майже 200 тис. грн

Крамаренко, який стріляв на весіллі в Одесі, вийшов на свободу під заставу майже 200 тис. грн

Під заставу в сумі майже 200 тисяч гривень із СІЗО відпустили Кирила Крамаренка, який стріляв у повітря з мисливського карабіна на весіллі в Одесі 14 липня.

Про звільнення Кирила Крамаренка повідомили в обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив у СІЗО.

Тим часом представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронців після стрілянини. За словами голови діаспори чеченського народу в Одеській області Муси Келоєва, з України намагаються депортувати десятки його співвітчизників.

"Створили якийсь список із 25 чеченців - гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?" - розповів Келоєв в ефірі Думської.TV. Коментарів з цього приводу в міграційній службі журналісти ще не отримали.

Також читайте: Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави

Нагадаємо, 14 липня в селі Фонтанка, біля ТРЦ "Рів'єра", чоловік розпочав стрілянину з автомата (найімовірніше, мисливського карабіна на базі АК. - Ред.). Поруч схвально сигналили і дрифтували автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на чеченському весіллі під Одесою: Автомат легальний, Крамаренкові, який стріляв, загрожує до 7 років

Чрез декілька годин поліцейські спецпризначенці з'явилися на весіллі і затримали причетних до стрілянини.

Частина гостей виявилися російськими громадянами з дозволом на тимчасове проживання. Їх депортували.

16 липня суд заарештував на 2 місяці свідка, який влаштував стрілянину в Одесі.

Автор: 

застава (682) Одеса (5499) весілля (76) стрілянина (1794) чеченці (112)


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Топ коментарі
+27
І дійсно , чому лише 25 . Усі дикуни повинні повернутися в рідні краї.
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21.07.2021 01:50 Відповісти
+22
Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.Источник: https://censor.net/ru/n3278277

Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
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21.07.2021 01:42 Відповісти
+19
Вы лучше обратите внимание на залог и предположите сколько у типов водится бабла и как они его зарабатывают
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21.07.2021 02:03 Відповісти
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"... хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" ... -Тобто , Келоев предлагает депортировать даже 40, лишь бы не 25... Случайность(насчет 25) , не думаю
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21.07.2021 01:29 Відповісти
Мечтаешь чтоб в стране одни идиоты жили? Кто же тебе в штаны тогда срать будет?
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21.07.2021 08:07 Відповісти
Розумієш : чеченці на Кавказі - взагалі "из ряда вон выходящие"! Народи Північного Кавказу взагалі войовничі, однак саме про чеченців ще з Середніх віків йде недобра слава "розбійників", "людоловів" і "работорговців Саме такий менталітет у них пропагується ще з тих пір До цих пір у них вважається доброю дією сховать бандюка від властей (в цьому вони подібні до сіцілійців, що так само ховали "мафіозі")
Стрільба з рушниць на весіллях у них - стара традиція Однак у нас не Чечня! А Крамаренко вирішив з себе "суперчеченця" скорчить, щоб сподобаться їм ще більше Є версія, що це була "підстава" і "козачок засланий" виконав команду дискредитувать чеченську діаспору на Одещині - щоб був привід для депортації кримінальних елементів чеченського походження, однак вона слабенька - якби так було, то "Корд" приїхав-би не через кілька годин, а в одну годину вклався-б
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21.07.2021 06:30 Відповісти
Тем временем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после стрельбы. По словам председателя диаспоры чеченского народа в Одесской области Муссы Келоева, из Украины пытаются депортировать десятки его соотечественников.Источник: https://censor.net/ru/n3278277

Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
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21.07.2021 01:42 Відповісти
І дійсно , чому лише 25 . Усі дикуни повинні повернутися в рідні краї.
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21.07.2021 01:50 Відповісти
Вы лучше обратите внимание на залог и предположите сколько у типов водится бабла и как они его зарабатывают
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21.07.2021 02:03 Відповісти
Зрозуміло - відкупився.
Тепер все спустять на гальмах...
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21.07.2021 04:45 Відповісти
Вони ще будуть вимагати щоб Президент Зеленський і вибачився тричі за образу чеченської діаспори!
Грошви награбованої неміряно в бородатих!
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21.07.2021 05:59 Відповісти
Стрелявший на свадьбе в Одессе Крамаренко вышел на свободу под залог около 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 226
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21.07.2021 06:05 Відповісти
Уважаемые чеченцы, а вы как-бы ранее не видели среди себя чувачка с автоматом? Или это был специально приглашенный местный абориген, что бы было кому ехать в СИЗО?
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21.07.2021 06:06 Відповісти
На родину, дикари!
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21.07.2021 06:25 Відповісти
Кто бы сомневался.
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21.07.2021 07:24 Відповісти
На росію відправити, там їм місце
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21.07.2021 07:34 Відповісти
Спробували б вони в штатах постріляти..
Депортували б аж бігом.
Що це за мужички ? Воювати за нас приїхали ? Та ні ж...
Мутять тут контрабас.
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21.07.2021 07:34 Відповісти
В штатах каждый день почти стреляют причем очень даже результативно.А это хулиганство и не более,для обвинения человека в чем то есть другие органы.Когда орете,что чеченцы ********-посмотрите на себя
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21.07.2021 08:06 Відповісти
А в нас це нонсенс.
Вам не здається, що приїжджі мають рахуватись з господарями землі, яка їх прихистила ?
Для мене це дикість. Яка має бути заборонена.
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21.07.2021 08:20 Відповісти
І навіщо стільки шуму на весіллі? Через тиждень - розійдуться.
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21.07.2021 08:01 Відповісти
..ну вот почему-то не получается у эмоциональных детей гор быть "крутыми": без стаи на авто, без стволов и массовой "подписки" грошовитых единоверцев..
у українців цього приводу є давня приказка (мабуть з часів Махна))), а може й давнішіх): "гуртом і батька легше бити"
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21.07.2021 08:50 Відповісти
Все правильно. ДОМОЙ. У нас не расея. у себя в мацквабаде стреляйте.
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21.07.2021 09:17 Відповісти
Депортация, депортация и немедленно, в родные края, к овцам.
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21.07.2021 09:32 Відповісти
не розумію, чому усі ігнорують той факт, що у нього не могло бути легального нарізного карабіну, адже йому нема 25 років.. правоохоронці просто в котре насцяли народу в очі.
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21.07.2021 09:41 Відповісти
А где эта... диаспора автоматическое оружие берет? Там все норм, уголовных дел открывать не надо?! За стрельбу в населенном пункте никого раком поставить не надо? Лишить нах всех лицензий и разрешений никого не надо?
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21.07.2021 11:55 Відповісти
Украинское гражданство надо заслужить и приносить обществу хоть какую-то пользу.А с этих детей гор даже "шерсти клок"не взять..Всех депортировать на родину в рассеюшку!
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21.07.2021 13:34 Відповісти
Если бы в списке было 40, он бы сказал: почему 40, а не 20 или 60? У кого нашли нарушение, того в список и внесли. Или он хочет сказать, что все это была подстава ради депортации определенных чеченцев? чтобы говорить о предвзятости, нужно смотреть на основания, по которым собираются депортировать. Если оснований нет или они надуманные - это повод для оспаривания, если причины для депортации есть, о чем тогда идет речь?
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21.07.2021 14:06 Відповісти
 
 