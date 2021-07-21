Крамаренко, який стріляв на весіллі в Одесі, вийшов на свободу під заставу майже 200 тис. грн

Під заставу в сумі майже 200 тисяч гривень із СІЗО відпустили Кирила Крамаренка, який стріляв у повітря з мисливського карабіна на весіллі в Одесі 14 липня.

Про звільнення Кирила Крамаренка повідомили в обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив у СІЗО.

Тим часом представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронців після стрілянини. За словами голови діаспори чеченського народу в Одеській області Муси Келоєва, з України намагаються депортувати десятки його співвітчизників.

"Створили якийсь список із 25 чеченців - гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?" - розповів Келоєв в ефірі Думської.TV. Коментарів з цього приводу в міграційній службі журналісти ще не отримали.

Також читайте: Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави

Нагадаємо, 14 липня в селі Фонтанка, біля ТРЦ "Рів'єра", чоловік розпочав стрілянину з автомата (найімовірніше, мисливського карабіна на базі АК. - Ред.). Поруч схвально сигналили і дрифтували автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на чеченському весіллі під Одесою: Автомат легальний, Крамаренкові, який стріляв, загрожує до 7 років

Чрез декілька годин поліцейські спецпризначенці з'явилися на весіллі і затримали причетних до стрілянини.

Частина гостей виявилися російськими громадянами з дозволом на тимчасове проживання. Їх депортували.

16 липня суд заарештував на 2 місяці свідка, який влаштував стрілянину в Одесі.