Крамаренко, який стріляв на весіллі в Одесі, вийшов на свободу під заставу майже 200 тис. грн
Під заставу в сумі майже 200 тисяч гривень із СІЗО відпустили Кирила Крамаренка, який стріляв у повітря з мисливського карабіна на весіллі в Одесі 14 липня.
Про звільнення Кирила Крамаренка повідомили в обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".
Крамаренко був єдиним затриманим гостем весілля, якого суд відправив у СІЗО.
Тим часом представники чеченської діаспори скаржаться на упереджене ставлення правоохоронців після стрілянини. За словами голови діаспори чеченського народу в Одеській області Муси Келоєва, з України намагаються депортувати десятки його співвітчизників.
"Створили якийсь список із 25 чеченців - гостей весілля, яких вони хочуть депортувати. А чому 25? Чому не 15 або 40?" - розповів Келоєв в ефірі Думської.TV. Коментарів з цього приводу в міграційній службі журналісти ще не отримали.
Нагадаємо, 14 липня в селі Фонтанка, біля ТРЦ "Рів'єра", чоловік розпочав стрілянину з автомата (найімовірніше, мисливського карабіна на базі АК. - Ред.). Поруч схвально сигналили і дрифтували автомобілі.
Чрез декілька годин поліцейські спецпризначенці з'явилися на весіллі і затримали причетних до стрілянини.
Частина гостей виявилися російськими громадянами з дозволом на тимчасове проживання. Їх депортували.
16 липня суд заарештував на 2 місяці свідка, який влаштував стрілянину в Одесі.
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Стрільба з рушниць на весіллях у них - стара традиція Однак у нас не Чечня! А Крамаренко вирішив з себе "суперчеченця" скорчить, щоб сподобаться їм ще більше Є версія, що це була "підстава" і "козачок засланий" виконав команду дискредитувать чеченську діаспору на Одещині - щоб був привід для депортації кримінальних елементів чеченського походження, однак вона слабенька - якби так було, то "Корд" приїхав-би не через кілька годин, а в одну годину вклався-б
Яка користь з цієї діаспори? Може там є науковці? Їх в Європі прихистили,а вони там гадять.
Тепер все спустять на гальмах...
Грошви награбованої неміряно в бородатих!
Депортували б аж бігом.
Що це за мужички ? Воювати за нас приїхали ? Та ні ж...
Мутять тут контрабас.
Вам не здається, що приїжджі мають рахуватись з господарями землі, яка їх прихистила ?
Для мене це дикість. Яка має бути заборонена.
у українців цього приводу є давня приказка (мабуть з часів Махна))), а може й давнішіх): "гуртом і батька легше бити"