Український конгресовий комітет хоче, щоб Байден запровадив санкції проти оператора "Північного потоку-2". ДОКУМЕНТ
Український конгресовий комітет Америки (УККА) - найбільша представницька організація американців українського походження, - закликав Білий дім виконати закони та запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівництва.
Про це йдеться заяві комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За даними численних джерел, Білий дім готується найближчими днями оголосити угоду між США й Німеччиною щодо російського газопроводу Nord Stream 2", - зазначається в заяві.
Як підкреслили в УККА, будь-яке виключення із санкцій проти компанії-оператора, Nord Stream 2 AG, та її керівника з імовірним посиланням на "національні інтереси" Сполучених Штатів, суперечитиме двопартійному законодавству від 2019 та 2020 рр. щодо запобігання добудови трубопроводу Nord Stream 2.
У цьому зв’язку Комітет висловив підтримку позиції Конгресу й адміністрації США, що Nord Stream 2 – це геополітична схема, покликана забезпечити путінській Росії додатковий зловмисний вплив на європейських союзників і партнерів США.
"Санкції Конгресу проти проєкту Nord Stream 2 є обов'язковими, а не вибірковими, і президент зобов'язаний за Конституцією "дбати про те, щоби закони виконувались сумлінно. Сполученим Штатам слід не лише ввести санкції, затверджені Конгресом, проти Nord Stream 2, вони повинні додатково покарати будь-якого субпідрядника, який працює на трубопроводі", - наголошується в заяві.
Це необхідно, щоб посилити тиск на Росію й змусити її залишити територію України.
"УККА закликає президента Байдена дотримуватися зобов'язань, взятих перед нашими союзниками у Східній Європі, та продовжувати двопартійну підтримку України з боку Америки", - наголошується в заяві.
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Вранці вони вставлять тому Конґресовому Комітету по перше число.
Как говорил Обама - выборы имеют последствия
Лично Трамп был против даже поставок Джавелинов.
Это вам не ганапольское.
Теперь этому наступил конец.
А дело завербованного КГБ Трампа в США ещё не закончено.
Был бы Трамп, все давно забыли бы про этот поток.
Но, у диаспоры мозгов ровным счетом, как и у зебилов.
После Трампа Байден - это ангел во плоти.
Смотрите Юрий Швец Ченнел (набрать английскими буквами) - два видео:
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Видео № 19
Это и расчитано на подобных тебе дебилов.
Трампу приходилось глубоко шифроваться, что он давил кацапню по всем направлениям, бидон - независимый мен, потому ему позволено дружить с путеном.
Ну и скажи, у тебя есть хоть капля серого вещества или в голове только дерьмо из зомбоящика?
После чего REvil из интернета просто исчез - вот какая "дружба Байдена с путиным"
Не словом, а ділом !
а ублюдков во главе с Разумковым и Шмыгалем перевешать на фонарях
будут камуняк развлекать
Абдулла, поджигай !