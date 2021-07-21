УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5860 відвідувачів онлайн
Новини
3 658 50

Український конгресовий комітет хоче, щоб Байден запровадив санкції проти оператора "Північного потоку-2". ДОКУМЕНТ

Український конгресовий комітет хоче, щоб Байден запровадив санкції проти оператора

Український конгресовий комітет Америки (УККА) - найбільша представницька організація американців українського походження, - закликав Білий дім виконати закони та запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівництва.

Про це йдеться заяві комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За даними численних джерел, Білий дім готується найближчими днями оголосити угоду між США й Німеччиною щодо російського газопроводу Nord Stream 2", - зазначається в заяві.

Як підкреслили в УККА, будь-яке виключення із санкцій проти компанії-оператора, Nord Stream 2 AG, та її керівника з імовірним посиланням на "національні інтереси" Сполучених Штатів, суперечитиме двопартійному законодавству від 2019 та 2020 рр. щодо запобігання добудови трубопроводу Nord Stream 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують роз'яснення про переговори з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Псакі

У цьому зв’язку Комітет висловив підтримку позиції Конгресу й адміністрації США, що Nord Stream 2 – це геополітична схема, покликана забезпечити путінській Росії додатковий зловмисний вплив на європейських союзників і партнерів США.

"Санкції Конгресу проти проєкту Nord Stream 2 є обов'язковими, а не вибірковими, і президент зобов'язаний за Конституцією "дбати про те, щоби закони виконувались сумлінно. Сполученим Штатам слід не лише ввести санкції, затверджені Конгресом, проти Nord Stream 2, вони повинні додатково покарати будь-якого субпідрядника, який працює на трубопроводі", - наголошується в заяві.

Також читайте: Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди

Це необхідно, щоб посилити тиск на Росію й змусити її залишити територію України.

"УККА закликає президента Байдена дотримуватися зобов'язань, взятих перед нашими союзниками у Східній Європі, та продовжувати двопартійну підтримку України з боку Америки", - наголошується в заяві.

Український конгресовий комітет хоче, щоб Байден запровадив санкції проти оператора Північного потоку-2 01

Автор: 

Конгрес США (1236) санкції (12109) США (23404) Північний потік (2473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Чому Байден повинен щось робити, якщо самі українці вибрали підкацапного дурника президентом?
показати весь коментар
21.07.2021 03:28 Відповісти
+4
Мой комитет тоже требует этого. Он небольшой, но очень влиятельный, в нём пока только я.
показати весь коментар
21.07.2021 02:18 Відповісти
+4
Хотеть не вредно.
показати весь коментар
21.07.2021 02:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запустить Северное дерьмо несложно....,сложно будет застраховать такое дерьмо.... Норвежская компания категорически отказалась это делать...,больше смельчаков нет связывается с Мавзолейными Уродами...
показати весь коментар
21.07.2021 02:06 Відповісти
Мой комитет тоже требует этого. Он небольшой, но очень влиятельный, в нём пока только я.
показати весь коментар
21.07.2021 02:18 Відповісти
Хотеть не вредно.
показати весь коментар
21.07.2021 02:24 Відповісти
Украинская диаспора в США одна из многочисленных в Мире...,причем очень влиятельная,в отлдичие от Мавзолейного рюсскага быдла в США....,кроме Дмитрия Саймса многолетнего агента КГБ еще сраного ССсра и вспомнить некого...,Андрей Илларионов был и того уволили из института....,за тупые версии войны между РАБссией и Украиной....старее КГБист потому и мысли дурацкие...
показати весь коментар
21.07.2021 02:25 Відповісти
Илларионов тот еще "русский". С прошитью. (Нерусская прошивка).
показати весь коментар
21.07.2021 05:27 Відповісти
чЛенинцы Сралинцы плохо строили СССр,на РАБссии 20 млн жителей лишены социального доступа к обыкновенной воде,что говорить о газе...47 ,8 % РАБссиянских Шариковых газифицировано...у остальных как говорит Димон Ведмедев,просто денег сейчас нет,но выдрочите там...Путлер отстегнет 271 рубль... к минимальной заплате своего быдла с нефтью газами алмазами и всего 271 РЖУбль? Стадо баранов...
показати весь коментар
21.07.2021 02:35 Відповісти
_Да вот только ублюдок байден категорически не хочет противодействовать фашистской расие.
показати весь коментар
21.07.2021 02:38 Відповісти
Чому Байден повинен щось робити, якщо самі українці вибрали підкацапного дурника президентом?
показати весь коментар
21.07.2021 03:28 Відповісти
Эй, вы же тут все пели что Байден поставит путлера раком! Как же так? Где же тот обещанный рак? У вас до сих пор ничего не свербит в мозжечке - Байден-герой сливает Украину. Что ещё Бидон должен сделать чтобы вы тут поняли кто он, а кто Трамп?
показати весь коментар
21.07.2021 06:12 Відповісти
Байден прекратил российские хакерские атаки.
показати весь коментар
21.07.2021 05:29 Відповісти
Он может и рад бы утопить пуйла. Но ссориться с немцами - не хочет. Очевидно, что Германия для них важнее Украины.
показати весь коментар
21.07.2021 09:19 Відповісти
Байден и Меркель не договорились по Северному Дерьму Путлера....Не сцыте чуваки...РАБссия достроит это дерьмо...Я еще до Инавгурации Байдена здесь говорил это... В Архиве Цензора все есть...
показати весь коментар
21.07.2021 02:44 Відповісти
С Эрдоганом вы уже сдавали Турецкий поток ...И Эрдоган ежегодно отстегивал Хмырям Путлера 50 ярдов долларов...Знаете сколько Эрдоган платит сегодня? 1 ярд в год.... за съекономдленные баблосы 49 ярдов, Эрдоган строит морской канал СТАМБУЛ
показати весь коментар
21.07.2021 02:48 Відповісти
Украина и РАБссия не один нарот,и никогда ими не были...Стадо Мавзолейных баранов жрите Северные ПОТОПы Путлера по самые Боярывшники!!!Слава Эрдогану!!
показати весь коментар
21.07.2021 02:53 Відповісти
Ти бач, американська "хохлорня" (с), т.д. (+ решта епітетів і порівнянь, якими нагороджували діаспору на форумі протягом президентської кампанії в Штатах і загалом, ніде не ділися - занотовані) посміли потурбувати облизаного його українськими фанатами і возвеличеного справжнього українця - =животворящого козака байду=.

Вранці вони вставлять тому Конґресовому Комітету по перше число.
показати весь коментар
21.07.2021 03:28 Відповісти
Байден и Меркель договорились о выводе войск из Афгана,немцы 2 000 солдат и офицеров уже прибыли в Германию...,подарочек Путлеру гениальный....
показати весь коментар
21.07.2021 03:34 Відповісти
да пусть путлер пусть прётся в Афганистан. И поедут ещё тысячи гробов на срассею, как с Донбасса. Может и развалится быстрее эта недоимперия, как совок в своё время.
показати весь коментар
21.07.2021 09:21 Відповісти
Я даже догадываюсь за кого голосовали эти члены комитета.
Как говорил Обама - выборы имеют последствия
показати весь коментар
21.07.2021 04:12 Відповісти
Типа Бардак Обамыч подарил дважды не судимому президенту Украины Вихтару Индюковичу рОкету Томагавк...
показати весь коментар
21.07.2021 04:17 Відповісти
Кстати Билл Клинтон будучи президентом США выдал РАБссии кредит на сумму 47 ярдов долларов,предатель... но всех переплюнул Франклин Делано Рузвельт...Дал кредит Мавзолейному быдлу на сумму 12 ярдов долларов,что эквивалентно сегодняшнему курсу в 200 ярдов...,долг до сих пор Сралинско-Хрущевско-Брежневско-Горбачевские ублюдки не вернули...
показати весь коментар
21.07.2021 04:22 Відповісти
Как там говарил Путлер...? а Мы Цап-царап и в Дамки... Крысы позорные....
показати весь коментар
21.07.2021 04:31 Відповісти
В Вашингтоне рулит тов. Камала и банда прогресивных социалистов. Для них мы все - белые расисты. Так что увы и ах.
показати весь коментар
21.07.2021 04:35 Відповісти
Все эти "договоры" по сути филькины грамоты, а нужны они вовсе не Украине, как нас пытаются заверить, а нужны они Байдену, что отмазать его задницу, что он не просто так санкции не накладывает, а типа договор заключил. Ну мы знаем эти договоры, у нас уже есть будапештский меморандум. Интересно, чем думали люди поддерживавшие Байдена и радующиеся скорейшему уходу Трампа? Понятно чем. Пятой точкой.
показати весь коментар
21.07.2021 04:38 Відповісти
Трамп работал на КГБ ещё с 80-х. Вся помощь, которую Украина получила во время каденции Трампа - заслуга не его, а Конгресса США.
Лично Трамп был против даже поставок Джавелинов.
показати весь коментар
21.07.2021 05:35 Відповісти
Судя по происходящему сейчас, на кгб работал не Трамп, а Байден.
показати весь коментар
21.07.2021 07:43 Відповісти
На КГБ работал именно Трамп.
показати весь коментар
21.07.2021 08:16 Відповісти
По инсайдерской информации разных СМИ обещания в этом "договоре" будут максимально нечеткими и расплывчатыми. Чтобы потом Германия и США всегда смогли уйти от ответственности. И это при том, что еще даже ничего не заключили.
показати весь коментар
21.07.2021 04:41 Відповісти
Случайные пассажиры в политике погоду никогда не делали,все эти Трампы Макроны Зелемойские Путлеры и даже Сильвио Берлускони с Уго Чавесом и прочими Популистами ничего по факту не значат... Реальная политика строится всегда в закулисье...там где баблосы правят баллом...к примеру такая неприметная организация как Бельведерский клуб,или СFR Генри Киссинджера...,про Масонов речи нет....,то есть древняя банда толстосумов...
показати весь коментар
21.07.2021 05:04 Відповісти
В Киев из Москвы удрала редакция Радио Свобода с Еленой Рыковцевой,видать Ленку признали иностранным агентом...,хотя сама Ленка давняя КГБистка... Цирк Шапито продолжается...
показати весь коментар
21.07.2021 05:08 Відповісти
Побольше таких кагебистов как Рыковцева.
Это вам не ганапольское.
показати весь коментар
21.07.2021 05:38 Відповісти
Ага... При Трампе санкции работали, пришёл "защитник Украины" Байден, и всё пошло прахом. Ну как, местные байденофилы, вы счастливы? Или ещё верите что "Байден прийдёт и порядок наведёт"? Интересно, что нынче пробайденские антитрамповские зомби чувствуют? Хотя врядле что-либо вообще чувствовуют, на то они и зомби...
показати весь коментар
21.07.2021 06:07 Відповісти
Байден послал Зелемойского на неопределенный срок,китаец ты долбанный,..
показати весь коментар
21.07.2021 06:15 Відповісти
При Трампе путин БОРЗЕЛ, потому что Трамп - агент КГБ ещё со времён СССР.
Теперь этому наступил конец.
показати весь коментар
21.07.2021 07:24 Відповісти
Так что теперь наступило, объясни, умник? Сев. Поток-2 достроили и готовятся запускать? Санкции новые добавили? Украине помощь увеличили? Путлера игнорируют и на саммиты не зовут, а с Украиной дружат? Ты чё, совсем с реальностью не дружишь?
показати весь коментар
21.07.2021 07:32 Відповісти
Дебил, тебе сказано, что эре борзости путина пришёл конец.
А дело завербованного КГБ Трампа в США ещё не закончено.
показати весь коментар
21.07.2021 08:14 Відповісти
Рыковцева в Рюсскам Рейхе Путлера,покруче Айдера Муждабаева в Украине...Анекдот чисто для Рыковцевой и ее фанатиков Вопрос..., почему не сидит рядом с Навальным...
показати весь коментар
21.07.2021 06:13 Відповісти
Главные партнеры Украины, Вьетнам и Катар...Зелемойские вам пора на выход... После такого вас в Белый дом не пустят...китайцы блин...
показати весь коментар
21.07.2021 06:18 Відповісти
У Зеленского катар мозга.
показати весь коментар
21.07.2021 07:14 Відповісти
Китайцы маодзедунцы спасут РАБссию Украину и Белорашу...Ждите карман Шире, это вам не Япония.....,после Китая остается всегда Пустыня...Лес в Тайге Якутской горит уже на площади 2 миллиона Гектаров,Китай спаси РАБссию...
показати весь коментар
21.07.2021 06:27 Відповісти
А нефиг было топить за коррупционера бидона.
Был бы Трамп, все давно забыли бы про этот поток.
Но, у диаспоры мозгов ровным счетом, как и у зебилов.
показати весь коментар
21.07.2021 07:06 Відповісти
Был бы Трамп (агент КГБ) - путин имел бы все инсайды из самого центра принятия решений.
После Трампа Байден - это ангел во плоти.
Смотрите Юрий Швец Ченнел (набрать английскими буквами) - два видео:
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Видео № 19
показати весь коментар
21.07.2021 07:23 Відповісти
Гы-гы-гы...
Это и расчитано на подобных тебе дебилов.
Трампу приходилось глубоко шифроваться, что он давил кацапню по всем направлениям, бидон - независимый мен, потому ему позволено дружить с путеном.
Ну и скажи, у тебя есть хоть капля серого вещества или в голове только дерьмо из зомбоящика?
показати весь коментар
21.07.2021 08:50 Відповісти
Байден позвонил и в ультимативной форме потребовал прекратить хакерство.

После чего REvil из интернета просто исчез - вот какая "дружба Байдена с путиным"
Не словом, а ділом !
показати весь коментар
21.07.2021 10:05 Відповісти
им лучше организовать Раду и Кабмин,
а ублюдков во главе с Разумковым и Шмыгалем перевешать на фонарях
показати весь коментар
21.07.2021 07:33 Відповісти
Зеленский в августе вместо США едет в пекин, вместе с Веркой Пердючкой,
будут камуняк развлекать
показати весь коментар
21.07.2021 07:39 Відповісти
Мы строили, строили, и , наконец, построили !
Абдулла, поджигай !
показати весь коментар
21.07.2021 09:17 Відповісти
 
 