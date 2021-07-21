Український конгресовий комітет хоче, щоб Байден запровадив санкції проти оператора "Північного потоку-2". ДОКУМЕНТ

Український конгресовий комітет Америки (УККА) - найбільша представницька організація американців українського походження, - закликав Білий дім виконати закони та запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівництва.

Про це йдеться заяві комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За даними численних джерел, Білий дім готується найближчими днями оголосити угоду між США й Німеччиною щодо російського газопроводу Nord Stream 2", - зазначається в заяві.

Як підкреслили в УККА, будь-яке виключення із санкцій проти компанії-оператора, Nord Stream 2 AG, та її керівника з імовірним посиланням на "національні інтереси" Сполучених Штатів, суперечитиме двопартійному законодавству від 2019 та 2020 рр. щодо запобігання добудови трубопроводу Nord Stream 2.

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У цьому зв’язку Комітет висловив підтримку позиції Конгресу й адміністрації США, що Nord Stream 2 – це геополітична схема, покликана забезпечити путінській Росії додатковий зловмисний вплив на європейських союзників і партнерів США.

"Санкції Конгресу проти проєкту Nord Stream 2 є обов'язковими, а не вибірковими, і президент зобов'язаний за Конституцією "дбати про те, щоби закони виконувались сумлінно. Сполученим Штатам слід не лише ввести санкції, затверджені Конгресом, проти Nord Stream 2, вони повинні додатково покарати будь-якого субпідрядника, який працює на трубопроводі", - наголошується в заяві.

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Це необхідно, щоб посилити тиск на Росію й змусити її залишити територію України.

"УККА закликає президента Байдена дотримуватися зобов'язань, взятих перед нашими союзниками у Східній Європі, та продовжувати двопартійну підтримку України з боку Америки", - наголошується в заяві.