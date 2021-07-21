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США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня, - The Wall Street Journal

США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо

Влада США і ФРН досягли угоди щодо "Північного потоку-2" і мають намір оголосити про неї 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

"США і Німеччина досягли угоди, що дозволяє завершити будівництво спірного російського газопроводу", - пише видання.

За словами офіційних осіб з Берліна і Вашингтона, очікується, що про операцію буде оголошено вже цієї середи - 21 липня.

Зазначається, що, згідно з досягнутими домовленостями, адміністрація президента США Джо Байдена перегляне свою позицію протистояння проєкту газопроводу. При цьому Німеччина погодиться допомагати Україні в проєктах, пов'язаних з енергетикою, і в дипломатії.

Також читайте: Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як зброю проти України, Берлін вживатиме заходів, - проєкт угоди

Раніше агентство Bloomberg повідомило із посиланням на проєкт угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", що влада ФРН буде готова вжити заходів у відповідь, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

У ньому, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.

"Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство..

Також читайте: "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну, - Меркель

Крім того, зазначає Bloomberg із посиланням на високопоставлену офіційну особу у Вашингтоні, формулювання в угоді обрані навмисно двозначні, оскільки США не хочуть давати Росії "дорожню карту" своєї можливої відповіді на "будь-яку шкідливу поведінку". Джерело не відкидає, що можливою відповіддю може стати обмеження поставок газу у ФРН з Росії.

У повідомленні вказується, що, як очікується, угода буде укладена в найближчі дні перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Минулого тижня канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден провели переговори і торкнулися на них теми "Північного потоку-2". Байден заявив, що висловив Меркель побоювання з приводу проєкту "Північний потік-2", і в цілому лідери погодилися, що не можна дозволяти Москві використовувати енергетику для тиску на сусідні країни.

Меркель зі свого боку заявила, що газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну. Вона попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".

Також читайте: Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, - Байден

Автор: 

Німеччина (7481) США (23404) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+11
Украину, естественно, никто не спросил?
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21.07.2021 07:23 Відповісти
+10
З найвеличнішим, який від усього цього відморозився і садить дерева.
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21.07.2021 07:37 Відповісти
+9
Грьобана Банкова сидить як щур та ні пари з вуст. Складається дуже поганий пасьянс і відставка Авакова з офіційної посади, а також спіч Меркель про "формулу Штайнмаєра" дещо пояснюють. Здається, що рішення у офісі вже прийнято і зараз починає втілюватися розроблений РФ алгоритм дій погоджений Німеччиною і США. Поки що його стримує непередбачуваність реакції суспільства, але у найближчий час всі найактивніші верстви, а головне потенційні лідери, будуть деактивовані у той чи інший спосіб. І "Донбас повернувся!" - радійте... Але як завжди паралельно РФ реально готується до військового втручання про що свідчить ідеологічна накачка рос. населення, погрози західним країнам які "реалізують проект антиРосія". Опус Путіна, інтерв'ю Козака, Шойгу, виступи депутатів та голов комітетів Держдуми все це є реалізацією одного плану. А перевтомлені депутати вже відпочивають. Не здивуюсь якщо і Верховний головнокомадуючий вкотре втомився та скоро буде відпочивати десь з робочим візитом. Отже, як завжди, РФ має плани А, Б і, не здивуюсь, В і Г, а наші довбні (хитровставлені довб..оби) не можуть прорахувати навіть два ходи наперед. Бакалаври та магістри задрищенських університетів...
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21.07.2021 08:19 Відповісти
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Украину, естественно, никто не спросил?
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21.07.2021 07:23 Відповісти
Вы уже давно привыкли что вы страна третьего мира. Только Украина тут причем, набутылочник?
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21.07.2021 09:42 Відповісти
не російської свині питання, рило забрало і пнх.
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21.07.2021 15:29 Відповісти
Спросили. Был получен ответ: "Мы тут сажаем 3 мильярды дерев, дуже зайняти".
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21.07.2021 09:39 Відповісти
а що поганого ,щоб висадити 3 млд дерев? чи негідники тільки різати вміють?
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21.07.2021 10:46 Відповісти
Звідки воно візьме кошти, коли мільярдні заборгованості по зарплатні?!
Зелох тебе як розвів у 2019, так і розводить.
Злазь з "Г+Г", довбень; тобі вже прямо в очі с&уть, а ти про дерева лопочеш!
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21.07.2021 14:59 Відповісти
З 2019 при зебілі шкурні , а з 2014 по весну 2019 при Порошенко , шкурні були в бігах , я за коломойшу .
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21.07.2021 12:48 Відповісти
Толк був би, якщо б Україна у відносинах виявляла хоч якусь ініциативу, а не пленталась у хвості подій реагуючи на те що вже сталось. Та й реакція "блискавична" як у того наріка, що мав годувати равликів, а вони втекли бо "я открыл клетку их накормить, а они как ломанулись...".
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21.07.2021 08:28 Відповісти
У тебя статус лишнехромосомного набутылочника, сиди на бутылке молча
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21.07.2021 09:43 Відповісти
Будуть,ще й як будуть!!!
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21.07.2021 10:47 Відповісти
Зробити все що завгодно, аби захід відчув, що в Україні вести бізнес безпечніше, вигідніше, перспективніше ніж в РФ. Враховуючи скільки грошей (німецьких, французьских, італійских і т.д.) вкладено в добуваючу і обробляючу промислвість РФ треба виходити на галузі завтрашнього дня - з найвищою доданою вартістю (оптика, біологія, мехатроніка, магніти т.і.). Або ж інший шлях - уряди інших країн мають загнати бізнес своїх компаній з РФ в такі умови, що бізнес з РФ перетвориться у пекельний квест. І перше і друге для наших можновладців фантастика. Отже відповіді у мене немає.
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21.07.2021 14:48 Відповісти
гей он и в Афрыке гей ))
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21.07.2021 08:28 Відповісти
З найвеличнішим, який від усього цього відморозився і садить дерева.
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21.07.2021 07:37 Відповісти
Чи ЗЕ хоча б один кущик посадив?
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21.07.2021 08:18 Відповісти
Воно вже і забуло про це і бреше щось нове. Як ЗапаребрікНьюз.
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21.07.2021 08:24 Відповісти
Який кущик? Він вже свій мільйон висадив.
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21.07.2021 09:31 Відповісти
Цікава "гра" починається, ватно-лаптеногі лікують, але ж потім ох...ють)) Едине що особливе "дякую" нашому бубочці, який виявився просто ідіотом в цій ситуації!
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21.07.2021 07:30 Відповісти
Хищники договорились. Большие хищники всегда договорятся за счет более мелких... Капитуляция Запада перед neoСталиным, как накануне второй мировой войны перед Гитлером
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

................................................................................................

* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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21.07.2021 07:47 Відповісти
Соглашение будет подписано в Будапеште.
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21.07.2021 07:51 Відповісти
Пізно пити боржомі. Прохлопав Порошенко на початку будівництва.
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21.07.2021 07:56 Відповісти
Звісно зе ні при чому 😀😀😀
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21.07.2021 08:11 Відповісти
Ці евродяді вклали в рашу сотні мілярдів долярів. А гешефт понад усе+у Газпромі, Роснафті т.і. ще є вакансії
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21.07.2021 08:23 Відповісти
Будапешт-2
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21.07.2021 08:11 Відповісти
да все нормально, взрослые дяди уже порешали все вопросы - СП2 быть, а чтоб кацап знал свое место на него наложат очередные жуткие санкции, запретив полдюжине каких-то чинуш тратить деньги в Лас-Вегасе... все довольны и счастливы...
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21.07.2021 08:17 Відповісти
Выразят озабоченность и продадут через третьи руки турбины в Крым - вот и все санкции.
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21.07.2021 11:47 Відповісти
Грьобана Банкова сидить як щур та ні пари з вуст. Складається дуже поганий пасьянс і відставка Авакова з офіційної посади, а також спіч Меркель про "формулу Штайнмаєра" дещо пояснюють. Здається, що рішення у офісі вже прийнято і зараз починає втілюватися розроблений РФ алгоритм дій погоджений Німеччиною і США. Поки що його стримує непередбачуваність реакції суспільства, але у найближчий час всі найактивніші верстви, а головне потенційні лідери, будуть деактивовані у той чи інший спосіб. І "Донбас повернувся!" - радійте... Але як завжди паралельно РФ реально готується до військового втручання про що свідчить ідеологічна накачка рос. населення, погрози західним країнам які "реалізують проект антиРосія". Опус Путіна, інтерв'ю Козака, Шойгу, виступи депутатів та голов комітетів Держдуми все це є реалізацією одного плану. А перевтомлені депутати вже відпочивають. Не здивуюсь якщо і Верховний головнокомадуючий вкотре втомився та скоро буде відпочивати десь з робочим візитом. Отже, як завжди, РФ має плани А, Б і, не здивуюсь, В і Г, а наші довбні (хитровставлені довб..оби) не можуть прорахувати навіть два ходи наперед. Бакалаври та магістри задрищенських університетів...
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21.07.2021 08:19 Відповісти
Як 2 помножити 2. Бо Україна дуже ненадійний партнер - війна може ось-ось початись, або станеться вибух на трубі, варіантів багато. І всі ці варіанти (включаючи аварію труби на території РФ) можуть бути реалізовані після того як буде 100% резерв транзиту. Тоді Европі буде по..й, що там в Україні - у будинках тепло, заводи працюють, евро капає. Хоча, що це я на них наклеп звожу - вони будуть занепокоєні, а може навть і дуже занепокоєні. І введуть потужні, знищуючі економічні санкції - оператом компресорної буде позбавлений права в'їзду на 5!!! (ой ле-ле!!!) років, а у матері дільничого села Гадюкіно заблокують у европейських банках всі рахунки
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21.07.2021 08:38 Відповісти
ти якийсь дуже збуджений,заспокойся,все буде добре! УкраЇна вже давно показала,що ми можемо відстоювати своЇ права,отож так буде і на цей раз!!!
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21.07.2021 10:54 Відповісти
Від до лінії фронту до мого міста менше 200 км і приблизно стільки ж до Чонгара. Та ще й місто просякнуте сепаратистами для яких що Майдан, що Україна тимчасове непорозуміння. То я маю бути спокійним?
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21.07.2021 14:56 Відповісти
Андруша,перестань надувать щеки,очень глупо выглядишь😂🌷×××
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21.07.2021 08:43 Відповісти
Огризко, наприклад, намагається "достукатись" до довбня оманського.
Але у того - інші приорітети, - дерьмаки та козаки та "зазирнути в очко" іншому недомірку.
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21.07.2021 15:14 Відповісти
Если кто забыл почти 100 лет назад УНР также бросили США, Германия, Франция и Великобритания они перестали быть союзниками, перестали помогать оружием и заключили мирное соглашение с большевиками, как то так
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21.07.2021 08:31 Відповісти
100 лет назад люмпен захотел шары, поэтому привели к власти красную чуму. А с историей у тебя проблемы чувак. Германия сто лет назад, после поражения в войне была в жопе, американцы даже на карте не знали где находится УНР...
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21.07.2021 08:52 Відповісти
А кто входил в Антанту? А кто помогал Скоропадскому? Вопрос спорный у кого проблемы)
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21.07.2021 09:21 Відповісти
1. сща в антанту точно не входили, да и германия тоже.

2. германия крутила скоропадским. так с апреля по декабрь 1918 года скоропадский был гетьманом Украинской Державы, ноходившейся под протекторатом Германии. Гетьман Скоропадский ликвидировал Центральную раду и её учреждения, земельные комитеты, упразднил республику и отменил реформы, осуществлённые при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УНР .
к тому же австро-венгрия и германия требовали от скоропадского поставок сельскохозяйственной продукции в свои разоренные войной страны.
С конца июня германское командование потребовало от гетмана проведения широких арестов оппозиции и агентов Антанты. 27 июля задержаниям и арестам подверглись бывшие члены Центральной рады Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, Николай Порш, Симон Петлюра.

3. скоропадский сам слился, ибо 14 ноября 1918 года, через несколько дней после известия о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_(1918) Компьенском перемирии , гетман Скоропадский подписал «Грамоту» - манифест, в котором он заявил, что будет отстаивать «давнее могущество и силу Всероссийской державы», и призвал к строительству Всероссийской федерации как первого шага к воссозданию великой России. Манифест означал крах всех усилий украинского национального движения по созданию самостоятельной украинской государственности. Этот документ окончательно оттолкнул от гетмана большую часть украинских федералистов, украинских военных и интеллигенции.
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21.07.2021 09:41 Відповісти
Данке, и что сам всё ещё помнишь или гуглил)
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21.07.2021 10:30 Відповісти
п.3 был неожиданностью. п.1 п.2 знал
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21.07.2021 10:46 Відповісти
Продажна Європа, агенти Кремля Меркель і макроша відпрацьовують бабло Москви, а від Штатів цього не чекав. Продали Україну!!!. Як завжди в переломні часи нашої історії продавали.
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21.07.2021 08:50 Відповісти
В Украине президент ******* работающий на парашию, но виноваты немцы и американцы?!
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21.07.2021 08:55 Відповісти
не спрашивай руководителей европы и сша, что они сделали для Украины - спроси руководителя Украины, что он сделал для своей страны.
Украину продали 73%-та в 2019 году, ось и маемо що маемо.
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21.07.2021 09:48 Відповісти
ткни пальчиком где в твоем сообщении есть про украинцев.
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21.07.2021 11:45 Відповісти
"агенти Кремля Меркель і макроша" - руководители германии и франции. и до кучи "від Штатів цього не чекав." про украинцев нет упоминания (от слова совсем).
поэтому в моем ответе упоминается только "руководитель Украины".
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21.07.2021 13:02 Відповісти
Нєлох - це просто непорозуміння, яке ніхто не сприймає серйозно
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21.07.2021 08:57 Відповісти
При "барыге" такого произойти не могло. Раньше доверяли нашей власти , партнеры видели действительные шаги власти, а не "бред наркомана" в политике и экономике. Была предсказуемость действий. Вот скажите, кто-то может доверять стране , в которой президент- клоун?
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21.07.2021 09:20 Відповісти
Какое отношение к "Потоку" имеет Зеля?У тебя логики-ноль.Если "Поток"-ответ Запада и акт недоверия к нашей власти,то выходит,что они на столько не доверяли Питруликсеичу.Ты ж хоть думай перед тем,как писать
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21.07.2021 10:09 Відповісти
Черговий "Будапештський меморандум"
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21.07.2021 09:26 Відповісти
Че-то вспомнились слова Меркельши,сказанные как раз в период,когда кацапы отжимали Крым."Германия выделит Украине около 20 млрд."
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21.07.2021 10:05 Відповісти
Вопрос не в том из каких карманов вынимать,а в том,что Меркельша или ублажает *****,или его подельница
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21.07.2021 12:44 Відповісти
Заставить евро комиссию принять закон, который разрешает задействовать Северные Потоки только в случае заполнения украинского транзита на 90% максимальной мощности.
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21.07.2021 10:43 Відповісти
Пока Запад не престанет покупать у путлеровскй власти энергоносители , все что они делают это лицемерная ложь ! Пора уже нам на них не надеяться, надо возвращать тихенько ядерный статус и договариваться о союзе с Турками, Азербайджаном, Грузией, Молдавией ,а с Китаем вести переговоры о стратегическом партнерстве ! Пусть сраные меркели сосут у вовы трубу !
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21.07.2021 10:49 Відповісти
Странная логика у поклонников сивочолого - что бы америкосы с нами не делали, мы должны молчать и радостно воспринимать все их антиукраинские шаги?
И наши "партнёры" теперь в открытую затыкают нам рты, когда мы пытаемся отстаивать свои интересы.
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21.07.2021 11:04 Відповісти
вот вам и байден зеленопупые, а как вы жопы рвали за него, и все зря
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21.07.2021 11:19 Відповісти
Украина должна быть в приоритете - не у Байдена, а у нашего т.н. "президента".
А когда "оно" - ноль, всегда так и происходит. А Байдену есть о чём беспокоиться, кроме Украины.
Кстати, как там на Лахте, дожди прошли?))
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21.07.2021 15:33 Відповісти
абсолютно нас**ти! Український народ отримував ЦІЛИЙ НУЛЬ за транзит смердючого кацапського газу - все моментально розкрадалось цілою армією паразитів і гнид....
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21.07.2021 11:24 Відповісти
Ага. Тільки до 2019 - ріс ВВП, зарплатня та пенсії.
А зараз - повне падіння.
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21.07.2021 15:22 Відповісти
Германії , та всім крїнам , які за потік -2 ще так аукнеться їх жадібність Ми то проходили , досі відбиваємося . Скоро побачимо --НіметчинаНаш , ФранціяНаш ...
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21.07.2021 12:45 Відповісти
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі - радість..." (українське народне прислів"я)
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21.07.2021 14:19 Відповісти
Нєлох - це діагноз.
Нажаль, для всієї України.
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21.07.2021 15:18 Відповісти
 
 