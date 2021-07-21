США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня, - The Wall Street Journal
Влада США і ФРН досягли угоди щодо "Північного потоку-2" і мають намір оголосити про неї 21 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.
"США і Німеччина досягли угоди, що дозволяє завершити будівництво спірного російського газопроводу", - пише видання.
За словами офіційних осіб з Берліна і Вашингтона, очікується, що про операцію буде оголошено вже цієї середи - 21 липня.
Зазначається, що, згідно з досягнутими домовленостями, адміністрація президента США Джо Байдена перегляне свою позицію протистояння проєкту газопроводу. При цьому Німеччина погодиться допомагати Україні в проєктах, пов'язаних з енергетикою, і в дипломатії.
Раніше агентство Bloomberg повідомило із посиланням на проєкт угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", що влада ФРН буде готова вжити заходів у відповідь, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.
"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.
У ньому, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.
"Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство..
Крім того, зазначає Bloomberg із посиланням на високопоставлену офіційну особу у Вашингтоні, формулювання в угоді обрані навмисно двозначні, оскільки США не хочуть давати Росії "дорожню карту" своєї можливої відповіді на "будь-яку шкідливу поведінку". Джерело не відкидає, що можливою відповіддю може стати обмеження поставок газу у ФРН з Росії.
У повідомленні вказується, що, як очікується, угода буде укладена в найближчі дні перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до США.
Минулого тижня канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден провели переговори і торкнулися на них теми "Північного потоку-2". Байден заявив, що висловив Меркель побоювання з приводу проєкту "Північний потік-2", і в цілому лідери погодилися, що не можна дозволяти Москві використовувати енергетику для тиску на сусідні країни.
Меркель зі свого боку заявила, що газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну. Вона попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".
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Зелох тебе як розвів у 2019, так і розводить.
Злазь з "Г+Г", довбень; тобі вже прямо в очі с&уть, а ти про дерева лопочеш!
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры? в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Але у того - інші приорітети, - дерьмаки та козаки та "зазирнути в очко" іншому недомірку.
2. германия крутила скоропадским. так с апреля по декабрь 1918 года скоропадский был гетьманом Украинской Державы, ноходившейся под протекторатом Германии. Гетьман Скоропадский ликвидировал Центральную раду и её учреждения, земельные комитеты, упразднил республику и отменил реформы, осуществлённые при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 УНР .
к тому же австро-венгрия и германия требовали от скоропадского поставок сельскохозяйственной продукции в свои разоренные войной страны.
С конца июня германское командование потребовало от гетмана проведения широких арестов оппозиции и агентов Антанты. 27 июля задержаниям и арестам подверглись бывшие члены Центральной рады Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, Николай Порш, Симон Петлюра.
3. скоропадский сам слился, ибо 14 ноября 1918 года, через несколько дней после известия о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_(1918) Компьенском перемирии , гетман Скоропадский подписал «Грамоту» - манифест, в котором он заявил, что будет отстаивать «давнее могущество и силу Всероссийской державы», и призвал к строительству Всероссийской федерации как первого шага к воссозданию великой России. Манифест означал крах всех усилий украинского национального движения по созданию самостоятельной украинской государственности. Этот документ окончательно оттолкнул от гетмана большую часть украинских федералистов, украинских военных и интеллигенции.
Украину продали 73%-та в 2019 году, ось и маемо що маемо.
поэтому в моем ответе упоминается только "руководитель Украины".
И наши "партнёры" теперь в открытую затыкают нам рты, когда мы пытаемся отстаивать свои интересы.
А когда "оно" - ноль, всегда так и происходит. А Байдену есть о чём беспокоиться, кроме Украины.
Кстати, как там на Лахте, дожди прошли?))
А зараз - повне падіння.
Нажаль, для всієї України.