США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня, - The Wall Street Journal

Влада США і ФРН досягли угоди щодо "Північного потоку-2" і мають намір оголосити про неї 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

"США і Німеччина досягли угоди, що дозволяє завершити будівництво спірного російського газопроводу", - пише видання.

За словами офіційних осіб з Берліна і Вашингтона, очікується, що про операцію буде оголошено вже цієї середи - 21 липня.

Зазначається, що, згідно з досягнутими домовленостями, адміністрація президента США Джо Байдена перегляне свою позицію протистояння проєкту газопроводу. При цьому Німеччина погодиться допомагати Україні в проєктах, пов'язаних з енергетикою, і в дипломатії.

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Раніше агентство Bloomberg повідомило із посиланням на проєкт угоди США і ФРН на тему "Північного потоку-2", що влада ФРН буде готова вжити заходів у відповідь, якщо Росія використовуватиме поставки енергоносіїв як засіб тиску на Україну.

"США і ФРН близькі до угоди з приводу "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції та інші заходи, якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю проти України", - пише агентство із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

У ньому, за даними Bloomberg, зазначається, що ФРН також буде готова не тільки сама вживати заходів проти РФ, але і наполягати на реакції на рівні ЄС.

"Зокрема, як ідеться в документі, мова може йти про санкції, щоб обмежити російський експорт енергоносіїв", - повідомляє агентство..

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Крім того, зазначає Bloomberg із посиланням на високопоставлену офіційну особу у Вашингтоні, формулювання в угоді обрані навмисно двозначні, оскільки США не хочуть давати Росії "дорожню карту" своєї можливої відповіді на "будь-яку шкідливу поведінку". Джерело не відкидає, що можливою відповіддю може стати обмеження поставок газу у ФРН з Росії.

У повідомленні вказується, що, як очікується, угода буде укладена в найближчі дні перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Минулого тижня канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден провели переговори і торкнулися на них теми "Північного потоку-2". Байден заявив, що висловив Меркель побоювання з приводу проєкту "Північний потік-2", і в цілому лідери погодилися, що не можна дозволяти Москві використовувати енергетику для тиску на сусідні країни.

Меркель зі свого боку заявила, що газопровід "Північний потік-2" не має стати заміною транзиту газу через Україну. Вона попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит".

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