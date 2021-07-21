Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку
У світі може з'явитися більш небезпечний штам коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Пандемію вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.
З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант "Дельта", який призводить зараз до руйнівних наслідків. І чим більше буде варіантів, тим більша ймовірність, що один з них просто буде обходити вакцини і таким чином доведеться все починати спочатку, сказав він.
Він зазначив, що до кінця цього року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу.
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І буде все спочатку.
01.07.21 08:42 Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року
..ВСІ бандитські структури злодійського племені..
Щоб вижили лише аборигени в Африці. Ну і китайці. Чому ні.
Отака суть теорії заговору від йолопів
Та ви сташніші ніж коронавірус. Через вас у нас зеленський президент.
Через вашу мазню загине не одна людина, яка повірить вам і вашій прокацапленій теорії, аніж науковим фактам, бо з полегшенням припинить носити маску.
Патякаєте тут казна що.
Ніби якась таємна група хоче винищити білу популяцію, населення найбагатших країн.
А чому не бідніших ? У вас все нормально з логікою ?
Тим більше, що населення це вагомий і цінний економічний фактор, за який навпаки йде боротьба.
Не флудіть своїми маразмами під моїми коментарями.
Спочатку - в тюрму😤
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
Или это всё же он ?
....ВАРТО пригадати - ШАНОВНІ... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ.... та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...