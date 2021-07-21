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Новини Коронавірус і карантин
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Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе

У світі може з'явитися більш небезпечний штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Пандемію вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант "Дельта", який призводить зараз до руйнівних наслідків. І чим більше буде варіантів, тим більша ймовірність, що один з них просто буде обходити вакцини і таким чином доведеться все починати спочатку, сказав він.

Він зазначив, що до кінця цього року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 стає складнішою: ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Пора на пенсию дедульке эфиопскому, а то ВОЗ становится хабом международной медицинско-фармакологической мафии.Хорошо отрезвляет статистика по росту доходов ключевых миллиардеров Можете в той же Википедии посмотреть. Небывалые доходы у большинства международных монстров наблюдаюся, особенно у амазонщика Безуса чи как там его.
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21.07.2021 07:31 Відповісти
+7
А ведь вирусолог Люк Монтерье предупреждал...вакцинирование во время пандемии это преступление...тем более таким зоопарком вакцин который есть сейчас..
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21.07.2021 07:57 Відповісти
+4
Только Трампушка мог проставить на место этого фантазёрка и шулера из ВОЗ.
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21.07.2021 07:58 Відповісти
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Мда... Судя по всему, теперь придется прививаться ежегодно
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21.07.2021 07:22 Відповісти
😀 Ежемесячно...
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21.07.2021 07:52 Відповісти
Вже капельницю вставлять що постійно вливає шмурдяк, в режимі нон стоп.
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21.07.2021 08:31 Відповісти
С чем всех и поздравляю...
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21.07.2021 08:13 Відповісти
І не дивно. Адже лабораторії "декого" продовжують працювати у "потрібному" напрямку.
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21.07.2021 07:24 Відповісти
Коротше, запасайтеся білими тапками на всякий випадок, але продовжуйте жити нормальним життям.
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21.07.2021 07:27 Відповісти
Ага! "Ванга-ХХІ"!!! А коли епідемія тільки проявилася в Ухані і йому люди казали , що треба "бить на сполох" і щось робить - "ВОНО" "відморозилося"! У ВОЗ ходять чутки, що не "просто так", а за "зелену капусту", вирощену в долині Хуанхе!
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21.07.2021 07:35 Відповісти
Вони давно знали,що вакцини фуфло, але все думали як-то мнякше донести.Тепер можна видихнути…донесли…І шкандалю не буде,і всі фармкомпанії у виграші.
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21.07.2021 07:30 Відповісти
Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала - Цензор.НЕТ 8165
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21.07.2021 07:31 Відповісти
Девятый вал?
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21.07.2021 07:35 Відповісти
Дрова приплыли !
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21.07.2021 07:40 Відповісти
Пора на пенсию дедульке эфиопскому, а то ВОЗ становится хабом международной медицинско-фармакологической мафии.Хорошо отрезвляет статистика по росту доходов ключевых миллиардеров Можете в той же Википедии посмотреть. Небывалые доходы у большинства международных монстров наблюдаюся, особенно у амазонщика Безуса чи как там его.
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21.07.2021 07:31 Відповісти
Упоротий релігійний крикун Розновець,ПНХ !
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21.07.2021 09:02 Відповісти
спутник В тебя спасет
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21.07.2021 09:59 Відповісти
І що.... все одно його рознесуть туристи.
І буде все спочатку.
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21.07.2021 07:42 Відповісти
..в першу чергу розносять УБЛЮДКИ злодійського племені через ЗМІ ..в ІГНОР цих злочинців
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21.07.2021 07:47 Відповісти
..ось вони ... ЕЛЕМЕНТАРНА логіка --

01.07.21 08:42 Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

..ВСІ бандитські структури злодійського племені..
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21.07.2021 07:49 Відповісти
Країни Джи 20 хочуть вбити своїх людей.
Щоб вижили лише аборигени в Африці. Ну і китайці. Чому ні.
Отака суть теорії заговору від йолопів
Та ви сташніші ніж коронавірус. Через вас у нас зеленський президент.
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21.07.2021 07:59 Відповісти
..це КРАЙНІЙ посил Вам ..розумію що на ЦН ХАМСТВО дозволено тільки ..ВСІ інші для вас ГОЇ .. докличетесь ДОКТОРА Другої Світової ..еволюція ЦИКЛІЧНОСТІ
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21.07.2021 08:02 Відповісти
Бо ви несете відверту брехню, інспіровану кацапами.
Через вашу мазню загине не одна людина, яка повірить вам і вашій прокацапленій теорії, аніж науковим фактам, бо з полегшенням припинить носити маску.
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21.07.2021 08:13 Відповісти
.. ВБИВЦІ ви ... ПРОПАГАНДИСТИ злодійського племені .. а щодо мене ..НЕ прикриваюсь ПУСТИМИ аватарками .. мої читачі ЗНАЮТЬ .. і Вам варто ознайомитись з ст ФБ ...це така манера ТРОЛІВ раші .. обзивати .. раша МЕНТАЛ ... так для ПОВНОГО завершення
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21.07.2021 08:26 Відповісти
То ж ви і є окультист вбивчого племені футлєра.
Патякаєте тут казна що.
Ніби якась таємна група хоче винищити білу популяцію, населення найбагатших країн.
А чому не бідніших ? У вас все нормально з логікою ?
Тим більше, що населення це вагомий і цінний економічний фактор, за який навпаки йде боротьба.
Не флудіть своїми маразмами під моїми коментарями.
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21.07.2021 08:36 Відповісти
....
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21.07.2021 08:38 Відповісти
Маразматиків - в спам ! ☺
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21.07.2021 09:08 Відповісти
Собираете материал для кандидатской по психиатрии?
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21.07.2021 09:30 Відповісти
Всі хто не поділяють думки розновця - 'пейсаті ' ))))
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21.07.2021 09:04 Відповісти
А ведь вирусолог Люк Монтерье предупреждал...вакцинирование во время пандемии это преступление...тем более таким зоопарком вакцин который есть сейчас..
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21.07.2021 07:57 Відповісти
Снова выдумки распространяете? Где ссылка на работу Монтанье, в которой он это утверждал?
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21.07.2021 11:52 Відповісти
Только Трампушка мог проставить на место этого фантазёрка и шулера из ВОЗ.
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21.07.2021 07:58 Відповісти
Звучит как анонс...
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21.07.2021 07:59 Відповісти
Пошёл он наффиг, предупреждатор недоделанный.
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21.07.2021 08:11 Відповісти
Не можна так просто відпускати Гебреісуса нафік !
Спочатку - в тюрму😤
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21.07.2021 09:06 Відповісти
Волна за волной . Всё более тяжёлые и агрессивные формы. 20-30 лет и человечество исчезнет как вид. Приснится-же такое.
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21.07.2021 08:12 Відповісти
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
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21.07.2021 08:12 Відповісти
у этого ковида странная клиника средний возраст умерших от болезни 80 лет в ЕС,но дети и молодежь не болеют с чего бы это?
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21.07.2021 08:16 Відповісти
Израиль и Великобритания начали вакцинацию детей. С чего бы это?
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21.07.2021 11:53 Відповісти
Не "увернуться" от вакцины а скрестится с вакциной.
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21.07.2021 08:28 Відповісти
а может главе ВООЗ надо сменить ЛСД на коку?
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21.07.2021 08:44 Відповісти
Кто-то уволит наконец этого ставленника китайских фармкомпаний ?
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21.07.2021 09:13 Відповісти
Он там вцепился как наш писюанист.
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21.07.2021 09:37 Відповісти
Смотрю на Гебрейшу и вижу лицо Дмитрия Табачника сильно загоревшего.
Или это всё же он ?
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21.07.2021 09:59 Відповісти
это называется "мы нашли cпособ держать всех в узде"
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21.07.2021 11:17 Відповісти
..про що ВЛАСНЕ давно ЗРОЗУМІЛО - це БІОвійна УБЛЮДКІВ злодійськоого племені проти Людства .. бізнес на ВБИВСТВІ ...

....ВАРТО пригадати - ШАНОВНІ... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ.... та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...
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21.07.2021 12:58 Відповісти
 
 