Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

У світі може з'явитися більш небезпечний штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Пандемію вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант "Дельта", який призводить зараз до руйнівних наслідків. І чим більше буде варіантів, тим більша ймовірність, що один з них просто буде обходити вакцини і таким чином доведеться все починати спочатку, сказав він.

Він зазначив, що до кінця цього року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу.

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