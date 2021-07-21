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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП

Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав

Минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, з яких 12 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Мар’їнки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру.

В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.

У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На межі Донецької та Луганської областей було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зазнав вогнепального поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 21 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

"За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали у відомстві.

Автор: 

обстріл (29181) поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
Ну як можна писати "зривав тишину" 120мм мінометами, фактично щодня. Це не тишина, це війна. І називайте речі своїми іменами.
Одужання пораненому.
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21.07.2021 07:39 Відповісти
+11
наш президент далеко, він не чує.
тому і каже - тихо там.
а посрілює лише українська армія.
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21.07.2021 07:49 Відповісти
+9
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины от русской падали!
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 7557
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21.07.2021 08:51 Відповісти
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Пострілюють.
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21.07.2021 07:33 Відповісти
Тир
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21.07.2021 07:41 Відповісти
Ну як можна писати "зривав тишину" 120мм мінометами, фактично щодня. Це не тишина, це війна. І називайте речі своїми іменами.
Одужання пораненому.
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21.07.2021 07:39 Відповісти
наш президент далеко, він не чує.
тому і каже - тихо там.
а посрілює лише українська армія.
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21.07.2021 07:49 Відповісти
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП - Цензор.НЕТ 6276
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21.07.2021 07:46 Відповісти
Мені більш за все вражає банер "Макеевка - город будущего".
Какое только будущее?? Нікакоє! Нема у вас майбутнього
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП - Цензор.НЕТ 6040
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21.07.2021 08:02 Відповісти
"будущєго" великого звіздеца, в цьому сенсі скорше .
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21.07.2021 09:14 Відповісти
на жаль, це надовго, скоріше на десятиліття
мінські договорняки офіційно легалізували лухандон і якщо Україна почне загострювати ситуацію, то нарветься на санкції Заходу
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21.07.2021 08:28 Відповісти
після формули шантанмайєра, яку підписав зелений довбень, так, ми можемо нарватись на санкції.
Ви ж втомились від війни.. Тепер майте облизня.
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21.07.2021 13:31 Відповісти
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 3484
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21.07.2021 08:31 Відповісти
Так , це пан Жебрівський "ББУ " Правильний українець
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21.07.2021 12:35 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины от русской падали!
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП - Цензор.НЕТ 7557
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21.07.2021 08:51 Відповісти
Антиснайперские группы , огонь на упреждение, оборонный заказ. Вы это сделали разом 🙄🙄. Скорейшего выздоровления защитникам цивилизации . ********** - втройне ответных потерь .
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21.07.2021 09:13 Відповісти
А когда ****** выполнить свое "обещание" и свалит? Война то ведь так и не закончилась.
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21.07.2021 09:16 Відповісти
А разве вчера, ближе к вечеру, не было 122мм гаубиц?
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21.07.2021 09:30 Відповісти
Зеленська тиша ранить і вбиває українських воїнів.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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21.07.2021 10:11 Відповісти
Одужання Захиснику! горіть у пеклі москалі! всі!
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21.07.2021 12:50 Відповісти
 
 