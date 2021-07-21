УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5860 відвідувачів онлайн
Новини
9 501 27

"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію

Викиди з "Рівнеазоту" можуть випадати у вигляді кислотних дощів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповіла старша викладачка кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна, коментуючи руду хмару над "Рівнеазотом". Там 20 липня стався викид нітрозних газів, однак, як запевнили в Службі порятунку, допустимої концентрації вони не перевищили.

Мисіна прокоментувала ситуацію щодо викиду на підприємстві з огляду на те, що бачила на фото і відео.

"Наскільки я бачу ситуацію по фото, то оці оранжеві гази, нітрозні гази, це NO2. Його ще називають "лисячий хвіст". Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", – пояснює Мисіна.

Вона зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність: може пожовтіти трава, листки. А для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів. Говорити про наслідки саме в цій ситуації не готова, оскільки не володіє даними про потужність викидів.

"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо незначна концентрація, то я не думаю, що воно дуже шкідливе, але з точки зору хімії, то краще все ж поберегтися. Не виходити на повітря, побути вдома. Береженого Бог береже. Може, і не буде шкоди для здоров'я, якщо, справді, незначні концентрації вийшли", – зазначила вона.

Своєю чергою агрохімік, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Адаменко також пояснив "Суспільному", що головним ризиком від подібної аварії є випадання небезпечних кислотний дощів.

"Складно оцінити наслідки, бо ми не знаємо яка кількість зреагувала на підприємстві, але нітрозні гази загалом досить шкідливі. Вони також можуть викликати опіки рослин, при окисленні азотної кислоти. Потрапляючи на ґрунт у великих дозах, вони можуть сприяти накопиченню нітратів у продукції рослинного походження. Їхня велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна", – додав Адаменко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За фактом аварії на "Рівнеазоті" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Водночас заміри повітря на підприємстві показали, що вміст оксидів азоту в повітрі на центральній дорозі на території підприємства станом на 17:10 був 0,8 міліграма на метр кубічний, а на дорозі від цеху до воєнізованого газорятувального загону 0,5 міліграма на метр кубічний. Про це повідомив прессекретар Служби порятунку Дмитро Мельник.

Лисячий хвіст над Рівнеазотом: фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію 01

У ДСНС уточнили, що гранично допустима концентрація оксидів азоту в повітрі робочої зони становить 5 мг на метр кубічний, а на території підприємства 1,5 мг на метр кубічний.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Автор: 

аварія (561) Рівне (575) Рівнеазот (27) екологія (1357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
показати весь коментар
21.07.2021 09:34 Відповісти
+6
Вже було, коли від таких дощів пропадала городина. Проходили, знаємо.
показати весь коментар
21.07.2021 08:02 Відповісти
+5
Всі заводи Фірташа токсичні , але ніхто намце не звертає уваги , так як це бабки !
показати весь коментар
21.07.2021 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже було, коли від таких дощів пропадала городина. Проходили, знаємо.
показати весь коментар
21.07.2021 08:02 Відповісти
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
показати весь коментар
21.07.2021 10:51 Відповісти
І які санкції отримає через свою недбалість це підприємство ?
показати весь коментар
21.07.2021 08:04 Відповісти
"А ви доведіть!!!" - почують у відповідь (Бо на той час обласній екологічній інспекції "намастять лапу" і вона "спустить все на гальмах" !) Чи це перший випадок?
показати весь коментар
21.07.2021 08:07 Відповісти
А що доводити ?
Докази вже зафіксовані.
Хмару всі бачили.
показати весь коментар
21.07.2021 08:15 Відповісти
Рибу дохлу в Київському водосховищі , коли якось в кінці лютого різко скинули воду на Вишгородській ГЕС і вона - заперта на ямах льодом, передохла - теж ВСІ БАЧИЛИ!!! Там її сотні тон було - всі береги були вкриті сомами, судаками, щуками, плотвою, лящами! Результат?
показати весь коментар
21.07.2021 08:32 Відповісти
Бо ніхто цим не займається.
Наше суспільство забагато дозволяє. Вже так Дніпро загидили, що і він зникне.
показати весь коментар
21.07.2021 08:33 Відповісти
Ну що Вам сказать - у нас "традиція" така: "Хто що охороняє , той те і має!" Бо всі живуть по принципу - "Всі навкруги повинні дотримуваться вимог закону! Крім мене! Мене це не стосується!"
Сидів якось на льоду на річковій затоці Поряд дідок Я ловив на мормишку, а він - на маленьку блешню з трьома гачками (цілком законна снасть) Під"їжджає автомобіль обласної рибінспекції Підійшли, представилися Перевірили снасті Доколупалися до дідка - "Ловиш драчем"!!! ("драч" - огружений свинцем "трійник" великого розміру, за допомогою якого рибу ловлять не за рот, коли вона кидається на приманку, а за бік, хвіст, зябра При цьому витягується десь кожна п"ята - десята рибина, а решта калічиться і гине ) Виписали штраф діду Я їм кажу: "Ви-б краще сітки он познімали браконьєрські - в лід "зарубані" на плесі!" Отримав відповідь - "Це не твоя справа!"
показати весь коментар
21.07.2021 08:44 Відповісти
Та ясно. Живуть сьогоднішнім днем. І байдуже що лишиться після них наступним поколінням.
В людськи головах відсутнє таке поняття як соціум, соціальна відповідальність.
Тому і бидла багато.
Десь йдеш в людному місці, то кашляють навіть ротяку не прикриваючи. Здавалось би дрібниця, але ж у цьому все.
показати весь коментар
21.07.2021 08:50 Відповісти
Не діждуться "мастіння лапи"! З ними просто порозмовляють по душам ще більш компетентні органи - от і все! І символічний штраф.
показати весь коментар
21.07.2021 08:19 Відповісти
Нічого дивного - з тих пір як в Черкасах почав працювать азотний комбінат, люди стали вирощувать огірки під плівкою - вони найбільш чутливі до кислотних дощів Часто, через день-два після дощу, на листі з"являються білі плями, потім листя і вся рослина починає жухнуть і засихать Тому огірки почали ростить на тичках, щоб зменшить ділянку зайняту огірками, і всю її зверху накривають навісом з прозорої полієтиленової плівки Дощ стікає поза межі ділянки, кисла вода в грунті "гаситься" частково наявними там вапняковими часточками і лише потім доходить до коріння огірків
показати весь коментар
21.07.2021 08:05 Відповісти
Всі заводи Фірташа токсичні , але ніхто намце не звертає уваги , так як це бабки !
показати весь коментар
21.07.2021 08:37 Відповісти
та Фірташ сам токсичний, ще більше чим вкрадені ним заводи.
показати весь коментар
21.07.2021 11:22 Відповісти
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые перегрузки и ветхость локального оборудования. Последний самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
21.07.2021 08:56 Відповісти
Лисьи хвосты -
это очень опасный прициндент для населения .
Тот самый г е п т и л , что в ракетах СС18 , СС-20.
Заправка 8к63 гетилом.
"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 3461 https://rg.ru/2020/10/24/sekretnaia-katastrofa-marshal-nedelin-pogib-na-bajkonure-60-let-nazad.html"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 5415
показати весь коментар
21.07.2021 09:00 Відповісти
надо его направить в сторону Белоруси, бацьке.
показати весь коментар
21.07.2021 09:04 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
показати весь коментар
21.07.2021 09:34 Відповісти
А казали, що в цілих 5 разів нижче норми, тому Артюшов В.О. повинен власним прикладом показати (вилізти на трубу і дихати "цілющими" парами) які не шкідливі випари аміаку.
показати весь коментар
21.07.2021 10:25 Відповісти
Епать напугали) побывайте в Каменском (бывш. Днепродзержинск), "Ривнеазот" нервно курит в стороне..."Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 7958
показати весь коментар
21.07.2021 11:35 Відповісти
цвет похож, но хим. состав может быть не такой токсичный
показати весь коментар
21.07.2021 11:54 Відповісти
это ДМК (металлургический), но в городе есть и АЗОТ, и два коксохимических завода, плюс цементный, есть ещё ПХЗ (химический), распавшийся на несколько предприятий...
показати весь коментар
21.07.2021 12:02 Відповісти
и это фактически каждый день
показати весь коментар
21.07.2021 12:02 Відповісти
жесть. самое страшное, что люди к этому уже привыкли и особо не возмущаются.
показати весь коментар
21.07.2021 12:10 Відповісти
только не говорите шо это отбомбился беспилотник тойстороны.....
показати весь коментар
21.07.2021 11:51 Відповісти
"Здоровая утечка", короче. Еще немного, и окажется, что она даже полезная...
показати весь коментар
21.07.2021 11:53 Відповісти
Ага, это акция такая. Фирташ распространяет азотные удобрения бесплатно по воздуху.
показати весь коментар
21.07.2021 11:55 Відповісти
Схоже Firefox
"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію - Цензор.НЕТ 6799
показати весь коментар
21.07.2021 16:03 Відповісти
 
 