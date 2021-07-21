"Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію
Викиди з "Рівнеазоту" можуть випадати у вигляді кислотних дощів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповіла старша викладачка кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна, коментуючи руду хмару над "Рівнеазотом". Там 20 липня стався викид нітрозних газів, однак, як запевнили в Службі порятунку, допустимої концентрації вони не перевищили.
Мисіна прокоментувала ситуацію щодо викиду на підприємстві з огляду на те, що бачила на фото і відео.
"Наскільки я бачу ситуацію по фото, то оці оранжеві гази, нітрозні гази, це NO2. Його ще називають "лисячий хвіст". Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", – пояснює Мисіна.
Вона зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність: може пожовтіти трава, листки. А для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів. Говорити про наслідки саме в цій ситуації не готова, оскільки не володіє даними про потужність викидів.
"Якщо є велика концентрація азотної кислоти, то вона має специфічний запах. Якщо незначна концентрація, то я не думаю, що воно дуже шкідливе, але з точки зору хімії, то краще все ж поберегтися. Не виходити на повітря, побути вдома. Береженого Бог береже. Може, і не буде шкоди для здоров'я, якщо, справді, незначні концентрації вийшли", – зазначила вона.
Своєю чергою агрохімік, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Адаменко також пояснив "Суспільному", що головним ризиком від подібної аварії є випадання небезпечних кислотний дощів.
"Складно оцінити наслідки, бо ми не знаємо яка кількість зреагувала на підприємстві, але нітрозні гази загалом досить шкідливі. Вони також можуть викликати опіки рослин, при окисленні азотної кислоти. Потрапляючи на ґрунт у великих дозах, вони можуть сприяти накопиченню нітратів у продукції рослинного походження. Їхня велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна", – додав Адаменко.
Водночас заміри повітря на підприємстві показали, що вміст оксидів азоту в повітрі на центральній дорозі на території підприємства станом на 17:10 був 0,8 міліграма на метр кубічний, а на дорозі від цеху до воєнізованого газорятувального загону 0,5 міліграма на метр кубічний. Про це повідомив прессекретар Служби порятунку Дмитро Мельник.
У ДСНС уточнили, що гранично допустима концентрація оксидів азоту в повітрі робочої зони становить 5 мг на метр кубічний, а на території підприємства 1,5 мг на метр кубічний.
Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.
За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.
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Хмару всі бачили.
Наше суспільство забагато дозволяє. Вже так Дніпро загидили, що і він зникне.
Сидів якось на льоду на річковій затоці Поряд дідок Я ловив на мормишку, а він - на маленьку блешню з трьома гачками (цілком законна снасть) Під"їжджає автомобіль обласної рибінспекції Підійшли, представилися Перевірили снасті Доколупалися до дідка - "Ловиш драчем"!!! ("драч" - огружений свинцем "трійник" великого розміру, за допомогою якого рибу ловлять не за рот, коли вона кидається на приманку, а за бік, хвіст, зябра При цьому витягується десь кожна п"ята - десята рибина, а решта калічиться і гине ) Виписали штраф діду Я їм кажу: "Ви-б краще сітки он познімали браконьєрські - в лід "зарубані" на плесі!" Отримав відповідь - "Це не твоя справа!"
В людськи головах відсутнє таке поняття як соціум, соціальна відповідальність.
Тому і бидла багато.
Десь йдеш в людному місці, то кашляють навіть ротяку не прикриваючи. Здавалось би дрібниця, але ж у цьому все.
это очень опасный прициндент для населения .
Тот самый г е п т и л , что в ракетах СС18 , СС-20.
Заправка 8к63 гетилом.
https://rg.ru/2020/10/24/sekretnaia-katastrofa-marshal-nedelin-pogib-na-bajkonure-60-let-nazad.html
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:
На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko