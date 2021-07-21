В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали

В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ

"За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 508 осіб;

летальних випадків – 13;

одужало – 577 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 151 особу,

методом ІФА – 9082 особи,

експрес-тестами – 16 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 930 осіб;

одужало – 2 182 502 особи;

летальних випадків – 52 769;

проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях", - розповіли в МОЗ.







