В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали
В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ
"За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 508 осіб;
летальних випадків – 13;
одужало – 577 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 151 особу,
методом ІФА – 9082 особи,
експрес-тестами – 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 245 930 осіб;
одужало – 2 182 502 особи;
летальних випадків – 52 769;
проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях", - розповіли в МОЗ.
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