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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали

В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ

"За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 госпіталізовано – 508 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 летальних випадків – 13;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 одужало – 577 осіб.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 методом ПЛР – 18 151 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 методом ІФА – 9082 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 експрес-тестами – 16 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 захворіло – 2 245 930 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 одужало – 2 182 502 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 769;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а де акваріус пітісотий і його брати по разуму?
нехай ще раз поверещать, що ніякого вірусу не існує
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21.07.2021 08:22 Відповісти
Поки що не знайшли. Але шукають.
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21.07.2021 09:22 Відповісти
На фоне улетающих на спутнике по 750 кацапоидов в день у нас в Украине достойная статистика.
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21.07.2021 08:28 Відповісти
Двоє розбилися на мотоциклі. Теж від ковіду.
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21.07.2021 09:21 Відповісти
Все кто бухой утонул - жертвы ковида.
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21.07.2021 09:57 Відповісти
Предположим на минуту, что Вы правы. Тогда в 2020 утонувших должно быть существенно меньше, чем в 2019. Проверяем в 2020 утонуло на 84 человека меньше, чем в 2019. Но в 2019 утонуло на 102 человека меньше, чем в 2018! Так не очень правдоподобно выглядит Ваше предположение. Хотя, поражение легких во время ковида и после него вполне может повысить шансы утонуть. В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали - Цензор.НЕТ 599
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21.07.2021 10:41 Відповісти
 
 