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Новини Будні поліції
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17 років разом: під Києвом чоловік намагався вбити дружину, щоб "зустрітися на тому світі". ВIДЕО

У селищі Гостомель поблизу столиці чоловік намагався вбити дружину, з якою прожив разом 17 років, а потім планував накласти на себе руки, щоб "зустрітися на тому світі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

19 липня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель чоловік завдав численних ножових поранень своїй співмешканці. Зазначається, що на місце події оперативно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці виявили закривавлену 50-річну жінку біля під'їзду будинку. Одразу ж за правоохоронцями прибула швидка медична допомога. Жінка пояснила, що тілесні ушкодження їй завдав співмешканець та в подальшому мав намір покінчити життя самогубством.

46-річного зловмисника правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Криміналного процесуального кодексу України.

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Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2, ст. 15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років. Запобіжний захід обере суд.

Автор: 

замах (560) Нацполіція (15276) Гостомель (141)


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Топ коментарі
+7
Вони навіть не одружені.
Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
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21.07.2021 08:31 Відповісти
+4
А вот и последствия религии
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21.07.2021 09:20 Відповісти
+3
Вважаю , тут коменти треба вимкнути .
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21.07.2021 08:31 Відповісти
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Вважаю , тут коменти треба вимкнути .
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21.07.2021 08:31 Відповісти
так, це не треба коментувати, поліції треба було застрелити недоробка при затриманні
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21.07.2021 08:42 Відповісти
какаяразница
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21.07.2021 10:00 Відповісти
Вони навіть не одружені.
Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
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21.07.2021 08:31 Відповісти
Может он ее недвижимость хотел получить ?
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21.07.2021 09:11 Відповісти
Я думаю, він хотів її вбити. А себе би не наважився.
Придурок якийсь... 17 років з придурком прожила. Жах.
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21.07.2021 13:30 Відповісти
Любовь зла...
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21.07.2021 08:53 Відповісти
хреново то что его признают дятлом и положат на пару месяцев в психушку.
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21.07.2021 08:54 Відповісти
любовницы а в тесте жену 17 лет типа в браке ?? да уж умеют набрать статью и название...
к чему вообще такие новости никакой информации не несут что у какого то придурка давно и серьезно упала планка и баба в 50 лет не могла увидеть или НЕ ХОТЕЛА?? видеть странности у мужика...??!!
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21.07.2021 08:58 Відповісти
А вот и последствия религии
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21.07.2021 09:20 Відповісти
Каждый день, каждая поступившая информация - говорит о том, насколько наше общество больное. Хочется очень надеяться, что оно излечится. Хотя надежды мало....
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21.07.2021 09:58 Відповісти
вот уж незадача, "того света" не существует, живем один раз. Так же как живут один раз птички, насекомые, растения - мы ничем не лучше их)
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21.07.2021 10:28 Відповісти
слышал про переселение?
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21.07.2021 12:49 Відповісти
я много разных сказочек слышал, че с того?)
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21.07.2021 12:58 Відповісти
Мабуть,кацап покусав.
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21.07.2021 13:00 Відповісти
 
 