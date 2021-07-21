17 років разом: під Києвом чоловік намагався вбити дружину, щоб "зустрітися на тому світі". ВIДЕО
У селищі Гостомель поблизу столиці чоловік намагався вбити дружину, з якою прожив разом 17 років, а потім планував накласти на себе руки, щоб "зустрітися на тому світі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
19 липня близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель чоловік завдав численних ножових поранень своїй співмешканці. Зазначається, що на місце події оперативно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці виявили закривавлену 50-річну жінку біля під'їзду будинку. Одразу ж за правоохоронцями прибула швидка медична допомога. Жінка пояснила, що тілесні ушкодження їй завдав співмешканець та в подальшому мав намір покінчити життя самогубством.
46-річного зловмисника правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Криміналного процесуального кодексу України.
Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.
Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2, ст. 15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років. Запобіжний захід обере суд.
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Такого муділу треба було давно кинути....дочекалась..
Придурок якийсь... 17 років з придурком прожила. Жах.
к чему вообще такие новости никакой информации не несут что у какого то придурка давно и серьезно упала планка и баба в 50 лет не могла увидеть или НЕ ХОТЕЛА?? видеть странности у мужика...??!!