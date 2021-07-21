Через негоду 838 населених пунктів у 13 областях України залишилися без світла, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 838 населених пунктів у 13 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях (Полтавська – 194, Кіровоградська – 158, Черкаська – 157, Київська – 121, Дніпропетровська – 38, Хмельницька – 37, Одеська – 32, Сумська – 28, Миколаївська – 24, Чернігівська – 19, Чернівецька – 15, Вінницька – 14 та Запорізька – 1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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