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Новини
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Через негоду 838 населених пунктів у 13 областях України залишилися без світла, - ДСНС

Через негоду 838 населених пунктів у 13 областях України залишилися без світла, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 838 населених пунктів у 13 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 21 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях (Полтавська – 194, Кіровоградська – 158, Черкаська – 157, Київська – 121, Дніпропетровська – 38, Хмельницька – 37, Одеська – 32, Сумська – 28, Миколаївська – 24, Чернігівська – 19, Чернівецька – 15, Вінницька – 14 та Запорізька – 1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

негода (760) погода (790) ДСНС (5158) Електрика (2042)


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Щось небо наковдубасилось. Мабуть моква буде.
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21.07.2021 08:41 Відповісти
часник вже викопав? я от ніяк не зберусь, роботи багато
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21.07.2021 08:43 Відповісти
Заклопотаний?
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21.07.2021 08:45 Відповісти
так, дуже

Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5829
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21.07.2021 08:47 Відповісти
а, ясно
ось чому сьогодні зранку так мало дописувачів на Цензорі...
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21.07.2021 08:42 Відповісти
Ну ти тут як тут. Як же без тебе?
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21.07.2021 08:44 Відповісти
ніяк, без мене навіть сонце не встає
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21.07.2021 08:45 Відповісти
 
 