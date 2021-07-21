США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Politico

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними співрозмовників видання, "представники адміністрації закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується газопроводу".

Американські офіційні особи вказали, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам Вашингтона і Києва, повідомили джерела.

Вони додали, що чиновники також закликали українців не обговорювати потенційні плани США і Німеччини з Конгресом.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проєкт за допомогою санкцій.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня, - The Wall Street Journal