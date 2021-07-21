США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Politico
Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
За даними співрозмовників видання, "представники адміністрації закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується газопроводу".
Американські офіційні особи вказали, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам Вашингтона і Києва, повідомили джерела.
Вони додали, що чиновники також закликали українців не обговорювати потенційні плани США і Німеччини з Конгресом.
Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проєкт за допомогою санкцій.
Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня
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Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле сказав в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-sholle-pivnichnyi-potik2-politico/31369965.html Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.
«Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», - заявив він.
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То хто ж бреше , видання -Politico ,чи радник президента США .??? .