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США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Politico

США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо

Адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними співрозмовників видання, "представники адміністрації закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується газопроводу".

Американські офіційні особи вказали, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам Вашингтона і Києва, повідомили джерела.

Вони додали, що чиновники також закликали українців не обговорювати потенційні плани США і Німеччини з Конгресом.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проєкт за допомогою санкцій.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". За інформацією The Wall Street Journal, сторони оголосять про домовленості сьогодні, 21 липня

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Німеччина оголосять про досягнуту угоду щодо "Північного потоку-2" 21 липня, - The Wall Street Journal

Автор: 

Німеччина (7481) США (23404) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+62
Зеленського попросили приткнути писка.
Це стосується всієї ОПи.
До такого маразму ми дійшли саме завдяки вмінням президента проводити зовнішню політику.
Оці скандалісти арестовичі лише зіпсували теплі стосунки з американцями, налагоджені попереднім президентом.
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21.07.2021 08:47 Відповісти
+43
Дибіл. Що я можу сказати...
А ми заручники цього дибіла.
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21.07.2021 08:54 Відповісти
+39
Краще уберіть клоуна.
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21.07.2021 08:53 Відповісти
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Порозуміння у України з США і Заходом буде тоді, коли в Україні буде відновлена українська влада.
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21.07.2021 17:27 Відповісти
Так зване "порозуміння" буде відновлено, коли це буде вигідно асашаям. Хто запропонує більше мільярдів вічнозелених прибутку - з тим і "дружать"
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21.07.2021 17:54 Відповісти
Хочете сказати, що владі веселих членограїв мало фінансової допомоги від США, а московія щедро платить за демонтаж засад держави Україна? https://www.youtube.com/watch?v=DNAviIZ8jsA&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=32
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21.07.2021 19:58 Відповісти
Ось вам і "партнери", з їх підтримкою.
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21.07.2021 17:30 Відповісти
Вот это зрада зрадная янки вместо пряника за кнут взялись
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21.07.2021 20:21 Відповісти
Ваще пох, если честно...
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21.07.2021 20:26 Відповісти
Інформація видання Politico про те, що адміністрація США нібито https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pivnichniy-potik-2-bayden-prosit-zelenskogo-y-ukrajinu-movchati-pro-gazoprovid-novini-ukrajini-50172620.html закликала Україну утриматися від критики угоди щодо Північного потоку-2, не відповідає дійсності. .

Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле сказав в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-sholle-pivnichnyi-potik2-politico/31369965.html Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.
«Ні. Україна - демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», - заявив він.
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То хто ж бреше , видання -Politico ,чи радник президента США .??? .
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21.07.2021 20:33 Відповісти
ах-ть
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21.07.2021 20:38 Відповісти
вот жеж Трамп проклятый.
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21.07.2021 23:48 Відповісти
Свобода слова по-американски. Наши дни.
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22.07.2021 19:09 Відповісти
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