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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 501 291 особа.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, аніж за весь червень - понад 1 600 000!

За добу 20 липня 2021 року 100 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416 людей.

Протягом доби працювали: 654 мобільні бригади, 1830 пунктів щеплення; 69 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 577 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Позитивна селекція. Ідіотів відсіюють штрикачкою.
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21.07.2021 09:01 Відповісти
Так их было как минимум 73%, кто останется?
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21.07.2021 09:47 Відповісти
А ті 52 тисячі померлих від ковіду то, по-вашому, яка селекція?
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21.07.2021 11:46 Відповісти
 
 