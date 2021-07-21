За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 003 людини, загалом - 2 778 377, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 501 291 особа.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, аніж за весь червень - понад 1 600 000!

За добу 20 липня 2021 року 100 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416 людей.

Протягом доби працювали: 654 мобільні бригади, 1830 пунктів щеплення; 69 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень", - розповіли в МОЗ.





