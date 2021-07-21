За добу у світі виявили 510,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 192 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 510 978 (учора - 420 258) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8283 (вчора - 6858) людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 192 278 086 випадків інфікування, з них 510 978 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 133 988 осіб, з них 8283 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 174,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 74-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 36-ту і 6-ту позицію відповідно.