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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 510,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 192 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 510,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 192 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 липня у світі зареєстрували 510 978 (учора - 420 258) нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8283 (вчора - 6858) людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 192 278 086 випадків інфікування, з них 510 978 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 133 988 осіб, з них 8283 за минулу добу.

За добу у світі виявили 510,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 192 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 174,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 510,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 192 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 74-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками - 36-ту і 6-ту позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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АЛЕ САМОГО ВІРУСУ ПОКИ ЩО НЕ ЗНАЙШЛИ НІДЕ...
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21.07.2021 09:19 Відповісти
8200 человек во всём мире - как много, и надо же - все умерли точно от коронавируса.
У них корона выросла на голове ?
Жгите ещё,"вакцинаторы", тюрьма вас ждёт.
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21.07.2021 09:56 Відповісти
 
 